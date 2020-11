El trauma de la violencia de género en el fútbol

Una semana atrás, tres futbolistas denunciados ante la Justicia argentina por situaciones de violencia de género jugaron para sus equipos en la Copa de la Liga de Fútbol Profesional. Por unas horas volvieron a la notoriedad los colombianos Johan Carbonero Balanta (Gimnasia La Plata) y Sebastián Villa (Boca Juniors), junto al argentino Jonatan Cristaldo (Racing Club). Estos episodios de violencia se vienen reiterando en el ámbito del fútbol resultando un fiel reflejo de una problemática social.

El caso del delantero Villa explotó en los medios en plena cuarentena tras la denuncia de su expareja. Desde abril último la dirigencia del Xeneize debatió si cabía separarlo o no del plantel profesional, con varias idas y vueltas. A fin de agosto, el presidente Jorge Ameal dijo públicamente que no correspondía apartarlo hasta que “no haya una decisión de la Justicia”. Y agregó: "Se generó una situación con el tema de la violencia, pero todavía la Justicia no determinó si es culpable o no. Y pongamos que sea culpable, hay que curarlo. Esta es la historia, no se puede sobre la pena seguir penando".

Estas declaraciones generaron muestras de repudio en las redes sociales, reivindicándose los derechos de la mujer. Finalmente, se corrió el velo al interrogante cuando Villa jugó como titular ante Newell´s Old Boys de Rosario.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y el entrenador Carlos Queiroz, también se vieron envueltos en la situación. Días atrás la FCF dio un comunicado, aclarando de una lista provisoria con 42 preseleccionados, algunos se dan de baja (entre ellos figuraba Villa). Según la entidad ese mecanismo es habitual y confidencial hasta definir a 23 ó 24 convocados en cada tanda de Eliminatorias, lamentándose que se hubiesen filtrado nombres.

El DT portugués Queiroz debió salir al cruce de las versiones: "Desde el punto de vista deportivo y profesional, que es lo que me toca a mí, la situación está clara, si es un jugador con mucha calidad y nos agrada, y está listo para jugar con Boca Juniors en Argentina, seguro que es un jugador que se va a quedar en nuestro radar. Todo lo que está alrededor no me preocupa, porque no soy juez, no soy el tribunal, lo que se habla me da igual, lo que importa es su rendimiento”. Y añadió en rueda de prensa, pensando que el micrófono estaba apagado: "Yo no soy la institución, ella (FCF) debe hablarlo con las instituciones. Qué puedo decir, si todos los hombres que reciben un puñetazo salieran a la prensa a hablar, este mundo estaría jodido”.

Consultada la Fiscal de Lomas de Zamora, Verónica Pérez, precisó que no existía ningún impedimento para que Villa continuara con su actividad profesional. Y acotó: "se constataron las lesiones leves en el cuerpo, en general no es factible que una persona se autolesione, tendría que engañar al médico legista y a la gente del victimológico". Esta causa se halla en etapa de prueba a la espera de completarse una pericia psicológica de la víctima, a pedido de la defensa.

El nefasto espejo de Oscar Pistorius

En 2017, un tribunal de Sudáfrica aumentó la condena a Oscar Pistorius, llevándola de 6 a 13 años y 5 meses de prisión por el asesinato de su novia, la modelo Reeva Steenkamp.

El juez Willie Seriti, de la Corte Suprema de Apelación en Bloemfontein, fue quien modificó la pena dictada en Pretoria un año antes, al famoso atleta paralímpico, el primero en la historia en lograr competir en los JJOO de Londres 2012, utilizando prótesis de carbono en reemplazo de sus piernas amputadas (por debajo de las rodillas) a los 11 meses de edad, a causa de una enfermedad degenerativa.

En la fatídica noche de San Valentín del 14 de febrero de 2013, Pistorius le disparó con su pistola 9 mm cuatro veces a su novia cuando estaba encerrada en uno de los cuartos de baño de su majestuosa residencia. “Creía que era un ladrón, por eso le disparé” fue la frase esgrimida por el asesino, entre lágrimas y con la ropa ensangrentada, al momento de arribar la policía.

El inspector Hilton Botha, quien acudió al domicilio mantuvo desde el principio el móvil del crimen: el atleta y su novia discutieron a los gritos según los testimonios de vecinos, y fue él quien la asesinó premeditadamente. Botha había detenido a Pistorius cuatro años antes por otro incidente con una mujer.

La gran conmoción desatada entre los aficionados sudafricanos por la acusación de femicidio contra su ídolo nacional fue determinante para que el inspector fuese desvinculado del caso antes del juicio.

Según el informe forense, el primer disparo dio en la cadera derecha de Reeva, le rompió el hueso y enseguida cayó al suelo. El segundo no la tocó, el tercero pegó en su brazo derecho y el último le atravesó la cabeza provocándole la muerte. Su novio estaba del otro lado de la puerta del baño, sentado sobre sus muñones, a una misma altura y ángulo que los impactos de las balas.

Durante el juicio, cuando Pistorius escuchó parte de este informe comenzó a llorar y se tapó los oídos. La relación con su novia llevaba sólo 4 meses.

Una condena por abuso sexual en Argentina

El futbolista Alexis Zárate, ex Independiente de Avellaneda y Temperley, fue condenado a 6 años y medio de prisión por abuso sexual agravado contra quien fuera la novia de su compañero Martín Benítez. La víctima en su momento declaró: "Solo quería irme de ahí, estaba muy mal, estaba desesperada, me sentía sola. Pero no me querían dejar ir, no querían que gritara para que no escuchen los vecinos, no me querían abrir la puerta. Hasta que me pude ir, me fui manejando, con mi auto, llorando, sola, mientras recibía los mensajes de texto de ellos".

Alexis Zárate

"Cuando Zárate estaba en el club, en 2017, en un primer momento se optó por esperar una decisión judicial, dado que él tenía un contrato laboral firmado y eso conllevaba obligaciones de ambas partes. Luego, Alberto Lecchi, que era el presidente en ese momento, decidió junto a sus pares licenciarlo por tiempo indefinido y apartarlo del plantel", señala Dana Hernández, referente del Área de Género del club Temperley. Al poco tiempo, se le rescindió el contrato.

En la actualidad, Zárate tiene restricción de salida del país pero no ha sido encarcelado a la espera de un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia.

Según estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica del máximo Tribunal de Argentina, en 2018 se registraron 278 femicidios. El promedio de los últimos 10 años en Argentina es uno cada 30 horas. La mayoría de los asesinatos ocurren en las casas de las víctimas y son cometidos por ex parejas o parejas.

Según los últimos datos del Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”, entre el 1° de enero y el 31 de octubre de este año se cometieron en Argentina 255 femicidios, con un promedio de uno cada 28 horas.

Las herramientas de prevención

En diciembre de 2019, fue inaugurado en el predio de Ezeiza, el Departamento de Equidad y Género de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), anunciándose la puesta en marcha de un proyecto bajo esa perspectiva, como una forma de contribuir a la educación de la sociedad en general.

“Nosotros nos dedicamos a trabajar en la inclusión de los colectivos vulnerados y con la igualdad de género. Estos temas son muy importantes y su tratamiento es una necesidad social. Es por eso, que venimos acompañando todo el esfuerzo que se realizó para profesionalizar el fútbol femenino. La idea siempre fue seguir trabajando y apoyando a las mujeres y su empoderamiento a través de actividades, capacitaciones y concientización” precisó como objetivos Analía Miskowiec, jefa del área.

La socióloga Julia Hang explicó en diálogo con la agencia Télam: "El mundo del fútbol está atravesado por una cultura exageradamente machista y patriarcal, que crea el ambiente para que se legitime la violencia en general y la violencia de género en particular, con esa exclusión estructural. Las mujeres quieren estar en el fútbol pero no desde esa lógica homofóbica, misógina, racista y xenófoba, sino desde una lógica más tolerante e inclusiva".

Tras la gran movilización del “Ni Una Menos” (3 de junio de 2015), se ha instalado el femicidio en la agenda pública. Bajo esa percepción, los clubes argentinos han iniciado una campaña de concientización contra la violencia de género. Rosario Central, Newell´s, Gimnasia La Plata, Racing, San Lorenzo, Vélez, Temperley y Huracán, son algunos de los clubes que vienen trabajando en el cumplimiento de protocolos específicos, preventivos y sancionatorios.

Vélez Sarsfield fue el primero en crear un departamento a cargo de Paula Ojeda, abogada especializada en temas de violencia de género. También fue el primer club en incluir una cláusula que contemplara denuncias de este tipo en el contrato de un futbolista profesional.

Existe consenso para la extensión de la llamada “Ley Micaela”( N°27.499 que rige para todos los empleados públicos de los Poderes del Estado), como capacitación obligatoria en cuestiones de género y violencia contra las mujeres aplicable al universo de quienes toman decisiones en los clubes: dirigentes, entrenadores y profesores.

Cultura social y condena justa

Dentro de la complejidad del tema y sin ánimo de agotarlo en estas líneas, se torna necesario un cambio significativo en la normativa vigente en el fútbol argentino. Si bien el camino de construcción de una nueva cultura social ya se ha iniciado, todavía resta mucho para consolidar.

En el siglo pasado (1979), la Asamblea General de la Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), considerada como una Carta Internacional de Derechos Humanos para las mujeres. A pesar del lapso transcurrido desde aquella declaración universal a favor de la equidad e igualdad de género, el convenio colectivo de trabajo y los reglamentos afines de la AFA no están adecuados bajo esa perspectiva de modo integral.

Este abordaje trasciende a los protocolos preventivos dado que será indispensable categorizar y tipificar las diferentes conductas antijurídicas pasibles de sanción (advertencia, suspensión, multas), hasta llegarse a la ruptura del contrato según la gravedad del caso.

Para ello se hace necesario idear un esquema legal equilibrado, con una activa participación de los tribunales de Justicia en tiempos reales, abandonando las prácticas burocráticas y dilatorias que se multiplican por años.

Un proceso de transformación social de esta magnitud nos obliga a contar con una hoja de ruta de “buenas prácticas” donde se contemplen entre otros derechos, la protección de datos personales y a la privacidad, con el fin de evitar un mayor escarnio a la víctima y sus familiares. En tanto, al acusado le asistirá siempre el derecho de ser juzgado y sentenciado (culpable o inocente) en un tiempo tan corto como razonable. Esto último valdrá como un salto de calidad institucional, siempre que pueda contarse con inversiones en infraestructura, nuevas tecnologías y capacitación de recursos humanos.

Más allá del reproche moral, una condena rápida y justa servirá para desalentar otros actos violentos contra las mujeres. Parafraseando a Michelle Bachelet, ex presidente de Chile: "La igualdad de género ha de ser una realidad vivida", aquí y ahora vale agregarle: ¡Ojalá que así sea!