El sufrimiento de River, la mochila de Kempes y el laudo del TAS

En la Argentina de los últimos años, ya nos resulta natural que los dirigentes políticos sean atraídos por las mieles del deporte, y viceversa, que los dirigentes deportivos tiendan a cruzarse de orilla para lidiar en el lodazal de la política. De ahí que las manifestaciones recientes del mandamás de River, doble finalista consecutivo de la Copa Libertadores de América, no causen sorpresa.

Rodolfo D´onofrio confesó al diario deportivo Olé, luego del traspaso del mando presidencial de la Nación: "No quiero hablar mucho del pasado, pero River sufrió estos cuatro años de Mauricio Macri. Hubo un poder desmedido desde el lado de Boca. El ejemplo es por qué River no está en la AFA: no es que no quiso, a River lo sacaron; o el hecho de que los partidos de Eliminatorias no se jugaran más en la cancha de River y sí en la de Boca. No nos escucharon protestar por eso. Aunque, sin duda, el poder estaba muy de un solo lado. Y cuando decíamos que debíamos tener la guardia alta, había que tenerla. Y la tuvimos".

Rodolfo D´onofrio, presidente de River

Y continuó el presidente de River: "Estaba clarito que en lo institucional la cancha estaba inclinada. Pero en ningún momento nos sentimos perjudicados por la AFA, por los árbitros ni por nada. Lo que sentimos es que había un fuerte poder entregado a Angelici, que era el presidente de Boca. Él tenía un poder emanado por el presidente de la República, dicho por el propio Angelici, a partir de las reuniones a las que iba en exclusiva a la Casa de Gobierno. Ahora, en ningún momento fue un poder que influenciara en lo deportivo. Y está demostrado en que les ganamos todo. No influyó adentro del campo de juego pero en lo institucional, sí. Que Macri no esté más en Boca, perdón, en la Argentina, hace a la Argentina, que es un tema más importante que Boca o no Boca. Y es un tema menor si yo siento alivio porque Macri ya no esté más. No, eso no le importa a nadie. Lo que importa es tener una Argentina con futuro, en la que el Gobierno escuche y se preocupe por temas centrales como el hambre y todo lo que estamos viviendo”.

Ese pensamiento está enfocado en el conflicto legal latente de la final de la Copa Libertadores 2018. Por impulso del por entonces presidente Daniel Angelici, Boca entabló una apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) con sede en Lausanne, Suiza, insistiendo ante la denegación de la Conmebol para que se declare la descalificación de River, con más un reclamo de resarcimiento que rondaría los 10 millones de dólares, a causa de la agresión al ómnibus que transportaba al plantel boquense hacia el estadio Monumental, cuando se suspendió el partido revancha de la Libertadores.

Aquel fatídico 24 de noviembre de 2018, un hincha de River lanzó la primera piedra contra el micro de Boca cuando enfilaba rumbo a las inmediaciones del estadio, generándose una agresión mayor que terminó con el jugador Pablo Pérez con un ojo vendado a causa de las heridas.

Pablo Pérez

Hasta el mismísimo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, fue agredido verbal y físicamente dentro del estadio Monumental, cuando iba hacia el palco asignado junto con las autoridades de la Conmebol.

A casi un año del trámite ante el TAS, aún no se tiene una resolución del caso, aunque según fuentes confiables consultadas por el sitio Iusport.com, desde hace un par de semanas, el expediente figura en estado “visto para sentencia”, lo cual hace presumir que el laudo se dictará en el corto plazo.

Boca-River, final Copa Libertadores en el Bernabeu, España

Las referencias del presidente de River al poder político de turno no son nuevas. Mario Alberto Kempes, “el Matador”, campeón y goleador del Mundial de Argentina en 1978 llegó a confesar durante la presentación de su autobiografía en 2017: "No jugamos para tapar lo que hacía la dictadura. Yo dije que mis goles no eran para Videla, sino para la Selección. Nunca jugamos para los militares que estaban en el poder. No quisimos que el deporte tapara lo que se estaba viviendo, aunque no teníamos idea de la gravedad de lo que estaba pasando. Ni siquiera en España (cuando jugaba en el Valencia) escuchaba algo de lo que pasaba acá. El golpe de Estado del '76 nos agarró jugando un amistoso en Polonia y nadie sugirió suspenderlo ni nada por el estilo. Lo que hacíamos dentro de la cancha no era para que los militares sacaran pañuelitos y festejaran. Era para que Argentina consiguiera el título de campeón del mundo que nunca había logrado, a pesar de tener muy buenas selecciones y los mejores jugadores. Nosotros no defendimos intereses ni valores que no fueran los del deporte al que jugábamos”.

Mario Kempes, en el Mundial del '78

Y agregó el goleador mundialista sobre la fotografía que muestra la entrega de la Copa al capitán Daniel Passarella, junto con el dictador Videla y el resto de la Junta Militar: “Eso manchó nuestro buen hacer. Es una mochila que cargaremos toda la vida”.

Por cierto que el escenario que plantea D´onofrio no es comparable con las vivencias de los jugadores y de la afición argentina durante el Mundial de 1978, disputado en medio del sangriento proceso de la dictadura militar (1976-1982). Por entonces, existía un aparato poderoso diseñado desde el propio Estado para acallar las voces y ocultar hechos aberrantes que incluían, desapariciones, torturas y homicidios considerados delitos de “lesa humanidad”, tal como logró comprobarse años después en el llamado “Juicio a las Juntas” (entre abril y diciembre de 1985).

A pesar del tiempo transcurrido desde aquella demorada final disputada el 9 de diciembre de 2018, en el mítico estadio Santiago Benabéu del Real Madrid, con el triunfo de River frente a Boca (3 a 1), las secuelas todavía se ventilan ante los escritorios del TAS.

Boca fue representado por el abogado Mariano Clariá y por el bufete español Pintó Ruiz, en tanto que Gonzalo Mayo asumió la defensa de River, junto a sus colegas españoles del estudio Senn Ferrero. Gustavo Abreu, miembro argentino del panel de árbitros del TAS sostiene que "No hay antecedentes de hechos como lo que pasó en el River-Boca en otros deportes. Son más civilizados. No hay antecedentes de cambio de resultado por temas de inseguridad”.

A fuerza de (1) los principios rectores de la lex deportiva y su especificidad, (2) la valoración de los árbitros del TAS sobre los méritos exhibidos en el campo de juego, (3) la falta de contemporaneidad entre los hechos imputados y la sanción propiciada (descalificación), entre otros aspectos, entendemos que se torna imposible que por vía de un laudo pueda modificarse el resultado deportivo y despojar a River del título de campeón de la Libertadores 2018. De ocurrir esto último, se ocasionaría un caos de magnitud en el sistema jurídico-institucional que rige en la Confederación Sudamericana de Fútbol y en el seno de la propia FIFA.

Angelici y D'onofrio, final Copa Libertadores 2019

A esta altura de los acontecimientos todo parece indicarnos que “la suerte está echada” (del latín “alea iacta est”).Ojalá que el dado de la “buena suerte” caiga esta vez del lado de la racionalidad y previsibilidad en la aplicación de las reglas que hoy gobiernan al fútbol mundial, las que deben resguardarse en su globalidad por sobre los intereses particulares del caso.