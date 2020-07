El protocolo de AFA y el mérito deportivo

Entre la multiplicidad de impactos provocados por la pandemia del Covid-19, nos encontramos ante una palabra revitalizada del idioma español “protocolo” (del latín “protocollum”), que en su primera acepción significa: “primera hoja de un documento con los datos de su autenticación”, (en inglés “protocol”). Pese a la enorme divulgación del término, el diccionario de la Real Academia Española recién ubica el sentido de su uso actual en el 4° y 5° lugar: “Secuencia detallada de un proceso de actuación científica, técnica, médica, etc.” y “Conjunto de reglas que se establecen en el proceso de comunicación entre dos sistemas”.

En este contexto donde conviven las recomendaciones de médicos infectólogos y epidemiólogos, el fútbol a nivel global debió adoptar sus propios protocolos sanitarios para la continuidad de los torneos en curso, con el auxilio de la TV, en estadios sin público, con gradas decoradas para la ocasión. En paralelo con las olas amenazantes del coronavirus, existen otras implicancias dentro del marco regulatorio de los campeonatos, donde por los avatares del juego, ascender y descender significa un cambio abrupto tanto en lo deportivo como en el terreno de las finanzas de los clubes.

Cronología desde el último partido jugado

A este lunes se registran 133 días desde el último partido disputado entre Rosario Central y Colón de Santa Fe, por el torneo (cancelado) de la llamada Copa de la Superliga (entidad disuelta y reformulada como una comisión permanente de AFA, ahora denominada Liga Profesional de Fútbol).

El 12 de marzo pasado, la Secretaría de Deportes de la Nación había prohibido "preventivamente y hasta nuevo aviso" la concurrencia de público a "todos los eventos deportivos", un día antes del inicio de la primera jornada de la Copa de la Superliga. Al día siguiente, se desencadenó un conflicto cuando River Plate se negó a jugar en su estadio ante Atlético de Tucumán bajo el argumento que "la competencia implica severos riesgos para la salud del plantel profesional y todos los involucrados en el partido". Esta decisión fue adoptada tras conocerse un caso sospechoso de Covid-19 en el plantel de reserva de River, debiendo el futbolista permanecer aislado preventivamente.

El 17 de marzo, el Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, se hizo eco del reclamo público de futbolistas y entrenadores, anunciándose la suspensión de todas las categorías del fútbol argentino.

El 19 de marzo, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto DNU n° 297/20, estableciendo un primer período de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO) para la población, que tras las sucesivas prórrogas todavía rige hasta el próximo 2 de agosto.

El 28 de abril, desde la AFA se anunció la "finalización" de la temporada 2019/20, incluyendo la suspensión de los descensos y fijando una pausa hasta poder definir las clasificaciones pendientes para las copas internacionales y los ascensos, supeditado ello a la evolución del Covid-19, conforme al criterio de las autoridades sanitarias.

Las decisiones de la casa mayor del fútbol

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomó decisiones a poco de transitar los efectos del Covid-19 en nuestro país. El 27 de abril pasado se publicó en el Boletín n° 5768 una resolución del Comité Ejecutivo de AFA cuyos puntos relevantes son los siguientes:

1) Disponer la finalización de la Temporada 2019/20 de las Categorías Primera División (Superliga), Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C, Primera D y Federal A.

2) Disponer que la próxima temporada se extenderá de enero a diciembre del año 2021 y de ahí en adelante, en iguales lapsos en años sucesivos.

3) Determinar para todas las categorías antes citadas, que los descensos establecidos para la Temporada 2019/20 y la Temporada 2021, quedan sin efecto, manteniendo todos los clubes la actual categoría.

4) Ratificar el sistema de promedios vigente para la Primera División (ex Superliga), difiriéndose los descensos hasta la finalización de la temporada 2022, donde serán computables el promedio de puntos que cada club obtenga en las temporadas 2019/20, 2021 y 2022.

5) Diferir para el segundo semestre del 2020, siempre que así lo permitan las directivas emanadas del Gobierno Nacional y autoridades sanitarias, la definición de los mecanismos para determinar, a través de la disputa de torneos reducidos, los resultados deportivos y la proclamación de ascensos en las categorías Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C, Primera D y Federal A.

6) Determinar la finalización de los Campeonatos de Fútbol Femenino 2019/2020, dejándose sin efecto los descensos.

Entre los fundamentos dados para el dictado de estas medidas merecen citarse:

“Que, en conclusión, la situación de pandemia que transitamos es un hecho extraordinario que involucra a toda la sociedad, y el fútbol no es ajeno. Nuestra primera obligación es preservar la salud de todos los actores de nuestro querido fútbol argentino y acompañar a las autoridades en todas las medidas que se adopten en torno a la emergencia sanitaria”.

“Que, el deterioro económico de la sociedad en general, y de nuestras instituciones en particular, son una consecuencia inevitable de este mal, y desde el lugar que cada uno ocupa, se imponen decisiones responsables que minimicen los efectos de la pandemia”.

“Que, la competencia deportiva es lo que nos sostiene, pero las circunstancias actuales nos imponen como dirigentes, abstraemos por primera vez en nuestra centenaria historia de ese espíritu, y estar a la altura del importante rol que asumen nuestras instituciones en la sociedad”.

“Que, las decisiones que se establecen en la presente Resolución fueron debatidas y consensuadas, pero la unión de todo el universo AFA en lo que viene, nos permitirá retomar el rol preponderante del fútbol argentino en el mundo”.

El caso San Martín de Tucumán

En medio de los efectos forzados y “no forzados” tras la paralización del fútbol argentino, unos 1700 futbolistas se quedaron sin contrato al 30 de junio (212 de primera división; 189 del fútbol femenino; y cerca de 1300 entre la Primera Nacional y las otras categorías del ascenso y el torneo Federal A).

El club San Martín de Tucumán, fue actor principal de la Primera Nacional, pero se vio obligado a dejar en libertad de acción a 20 futbolistas del plantel profesional. El “santo” tucumano era líder de la zona B con 44 pts., el mayor puntaje entre los 32 participantes de la categoría.

Según el reglamento del campeonato, San Martín debería jugar una final con Atlanta (el líder de la zona A con 38 pts.), aunque con un plantel superior hoy desarmado, a un solo partido y en estadio neutral. El perdedor de esa final, participará de un torneo reducido para el segundo ascenso a primera división, junto con los tres mejores clasificados de cada zona. En cualquier alternativa según el resultado obtenido, el club tucumano habrá de competir en evidente estado de desventaja deportiva.

Ante la falta de respuesta de la AFA al reclamo de ascender directamente por aplicación del principio de mérito deportivo, el club decidió apelar al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), abonando un anticipo de gastos y honorarios de 44.000 francos suizos (más de 3 millones de pesos), con la esperanza de revertir la situación.

El presidente de San Martín, Roberto Sagra, sostuvo semanas atrás que la decisión de no valorar el mérito deportivo y otorgarle uno de los ascensos le causó mucho más daño a su club que el Covid-19.

Roberto Sagra, presidente de San Martín

En un reportaje publicado por el diario Olé, Sagra apuntó en tono crítico: “Tenemos mucha expectativa porque la decisión de la AFA no se ajusta a reglamento, la arbitrariedad es muy grande y se rompieron todos los principios de equidad cuando decidieron dar por finalizada la temporada, suspender los descensos pero no premiar el mérito deportivo con el ascenso de nuestro equipo, que era el líder de la tabla general. Ahora se ha abierto un libro de pases por 18 meses para la Primera División. ¿Cómo compito yo o cualquier club que tenga expectativas de ascender con una Primera División que recibe un cheque de la TV nueve veces superior y puede hacer contratos por un año y medio? ¿Qué le podemos ofrecer nosotros a un jugador? San Martín ya perdió a la columna vertebral del equipo, la situación es inimaginable por el daño que nos produjo la medida de AFA de no valorar el mérito deportivo. Aunque San Martín gane en el TAS nunca va a poder tener de nuevo la base del equipo”.

Los argumentos del recurso ante la AFA

El Club Atlético San Martín de Tucumán había interpuesto previamente recurso de reconsideración cuyos argumentos pueden sintetizarse:

El concepto de “temporada deportiva” comprende en su globalidad todos los aspectos relacionados con los campeonatos: ascensos y descensos, clasificaciones a copas internacionales, vigencia de los contratos, más cuestiones administrativas y reglamentarias. La finalización (unilateral) de la “temporada deportiva 2019/2020” vulneraría -de no revocarse la decisión- el concepto de justicia deportiva (conf. Estatutos FIFA, Conmebol y Estatuto AFA, art. 2 y ss.), “por cuanto se premiaría el demérito deportivo que conlleva el descenso y se castigaría el mérito deportivo significado por el ascenso”. El parámetro utilizado para resolver la cuestión de los descensos y las clasificaciones a las copas internacionales no guarda congruencia con el criterio aplicado para los ascensos. Diferir la definición de los ascensos más allá de la fecha de finalización de la temporada (27/04/2020), resulta irrazonable y contrario al principio de igualdad, causando graves perjuicios económicos a los clubes involucrados.

Los valores en juego: equidad y deportividad

Es indudable el efecto multiplicador de las decisiones que se toman sobre las competencias en desarrollo, más aún cuando se trata de una federación nacional (AFA), cuyo deber es velar por mantener el espíritu deportivo, la sana competencia y un adecuado nivel de formación para las generaciones nuevas que se suman al fútbol, en todas sus expresiones y categorías.

Si bien debe reconocerse que nos hallamos ante un escenario imprevisible, con consecuencias inéditas a nivel mundial, en el ámbito deportivo también es dable aspirar a una cuota de mesura y racionalidad, en aras de preservar el principio de igualdad ante la ley.

Así resulta que por imperio de la lex deportiva prevalecen las normas establecidas de antemano por vía de un reglamento, habiendo de interpretarse mediante un trato igualitario para “ganadores y perdedores”, dado que en caso contrario, pueden desvirtuarse en los escritorios aquellos premios y castigos cosechados en un campo de juego.

Desde esta óptica el planteo del “mérito deportivo” introducido en el reclamo de ascenso directo por San Martín de Tucumán, posee un aspecto positivo y otro negativo por gravitación de la lógica utilizada. Así, resulta cierto que no pueden haber “dos efectos Covid-19”, uno para los ascensos y otro para los descensos en primera división, ya que deviene en discrecional que no se resguarden las debidas equivalencias.

Vale señalar que los argumentos usados para subirnos al pedestal de los derechos, no pueden a su vez servirnos para tomar por el atajo del razonamiento que consideramos más favorable. En tal sentido, no cabe avalar la eliminación de los descensos como tampoco el ascenso automático de categoría cuando un campeonato se dio por terminado antes de tiempo, con cantidad de partidos sin jugarse, porque ambos extremos son por igual arbitrarios y contrarios a la esencia de la deportividad.

Por simple deducción de lógica jurídica aplicada al fútbol, no es admisible avalar una diferencia de trato entre un club ya descendido y otro en vías de ascender según los puntos y promedios obtenidos en la tabla de posiciones.

Al darse por finalizada la temporada 2019/2020 debió repararse en los méritos y deméritos deportivos según los puntajes sumados hasta ese momento, respetándose el principio del “paralelismo de las formas” (que proviene del Derecho Administrativo): todo lo dicho en el reglamento debe cumplirse, desde el inicio hasta el fin de cada competencia siguiéndose las formas establecidas. De ese modo, se habría logrado una solución más equitativa y uniforme en tiempo real para todos los competidores, con ascensos y descensos definidos en todas las categorías dentro de una cancha de fútbol.

Diego Maradona, DT de Gimnasia y Esgrima La Plata, uno de los clubes que peleaban por no descender, declaró al día siguiente de conocerse la decisión de AFA: "Quiero que quede bien claro que nosotros no festejamos la suspensión del torneo y tampoco la eliminación de los descensos. Nosotros queríamos zafar en la cancha. Nosotros y la gente festejamos el trabajo hecho, el camino que recorrimos".

Siguiendo los ejemplos de las ligas de Inglaterra, Alemania y España se debió privilegiar el mérito deportivo, evitándose perjuicios colaterales en medio de un laberinto plagado de incertidumbre, suspicacias y malos entendidos.

Al fin y al cabo, era cuestión “de dar a cada uno lo suyo”, usando el mismo protocolo de reglas ante el éxito o el fracaso deportivo, porque son dos caras de una misma moneda que le dan razón de existir al fútbol-juego.