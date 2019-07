El problema no es la grieta, sino la incapacidad de hacer una síntesis

La reconocida ansiedad de los argentinos es tan alta que el debate político que debería predominar en un año de elección presidencial está lejos de hacer foco en el largo plazo. Ni siquiera en el 2020. Todo se transforma en una suerte de infradebate. Se crean polémicas sobre lo que preguntó o dejó de preguntar un periodista, y si el dirigente interpelado eludió la respuesta o no. Llama más la atención un video viejo de un candidato que sus respuestas nuevas. Hay más discusión sobre un número del 2015 o sobre las afirmaciones de una modelo sobre la economía, que sobre las que merece recibir la economía.

Y como telón de fondo de todo este intercambio, sigue presente la grieta, tanto por el impulso de quienes están parados en veredas opuestas, como el de aquellos que se desviven por pararse en el centro como oposición a los demás, tratando de demostrar que la equidistancia es una obligación moral o profesional.

La Argentina tiene abiertos tantos debates, que es un desperdicio que el año en el que la sociedad está obligada a darle atención a estas asignaturas, la atención se la lleve el árbol y no el bosque. Hay que reconocer que el desinterés por abordar temas complejos es, también, un signo de los tiempos que corren. Las redes sociales favorecen el pensamiento fragmentado y limitan la capacidad de dedicarle demasiado tiempo a situaciones que nos exceden, como el problema de la inflación, la deuda o el déficit fiscal. Al fin y al cabo, los votantes tienen claro que el fin último de todo este proceso es lograr un crecimiento estable y generar una distribución del ingreso digna que disminuya la pobreza.

Es legítimo que un sector de la política proponga cambiar el modelo. Pero entre aquellos que están dispuestos a compartir un conjunto de reglas de juego, todo el esfuerzo está hecho para remarcar las diferencias que hay entre cada uno, como si las similitudes no tuvieran valor. Y la verdad es que los años de antinomias que acumula la Argentina, muestran que si hay un problema que no nos ocupamos de subsanar, es la incapacidad de generar una síntesis.

Gustavo Marangoni, cientista político y ex funcionario de Daniel Scioli, rescató en el programa "Animales Sueltos" el valor de la palabra tibieza. Lo hizo para señalar que el fin último de la política es el consenso, y su principal herramienta, la negociación. Nadie sobrevive en un mar helado ni se baña con agua hirviente. La tibieza está en la naturaleza y es el entorno más propicio para el ser humano. Lo que dijo, en el fondo, es que la grieta no tiene razón de ser. Es campo y también industria. Es Estado y también inversión privada. Es superávit fiscal para que haya menos deuda. Es educación de calidad, sin distinción de quién la ofrezca. Es pensar en el mundo que viene y no tanto en el pasado. Es proponerse todo, y hacerlo.