El precio de las Bitcoin, víctima de una de las manías especulativas más grandes de la historia

Las criptomonedas no son un fraude; no son humo. Sin embargo, eso no quita que su precio sea hoy víctima de una de las manías especulativas más grandes de la historia. Sin ir más lejos, todos sabemos que Internet ha sido un avance disruptivo que ha generado enormes progresos para la humanidad. Sin embargo, a principios del año 2000, el mundo de las puntocom llegó a su máximo nivel de especulación.

¿Qué es entonces lo que hace que un activo se vea envuelto en estas verdaderas manías sociales? ¿Qué piensan del bitcoin personas como Warren Buffett, George Soros o el mismísimo Lobo de Wall Street?

Todo comienza cuando algún evento cambia las perspectivas económicas de un modo dramático. En diferentes situaciones históricas estos eventos han sido las guerras tanto en sus inicios como en sus finales, una sucesión de cosechas extraordinarias tanto buenas como malas, la apertura de nuevos mercados, innovaciones tecnológicas canales, ferrocarriles, el automóvil e Internet.

Todos estos han sido eventos de gran impacto cuyas consecuencias en ese entonces eran muy difíciles de cuantificar o medir. ¿Qué cosas han sido objeto de especulación? Commodities, tierras para cultivo, construcciones urbanas, bancos nuevos, acciones, bonos, conglomerados, condominios, edificios para oficinas, la moneda de algún país.

Sin lugar a dudas, hoy es absolutamente imposible saber con certeza cual será el impacto del bitcoin en el futuro de la economía moderna. Vale agregar que en el techo de estas manías especulativas, un grupo de gente cada vez más grande trata de hacerse rica sin entender realmente lo que está sucediendo. ¿Les suena? En momentos como este, la racionalidad es reemplazada por overconfidence o sobreconfianza, y el individualismo es reemplazado por el herd behavior o comportamiento de manada.

Lo que hace que bitcoin sea una de las burbujas más grandes de la historia es que la narrativa, la historieta, que tiene detrás es simplemente perfecta. Una persona cuya identidad se desconoce (supuestamente Satoshi Nakamoto) diseña una moneda que necesita de la colaboración descentralizada de una red para registrar operaciones (en el blockchain) y garantizar la inviolabilidad del mismo. Prácticamente nadie entiende qué es lo que sucede con el poder computacional que aportan todos los nodos de la red.

¿Cuáles son los ingredientes que impulsan la manía por el bitcoin? Habrá una cantidad finita que llegará a las 21 millones de unidades; no hay control de bancos centrales; hay facilidad de transferencia; si bien no hay estrictamente anonimato, es muy difícil saber quién es poseedor de bitcoin. Con este cóctel explosivo, el bitcoin ya ha tenido una suba del 800% en lo que va del año.

Ahora bien, a riesgo de cometer una falacia de autoridad, creo que es válido prestar atención a lo que dicen algunos colosos del mundo financiero:

Warren Buffett considera imposible de valuar ninguna criptomoneda, ya que no generan ganancias ni pagan dividendos y que la gente que las compra lo hace sólo apostando a que su precio continuará subiendo. Finalmente cree que su precio eventualmente colapsará.

George Soros afirma que su precio colapsará prontamente: Robert Shiller (Premio Nobel de Economía y autor del libro "Exuberancia Irracional") define al bitcoin como el ejemplo perfecto de burbuja especulativa; Ray Dalio (fundador de Bridgewater Associates) sostiene que es una burbuja especulativa; Jamie Dimon (CEO de JP Morgan) dice que quienes compran bitcoin son estúpidos; Jordan Belfort (el lobo de Wall St) dice que es una gigantesca estafa.

Sin dudas un coro de jóvenes de entre 20 y 40 años dirá que estos "dinosaurios" no entienden la revolución que implica el bitcoin. Pero:

1- El argumento de que habrá un número limitado de bitcoins, ya no tiene validez porque surgen nuevas criptomonedas como hongos, muestra clara de que hay un gran número de artistas del engaño (con artists) que identifican gente para estafar.

2- El hecho de que el bitcoin haya tenido ya varios forks (cambios técnicos en la registración de las operaciones en el blockchain), indica que sin duda aparecerá una moneda superadora. De hecho, la capacidad de procesamiento de operaciones que tiene bitcoin es ridículamente lenta y costosísima. Así como Google destronó a Yahoo!, probablemente una criptomoneda con mejor diseño, supere al bitcoin.

3- El bajo costo de transferencia y de operación con el que comenzaron a operar las criptomonedas, hoy ya no es tal. Se ha vuelto caro operar y transferir. No sorprende entonces que Goldman Sachs no descarte poner un desk de criptomonedas: con el spread que existe, es increíblemente lucrativo ser intermediario en este mundo.

Conclusiones

Las criptomonedas formarán parte del futuro cercano. La metodología con la que se registran sus operaciones pueden extenderse a otras áreas, como por ejemplo, la registración de bienes inmuebles.

Esta misma registración electrónica permitirá otra innovación: la ejecución automática de contratos inteligentes (smart contracts).

Sin embargo, la valuación de las criptomonedas hoy es sólo proyección del futuro. Lo único que le da valor a una moneda es su condición de medio de pago comúnmente aceptado. En ese aspecto, las criptomonedas todavía están a varios millones de kilómetros de obtener aceptación masiva.