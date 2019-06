El plan para el 2020 es tan complejo que hay que pensarlo desde ahora

Hay una pregunta sobre el horizonte económico que los analistas prefieren responder con cautela: cómo desarmar la alta nominalidad de la economía, que tiene una inflación anual de 57% y tasas de interés cercana a 70%. Algunos economistas creen que hará falta una salida heterodoxa para frenar ese círculo, pero ese grupo no es mayoritario. Si lo que hubiera que cortar una inflación que puede desembocar en una híper, tal vez se justificaría una receta drástica (el año previo al Plan Austral, los precios subieron más de 600% en el año). La inercia actual está lejos de llegar a ese ritmo, señala el grupo más ortodoxo, que plantea fórmulas menos disruptivas pero no por eso menos complejas.

Está claro que el próximo gobierno no podrá continuar con el esquema actual, ya que necesita resolver varios problemas en simultáneo, como el equilibrio fiscal de largo plazo, un programa monetario menos restrictivo y un plan para la deuda, tanto para cubrir los vencimientos de largo plazo como la maraña de letras que ayudó al Tesoro a financiarse con el mercado cerrado. Hay que hacer algo distinto, y además hay que negociarlo con el FMI, que todavía es el mejor paraguas económico para la Argentina, disponible al menos hasta el 2020.

El primer obstáculo es encontrar un ancla que funcione. El plan de metas de inflación no fue percibido como una opción eficiente, y el control de agregados monetarios no traduce expectativas para el gran público. En un país bimonetario, lo que todos esperan es algún grado de intervención sobre el tipo de cambio, pero es claramente lo que el Fondo no quiere habilitar (más allá de la situación de excepción que se produjo en mayo). El segundo es acordar un plan fiscal que garantice la obtención de superávits primarios para achicar la deuda y facilitar el financiamiento, y el tercero es resolver las indexaciones que absorbió el sector público, como el pago de jubilaciones, asignaciones y algunos salarios. Las necesidades no acaban ahí, ya que también es deseable bajar la presión fiscal e introducir una modernización laboral que haga más competitivas a las empresas.

La lista puede volverse interminable, pero lo central sigue siendo el resultado de las elecciones presidenciales. El ganador tiene que restaurar la confianza en la economía, para que de ese modo aumente la demanda de pesos y pueda bajar la tasa de interés sin temor a una dolarización inmediata. Si eso sucede, el Central podría aplicar un esquema menos restrictivo, aunque el BCRA asegura que la inflación está bajando gracias a la contracción que viene aplicando desde septiembre. No parece un sistema destinado a perdurar. Lo que es seguro es que el plan sustituto hay que pensarlo desde ahora.