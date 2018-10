El nuevo karma del clásico rosarino

Todos los amantes del fútbol conocen la pasión que provoca el clásico rosarino, entre Newell´s Old Boys y Rosario Central. Sin embargo, atravesado el siglo XXI este encuentro deportivo (sólo asimilable a un River-Boca) se ha convertido en un estandarte de violencia y zozobra para la propia ciudad que le sirve de escenario. Lejos han quedado los días de gloria deportiva. Ahora los dirigentes de ambos clubes suelen debatir en los escritorios medidas de seguridad. Este nuevo capítulo transita por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Por primera vez en la historia de la nueva versión del certamen, ambos clubes rosarinos deberán enfrentarse en un partido por eliminación. A poco de conocerse esta llave, la empresa Torneos y Competencias S.A. encargada de la organización, debió someterse a dilemas sobre dónde y cuándo se jugará el clásico. ¿Con público visitante? ¿Dentro o fuera de la provincia de Santa Fe? Las reuniones con las autoridades de turno no sirvieron de mucho y hasta una edila de Santa Fe pidió que no se jugara en esa ciudad. El viernes pasado Torneos dio un comunicado: "Por decisión del Gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, el clásico rosarino no se jugará en la provincia, ya que no existen garantías para que el encuentro se dispute con ambas parcialidades. El espíritu de la Copa Argentina es jugar todos los partidos con ambos públicos. Accediendo incluso en este caso a limitar la cantidad de entradas si es que esto favorecía al normal desarrollo del evento. Luego de varias reuniones entre la organización del certamen y los organismos de seguridad, se comunicó desde la Gobernación de Santa Fe que desisten de realizar Newell´s-Rosario Central en la provincia".

La respuesta del gobernador de Santa Fe no se hizo esperar: "El gobierno de la provincia de Santa Fe rechaza totalmente las expresiones vertidas por los organizadores del torneo Copa Argentina, para justificar la decisión de jugar el clásico rosarino fuera de la provincia y sin público presente. En efecto, el gobernador Miguel Lifschitz jamás tomó una decisión como la que sostienen dichos empresarios ni indicó que se fijara tal postura. Los organismos estatales encargados de la seguridad en dichos eventos vienen desarrollando desde hace varios días reuniones con dirigentes deportivos, organizadores del torneo y responsables de la seguridad pública para tratar de arribar a un acuerdo de partes que permita desarrollar la competencia deportiva con los menores riesgos posibles para los participantes y simpatizantes en general".

Este cruce es anecdótico si reparamos en las causas que atemorizan a una ciudad vestida con los colores rojinegros y auriazules. En estos días, ante la Justicia Federal de Rosario se inició el juicio a la banda conocida como "Los Monos", con 39 acusados de montar una supuesta red de venta de drogas y manejar "el negocio" desde la cárcel. La historia cuenta que los máximos referentes de los barrabravas de Newell´s y Central sellaron una alianza para controlar los negocios del narcotráfico, convirtiendo a las tribunas en centros de distribución de drogas. El ex líder de la barrabrava de Newell´s Roberto "Pimpi" Camino (2010) y Ariel "el Pájaro" Cantero (2013) sindicado como uno de los cabecillas de "Los Monos" fueron asesinados a balazos. Más de 20 homicidios continúan hasta hoy una guerra sinfín entre clanes. "El día del velatorio, Pillín (Andrés Bracamonte, jefe de la barra de Central) se sostuvo en pie como un centinela durante siete horas sin pestañear al lado del ataúd del Pájaro", cuentan los periodistas Germán de los Santos y Hernán Lascano en su libro "Los Monos. Historia de la familia narco que transformó Rosario en un infierno" (Sudamericana). "La maquinaria de los búnkeres, los cobros por seguridad, las máquinas viales alquiladas para realizar obra pública, los departamentos para renta, el negocio de los remises del casino, las licencias de taxis que giran las veinticuatro horas. Hacia 2012, las actividades combinadas van dejando un rendimiento de cuatrocientos mil pesos por día" apuntan los autores.

Mientras el juicio oral continúa con 260 testigos, medidas de máxima seguridad y los acusados encarcelados, una serie de balaceras anónimas "a domicilio" dan señales amenazantes a jueces y fiscales. Aunque todavía no es oficial, la empresa Torneos nos anticipa que el clásico no se jugará en Rosario por razones de neutralidad (estadio de Lanús).

Y que de llegarse a disputar a "puertas cerradas", será el primero en esa condición en esta edición 2018, "algo que atenta contra el espíritu de la competencia". Es otra muestra de impericia para resolver problemas crónicos. O dicho de otro modo, de seguir guardando el polvo debajo de una gran alfombra cada vez más teñida de sangre.