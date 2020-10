El mérito existe aunque quieran que creamos lo contrario

Hace mucho tiempo que no me siento representado políticamente en Argentina; en verdad no podría asegurar haber trazado un paralelo claro con ninguna de las ideas expuestas por un Gobierno nacional. Han pasado varios, para todos los gustos; nunca sentí que alguno de ellos tuviera la capacidad (mental y moral) para liderar a un pueblo que está harto de ser manoseado por quienes los conducen.

Es cuestión de gustos; quizás muchos de ustedes si lo hayan sentido, a mi lamentablemente nunca me pasó.

En estos últimos días se ha hablado mucho del “mérito” como herramienta de acceso a un mayor rango de posibilidades económicas y sociales.

Partiendo de una base de igualdad absoluta, para toda la ciudadanía (tan necesaria como inexistente), me parece que desestimar el mérito es una aberración.

Desestimar el mérito es faltarle el respeto a toda esa gente que se esfuerza para mejorar personalmente, es una falta de respeto a todos los padres que se levantan a las 4 de la madrugada solo para que sus hijos puedan estudiar y desarrollar su vida como cualquier individuo merece.

Desestimar el mérito es seguir alimentando la mediocridad, es seguir igualando “hacia abajo”; es darles a los jóvenes un mensaje totalmente opuesto al que hay que darles.

Mérito es la acción que convierte a una persona en digna de un premio o de un castigo. El mérito es aquello que justifica un reconocimiento o un logro o que explica un fracaso.

Podemos comprender el mérito como el resultado de las buenas acciones de una persona. El mérito, en este sentido, convierte al sujeto en digno de aprecio. El talento, el esfuerzo, el éxito profesional y la solidaridad son algunas cuestiones meritorias.

El mérito no se otorga, el mérito se gana y absolutamente nadie tiene derecho a quitarle a otra persona la posibilidad de que su talento le permita acceder a un rango mayor de posibilidades.

Deje Argentina en 2009 con poco dinero, pero si con muchísimas dudas y miedos. Once años más tarde soy dueño de una de las empresas más grandes en el rubro Aeroespacial. Aeroset es la primera empresa en su rubro en sponsorear un equipo de la Premier League, el Wolverhampton Wanderers.

Que los políticos le sigan mintiendo a la gente, quitándole las esperanzas. Yo, como muchos otros argentinos que se rompen el alma todos los días somos el ejemplo de que por suerte el mérito existe y nadie nos lo podrá quitar.

Creo que es hora comenzar a premiar a las personas por su talento, incluyendo claro está, a quien nos gobiernan.

No soy “K” ni “M”. Solo soy Argentino, y a mí nadie me va a convertir en un mediocre por conveniencia.