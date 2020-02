El golpe del reperfilamiento a los bonos locales puede ayudar a entender "lo que viene"

Los bonos locales han subrido una importante baja en la sesión de este martes, cuando se dio a conocer el reperfilamiento del Bono Dual AF20. Argentina enfrenta un cronograma de pago de deuda muy pesado para la situación económica en la que se encuentra el país y ello es lo que obligará al presente gobierno a reestructurar su deuda.

Si bien el mercado es consciente de que tal reestructuración existirá, “las formas y los modos” de cómo se realice dicha reestructuración será lo que se evalúe para considerar o no la deuda argentina como una alternativa de inversión a futuro.

Por lo comentado, en la presente nota estaremos analizando desde una perspectiva técnica la reacción de dos de los bonos soberanos con mayor liquidez local, como lo son el Bonar 2020 y el Bonar 2024, a modo de poder contar con niveles de referencia que nos permitan identificar las expectativas del mercado con respecto a lo que se viene para reestructuración del resto de la deuda soberana.

Análisis Bonar 2020

Tras la escalada alcista que tuvo la recuperación del precio en el mes de diciembre pasado hacia instancias de 52.12 dólares, se habilitó el recorte y actual consolidación de precio en la franja de 50-43 dólares.

Como se observa en la gráfica adjunta, este comportamiento lateral de las últimas semanas podría responder perfectamente a un recorte parcial del proceso de recuperación que viene teniendo la paridad del bono desdelos mínimos testeados a comienzos de septiembre del pasado año 2019.

En la medida que los precios se sostengan por encima de los u$s 44, bien podríamos estar expectantes de recuperaciones directas en el precio del AO20, con posibilidades de retornar hacia la zona de u$s 47-49. Más tarde un quiebre alcista de esa zona será necesario para liberar un camino de avance mayor, ya sea buscando un retorno de los precios hacia máximos de diciembre pasado en u$s 52.1 dólares o bien accediendo hacia escollos más ambiciosos en la zona de u$s 55-60; área por donde pasa actualmente el promedio móvil de 200 días.

Ahora, si la debilidad en curso se agudiza por debajo de los u$s 44, estaremos advirtiendo ante un escenario de baja mayor hacia la zona de u$s 42.5-40, desde donde recién podríamos estar expectantes de recuperaciones directas en el precio del bono.

Actualmente sólo un quiebre de los u$s 40 comprometerá las chances de reanudación alcista en el precio del bono y estimulará la presión vendedora, lo que podría al menos provocar un regreso de los precios hacia instancias de mínimos del pasado año en torno a los 36-34 dólares.

Análisis Bonar 2024

En lo que respecta al análisis de uno de los bonos de mayor referencia dentro de la curva de deuda soberana, observamos que la baja de este martes profundiza el proceso de recorte iniciado en máximos de diciembre pasado en máximos de u$s 46.

La corrección en curso muestra importante contención en la zona alcanzada de 36-34 dólares. En la medida que los precios puedan sostenerse por encima de esta zona, podremos estar expectantes de recuperaciones directas en el precio, buscando un recortar las bajas desde los máximos de diciembre último y eventualmente buscando instancias superiores para adelante.

Actualmente con subidas inmediatas en el precio por encima de los u$s 39-40, podremos considerar que el piso correctivo buscado ha sido conseguido y que el proceso de recuperación del bono ha quedado retomada, ya sea buscando un regreso hacia la zona de u$s 46-48, donde se concentra el máximos de recuperación previa y el promedio móvil de 200 días, o bien accediendo hacia instancias superiores.

Solamente si el recorte en curso se agudiza por debajo de los u$s 34, estaremos advirtiendo ante la presencia de un escenario de debilidad mayor, que inicialmente se proyecta en la zona de u$s 31-30, aunque ello es con riesgos de retornar hacia mínimos del pasado año.

Conclusión

Los analistas técnicos solemos decir que “los mercados descuentan todo”. Si bien es cierto que los mercados han demostrado en varias oportunidades estar equivocados, lo que se evalúa analíticamente es la expectativa de este sobre “lo que viene”.

En este sentido, estaremos monitoreando de cerca la respuesta del mercado a los últimos sucesos respecto a la reestructuración de la deuda. Entendemos que si los precios logran respetar soportes sugeridos más arriba en el análisis y desde entonces comienzan a recuperarse, entonces las expectativas por lo que viene serán más prometedoras que lo sucedido hasta el momento. Ahora, si por el contrario, vemos que los bonos terminan agudizando su debilidad más allá de los niveles de contención planteados, entonces eso estará indicando una clara desconfianza por parte del mercado sobre la situación de reestructuración de deuda que se viene, lo que claramente agravará la condición actual de mercado. Veremos…