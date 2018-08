El fin de las Lebac genera más dudas que certezas

La intención del Banco Central de acabar con las LEBAC es más que acertada. El gran problema es el cómo se hace. Se anunció una doble vía. Por un lado el BCRA va a vender dólares para los tenedores de pesos y LEBAC que quieran "dar el portazo" y acabar con sus inversiones en Argentina. Por otro lado se anunció la creación de Letras del Tesoro en pesos con el fin de que los tenedores de LEBAC se queden en pesos, sustituyendo un bono del Estado, por otro.

Las LEBAC en manos de los bancos no entran al meollo del problema , dado que a su vencimiento se invertirían en un 100% en LELIQ bajando el plazo promedio de estas inversiones a tres días y medio porque el plazo máximo de las LELIQ es de 7 días, pero quedando estos fondos inmovilizados en el sistema financiero.

La opción de suplantar las LEBAC del público en forma mayoritaria con reservas del Banco Central dista de ser lógica. Puede ayudar a frenar el dólar unos días o semanas. Pero lo cierto es que hay que privilegiar mantener un alto stock de reservas. El hecho de que las LEBAC en poder del público tengan un valor de aproximadamente de u$s 20.000 millones se presta a estar preocupados. El propio gobierno calcula que el costo de eliminar este instrumento tóxico es de alrededor de u$s15.000 millones, o sea más del 25% de todas las reservas brutas que hoy se poseen. La única garantía de que en Argentina la inflación no sea descontrolada y la recesión galopante es que el stock de reservas del Banco Central sea muy alto. Lo más alto posible. Indudablemente esta solución dista muchísimo de ser óptima. Sacrificar u$s 15.000 millones de las reservas de aquí a fin de año para liquidar las LEBAC llevaría al stock de reservas a no superar los u$s 42.000 millones a fines de 2018.

La alternativa buscada a la venta de dólares es la colocación, por montos similares a los que se dejan de invertir en LEBAC, de Letras del Tesoro en pesos. Esta solución tiene un inconveniente muy serio: las Letras del Tesoro no son un instrumento de absorción monetaria sino un instrumento de financiamiento del Estado. Ello implica que los pesos que se colocan en Letras del Tesoro no salen de circulación, sino que son depositados por el Tesoro en el Banco Nación generando así crédito y más depósitos, sin ninguna esterilización monetaria, dando inicio al mecanismo multiplicador del dinero.

Así dadas las cosas, los $ 600.000 millones que estaban invertidos en LEBAC por parte del público no bancario al 12 de agosto pasado terminarían generando 1,8 billones de pesos dado que el multiplicador de la base monetaria es cercano a 3. De esta manera, una eventual emisión monetaria del orden del 20% de la cantidad total de dinero en pesos que hay en la economía se transformaría en una emisión real del orden del 60% solo por el lado de la ventanilla de las LEBAC del público.

Como se ve, esta tampoco es la solución al problema de las LEBAC del público no bancario, sino un enorme dolor de cabeza. Un dolor de cabeza tan grande como lo sería vender una gran cantidad de dólares de las reservas para suplantar a las LEBAC. ¿Cuál era la solución para eliminar las LEBAC?

Era mucho más sencilla que vender grandes cantidad de dólares o colocar Letras del Tesoro en pesos. Se limitaba a subir los encajes de las cajas de ahorro y de los depósitos a la vista que hoy están en 28% lo que implica un verdadero subsidio a los bancos que de esta forma recaudan para sí una formidable porción del impuesto inflacionario al tomar fondos al 0% y prestarlos a más del 50% por el 72% de todos los depósitos a la vista y las cajas de ahorro, como hoy ocurre. Subiendo esos encajes a alrededor del 90% en la forma gradual en que se liberen LEBAC, se deja un margen de rentabilidad apreciable a las entidades que por la capacidad prestable del 10% restante ganan el 50% -o sea 5% del total de estos depósitos en forma anual- sin por ello otorgar a los bancos la potestad de recaudar una porción importante del impuesto inflacionario.

Esta solución tiene también varios beneficios: como lo que se emite por dejar de colocar LEBAC se reabsorbe vía aumento de encajes se deja inalterada la capacidad prestable del sistema financiero y nada debería suceder por causa de la liberación de LEBAC con el precio del dólar dado que por cada peso que se emite hay un peso que se reabsorbe, haciendo esta verdadera reforma neutra en términos monetarios.

El gobierno aún está a tiempo de recapacitar y tomar esta tercera vía, no sacrificar dólares ni emitir títulos a corto plazo del Tesoro que van a causar el mismo déficit que hoy ocasionan las LEBAC con la contra adicional de que van a ser inútiles para esterilizar la moneda que se emite por terminar con este pasivo tóxico. Solo se necesita que en forma simultánea a cada licitación y liberación de LEBAC se suban los encajes de los depósitos a la vista y las cajas de ahorro en la misma magnitud que se emite base monetaria para liberar LEBAC.