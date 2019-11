El esfuerzo sin cerebro no vale nada

"Anda a levantar bolsas al puerto", me dijeron alguna vez como ejemplo de un trabajo realmente esforzado. Parece ser que el desgaste físico es el único que vale, no por nada incluso hoy ponemos tanto énfasis en las victorias deportivas de nuestros gladiadores actuales.

O, como mínimo, el gasto psíquico, ese que quema el cerebro, ese del que hablan los emprendedores cuando cuentan sus historias de éxito. Uno de los casos más conocidos es el de Jack Ma, que en abril de este año apareció defendiendo el método "996" en la red social china Weibo, que consiste en trabajar desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche durante seis días de los siete días de la semana.

En el mundo emprendedor, se trata de trabajo intelectual, aunque en ocasiones mecánico, como la puesta a punto de un nuevo emprendimiento que revolucionará las entrañas de internet y salvará para toda la cosecha a quienes puedan pasar de la imaginación al poder. El entusiasmo por alcanzar el éxito deslumbra a quienes decidieron que la solución a los problemas está en el esfuerzo individual. Es un paradigma que pone en primer lugar una narrativa del esfuerzo por sobre el providencial grito de eureka.

Hay una corriente minoritaria, sin embargo. El ejemplo que me viene a la mente es el de Eduardo Manchón, el español que se hizo famoso hace 12 años porque le vendió su startup Panoramio a Google. Fue, junto con su amigo Joaquín Cuenca, el primer español en lograr semejante proeza (al menos entonces). Hace pocos días, en una entrevista publicada por el medio ibérico El Confidencial, rechazó todos los lugares comunes -la historia de superación personal, la meritocracia y la importancia de la cultura del esfuerzo- y puso en primer plano a la suerte, los contactos y la posición social de la familia del emprendedor. El corolario llega al final: "La cultura del esfuerzo tiene su parte positiva, pero no deja de ser una excusa para sentirte bien por estar trabajando demasiado y no poder conciliar con tu familia o hacer otras cosas. Creo que basta con trabajar cuatro horas al día", afirmó.

En este sentido, cabe mencionar lo que sostiene -y critica- la también española Remedios Zafra, ensayista y antropóloga social. "Lo que caracteriza a los entusiastas no es solo el individualismo inducido por la competencia feroz (…) sino la aceleración del péndulo que estimula a pasar más rápidamente de la presión ante la expectativa de resignación que desmoviliza", plantea la española ganadora del premio Anagrama de Ensayo 2017 por El entusiasmo: precariedad y trabajo creativo en la era digital.

Zafra postula, entonces, una maquinaria que genera rápidas sensaciones de júbilo -al hacer y compartir lo creado- pero que también propicia "la sensación de vulnerabilidad por exposición constante, por el 'fracaso en directo', de imposibilidad, de disolución de la creación por caducidad extrema ante la implacable petición de actualidad, ingenio y novedad nunca saciados". De alguna manera, emprendedorismo y redes sociales van de la mano porque la visibilidad de ese esfuerzo creador -pero esfuerzo al fin-, de ese entusiasmo, se rentabiliza. La vida se ficcionaliza y el espejismo de influencia enfatiza la apariencia. De hecho, hasta se hace un relato del fracaso.Y la presión por llegar a la meta impide ver el camino, la necesidad de figurar, no siempre trae el correlato económico necesario.

Lo que nunca se considera de realizar -al decir de Georges Bataille- gastos improductivos: es decir, de quedarse quieto, sin trabajar y pensando, buscando ideas nuevas. O estar sin hacer nada, algo aparentemente trivial que hace que los pensamientos recorran nuevos caminos. Sin buenas ideas no hay nada y no alcanza con levantar muchas bolsas en el puerto todos los días: las buenas ideas necesitan de un campo fértil para crecer.