El dolor de ya no ser de muchas esquinas

Corrientes y Florida es uno de los cruces emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, epicentro del movimiento peatonal del Microcentro porteño. De sus cuatro esquinas, dos están vacías. Una de ellas –ocupada hasta hace dos meses por una marca deportiva- luce carteles de alquiler de tres brokers diferentes. La que está en diagonal fue abandonada a principios de año por una cadena de fast food. Emplazado en un edificio histórico de fines del siglo XIX, era su local más grande, de dos pisos.

Si se hace una cuadra por Florida hasta Sarmiento, la situación es parecida: una de las esquinas –bandera de una cadena de retail de electrónica- también bajó las persianas y quedó vacía. Lo mismo que dos esquinas de Corrientes y Maipú, una de Florida y Lavalle (directamente cerrada y sin destino de reactivación comercial en el corto plazo) y otra de Florida y Tucumán.

Se podría concluir que se trata de una foto de la zona, golpeada por la fuerte caída del consumo y la recesión que lleva ya más de un año. Pero las esquinas deshabitadas o con cartel disponible no son patrimonio exclusivo del centro, un terreno de imágenes amplificadas. Con posar la mirada, se encontrarán ejemplos en Monserrat, Recoleta, Palermo, Belgrano y otros barrios con centros comerciales desarrollados.

Según el último informe sobre locales del broker LJ Ramos, la vacancia general se mantiene en niveles similares a los del último trimestre de 2018, cuando creció por la crisis. En Microcentro, el eje más afectado de la ciudad, alcanza al 5%. El trabajo precisa, no obstante, que el segmento atraviesa una etapa de cambio, con surgimiento de nuevos polos comerciales y demanda de espacios medianos y chicos en ubicaciones puntuales.

En este marco, y no solo como un efecto directo del desplome del consumo (aunque se trate del disparador más evidente) hay que entender lo que le ocurre a muchas esquinas. En algún sentido, ya no son lo que eran. Parece que hubieran perdido su aura, su imán. Esa atracción irresistible que hacía que todos se pelearan por ubicarse ahí, en el cruce, en cuanto se liberara un lugar. Un local en esquina puede costar entre 30 y 40% más que uno de similar metraje a mitad de cuadra. En Florida, para seguir con el ejemplo, el alquiler promedio mensual cotiza en u$s 45 el metro cuadrado. ¿Vale la inversión en una esquina en estas condiciones?, se preguntarán más que nunca muchos inquilinos antes de estampar su firma hoy. Las dimensiones pueden actuar como elemento disuasorio.

Los bancos fueron los primeros en planteárselo. Hace años ya que, si las condiciones de la zona se lo permiten, abandonan el local más grande de la esquina para mudarse a otro más chico en la misma cuadra. Se entiende: las sucursales viven un proceso de transformación por la era digital. Cadenas de retail replican ese movimiento cuando los altos costos fijos les ajustan el zapato –y la mayor exposición de un gran espacio no es compensada por las ventas. Y los gastronómicos también sacan cuentas apurados por las nuevas tendencias de consumo que ponen en jaque viejas propuestas. El bar de la esquina que no se renovó y el mega local de dos pisos pizzería-pasta-resto versus la cafetería boutique mínima con pocas mesas y servicio de take away, o la cadena especializada con modelo de autoservicio. La batalla de los formatos es otro factor que cuestiona a las esquinas. Pueden convenir como no. Ya no lucen incuestionables.

Pero lo cierto es que, aunque la razón entienda, el corazón no deja de sentir el impacto cuando se descubre una esquina vacía. Y más, si quien bajó su persiana era un local histórico, una parte importante del paisaje de la zona. Esa referencia como punto de encuentro que ya no está más en Florida y Corrientes, en Santa Fe y 9 de julio o en Cabildo y Monroe. Solo cabe esperar que otro tome su lugar lo más rápido posible y tenga éxito, para empezar a tejer un vínculo con los transeúntes atentos.