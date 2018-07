El discurso del cambio ya no va, pero puede servir el de detallar la herencia

Una de las cuestiones que más se le achaca a Mauricio Macri es no haber explicitado más la herencia. Aunque hizo un resumen de los problemas heredados al hacer su primer discurso ante la asamblea legislativa, es cierto que el abordaje siempre fue genérico. Los analistas creen que si hubiera sido más específico sobre la fragilidad que tenía la economía en diciembre de 2015, hubiera podido ser más duro en el diseño del plan económico y salir con medidas más contundentes y menos gradualistas.

La crítica es real, así como la decisión del oficialismo de no agitar mucho las aguas del pasado por temor a que estropearan la salida del cepo cambiario y la negociación para salir del default. No hay que pasar por alto que por entonces el BCRA tenía u$s 24.000 millones de reservas, de los cuales 45% estaba respaldado por el swap de monedas firmado con China, y que también pesaban las millonarias obligaciones pendientes en el mercado de futuros.

Ahora, si bien para los economistas esa instancia representó perder una oportunidad de explicarle a la sociedad dónde estaban los problemas y cuál era la mejor forma de resolverlos, en lo político la herencia sí trajo un beneficio. Al Gobierno le sirvió para sostener durante dos años el discurso de que había que elegir entre el pasado o el cambio. El problema es que con la corrida cambiaria de 2018 ese argumento se agotó.

Las encuestas que hoy mortifican a la Casa Rosada ya no le echan toda la culpa a Cristina Kirchner. De hecho, la cantidad de creyentes de Mauricio Macri baja en paralelo a su imagen. Pero del mismo modo, cuando los escépticos y defraudados piensan en las trabas económicas hablan del dólar y la inflación, no del eterno déficit fiscal que aqueja a la Argentina. El Gobierno sigue pensando en que el apoyo que necesitará en 2019 lo obtendrá cuando se perciba una mejora en la gestión. Tal vez le convenga hablar menos de rumbo y más de las asignaturas que aún faltan para recuperar la esencia del voto que capturó en 2015.