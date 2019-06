El día que perdí un hotel en la Triple Frontera

En julio de 2004 en la misionera Puerto Iguazú se realizaba XXV Cumbre del Mercosur. El Cronista decide enviarme a cubrir el evento que por primera vez iba a contar con la presencia de 10 mandatarios. Es decir, a los presidentes de los cuatro países fundadores de la unión aduanera, que por ese entonces eran Néstor Kirchner, Lula Da Silva, Jorge Batlle, de Uruguay y Nicanor Duartes Frutos de Paraguay, se sumaban las máximas autoridades de Perú, Venezuela, Chile, México, Ecuador y Bolivia.

Puerto Iguazú es una ciudad turística pero sin escala para recibir a las 10 comitivas que cada una estaba integrada por no menos de 30 personas. A ese número hay que sumarle los turistas habituales y los periodistas que iban a cubrir el evento.

Como en los diarios estamos acostumbrados a solucionar todo a último momento, no me fue extraño tener el ok para el viaje un día antes. "Eso sí, te alojás en Foz de Iguazú ya no había lugar del lado argentino, pero es pasar el puente y nada más", me dijeron en el departamento de Administración del diario.

Si hay algo que siempre me gustó del periodismo es que todos los días pueden ser muy diferentes. Esta cumbre era una experiencia más. En mi cabeza había pensado notas sobre la Triple Frontera, una entrevista a Hugo Chávez y otra al presidente de México, Vicente Fox. Eso, claro está, además de la cobertura de la Cumbre. Por lo tanto, dormir en Foz era una experiencia más.

El avión de Buenos Aires salió retrasado porque uno de los gremios aeronáuticos estaba trabajando a reglamento. Esa demora hizo que llegara a Puerto Iguazú a la hora que comenzaba la Cumbre. En el aeropuerto me esperaba un remís con mi nombre. Viendo que el avión había llegado demorado el señor me ofrece dejarme en el Hotel Casino (donde se realizaba la cumbre) y cruzar con mi valija y dejarla en el hotel brasileño. Me pareció un poco raro pero acepté, el remís era de la agencia que había contratado el diario, todo iba a estar bien. Por lo tanto completé una planilla a modo de check in y dejé que el remís se ocupara de llevar mi valija a Brasil. Como contrapartida solo recibí un papelito con el nombre del hotel. Ese papelito lo coloqué en la libreta que luego dejé al lado de una de las computadoras de la sala de prensa como para guardar lugar. En las salas de prensa, los lugares y las computadoras no están asegurados, pero por una cuestión de códigos de buena convivencia, si hay algo en una silla o cerca de la computadora el periodista que llega después ocupa otro lugar.

En un momento llegó Chávez y todo cambió. Los periodistas venezolanos colocaron unas antenas parabólicas que se chupaba toda señal de celular de la sala, por lo tanto si tenías que hablar con tu editor tenías que salir de la sala. Eso pasó. Cuando tuve que hablar con Fernando Alonso, mi editor en Buenos Aires, tuve que salir de la sala. Cuando volví con las indicaciones de qué nota tenía que escribir mi computadora estaba ocupada. Me senté en otro lugar, escribí la nota, y cuando me aseguré que ya estaba plantada en el diario, con un grupo de periodistas nos fuimos a cenar.

Promediando la cena uno de los periodistas me pregunta dónde estaba alojado. Ya te digo, le contesté y al mismo tiempo me di cuenta que mi libreta había quedado en la sala, al lado de la computadora que otro colega había ocupado. No tenía la libreta, no recordaba el nombre del hotel, en el diario nadie sabía y la agencia estaba cerrada. Sin embargo, no me preocupé. Optimista pensé, ya lo voy a encontrar. Saludé a mis colegas, me subí a un taxi y le dije "vamos a Foz de Iguazú". "¿A qué lugar?", me respondió el taxista. "Mirá estoy en un hotel que creo que se llama Blue", le respondí. "No sabe la dirección, hay varios hoteles con ese nombre, en Foz varios hoteles se llaman Blue Star, Blue Park, hay varios", me explicó con buen modo. "No se pero vayamos y lo buscamos allá", le dije. Dimos varias vueltas por el centro de una ciudad sin gente en la calle. Me bajé a preguntar en todos los hoteles que vimos, pero en ninguno estaba registrado. Ni en los Blue ni en los no Blue, en ninguno. Pasado una hora de dar vueltas le dije a Miguel, volvamos y si no encuentro nada, duermo en la plaza o en la terminal. Dejame ahí y listo. No eran épocas de smartphone, por lo tanto toda comunicación era más compleja. Fue en ese momento que Miguel se apiadó de mí.

"Mire, yo trabajo toda la noche, mi casa está sola. Duerma ahí, se la presto. A la mañana, cuando vuelva del trabajo lo despierto y lo llevo a la agencia".

Hacerle un monumento a Miguel era poco, ofrecí pagarle la noche, pero fue imposible. Miguel es de esos tipos del interior que a la hora de hablar con vos se sienten tus amigos, que te pueden invitar a su cumpleaños, y que te van a dar una mano sin esperar algo a cambio.

Así fue que acepté rápido la oferta y dormí en una de las casas más humildes de Puerto Iguazú que tiene como dueño a una de las personas más grandiosas que conocí.