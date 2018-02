El día después de los pronósticos deportivos

El artículo 17 del Decreto 95/2018 (B.O. 02/02/2018) firmado por el presidente Mauricio Macri en acuerdo general de ministros, declaró en estado de liquidación a Lotería Nacional Sociedad el Estado (LNSE).

Esta medida implica el cese la explotación del juego de Concurso de Pronósticos Deportivos (Prode) vigente desde 1972, reafirmándose la competencia de las provincias en materia de juegos de azar.

Entre los fundamentos se cita "la escasa relevancia que tiene en el mercado de juego lúdico", derogándose la Ley número 25.295 (20/09/2000) que había impuesto la jurisdicción federal de LNSE para administrar y explotar el otrora popular juego del Prode. Se dice que la situación de quebranto de LNSE justifica la no continuidad de su operatoria lúdica para evitar mayores perjuicios al erario, en desmedro de los programas sociales hacia sectores más carenciados.

De este modo, se observa en el horizonte que la dirigencia del fútbol podrá reimpulsar la idea de explotar las apuestas "online", siguiendo a los modelos europeos.

El ex presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona (1931-2014), había señalado como tabla de salvación al llamado "Prode Bancado", y así lo habría acordado en secreto con empresarios del juego previo al lanzamiento del torneo de los "30 equipos". En 2014, la empresa Santa Mónica, ligada a los derechos de comercialización de la AFA, le habría adelantado $ 40 millones para implantar un sistema de apuestas en línea, a cambio del 11% de lo facturado.

Tras su muerte, ese proyecto quedó suspendido. Un estudio sobre las apuestas deportivas en Europa de Rocket Fuel, plataforma del marketing basado en inteligencia artificial, revela sobre 1.530 clientes activos en 2016, una alta competitividad de la industria del juego.

Según esa fuente, el 50% de los participantes en apuestas invierten mayor cantidad de dinero en los partidos más importantes. Un 44% de ellos sólo en los grandes acontecimientos como la Eurocopa o los Juegos Olímpicos. Un 95% de los clientes lo hacen por las ofertas que reciben de las casas de apuestas y un 62% de ellos apuestan impulsivamente, sin planificación previa.

Según Infoplay, midiendo las cantidades jugadas (GGR=Gross Gaming Revenue o Margen Neto de Juego), el producto estrella son las apuestas deportivas (58,38%), por delante del casino tradicional (26,52%) y el póker (12,35%). Según la Asociación del Juego Online de España "JDigital" el negocio de las apuestas deportivas por Internet creció un 32 % en España en 2016, con casi siete millones de jugadores. El total invertido por el sector del juego en publicidad, promociones y patrocinios fue de 226,7 millones de euros (2016). Según un informe de KPMG el impacto socioeconómico del fútbol profesional español (42 clubes) en 2015 fue del 0,75% del PBI, con un volumen de negocio de 7600 millones de euros y 140.000 puestos de trabajo. La Ley del Juego (13/2011) que regula a "toda actividad de organización, explotación y desarrollo de actividades de juego de ámbito estatal realizadas a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos", permitió atraer 1000 millones de euros iniciales en 2012.

A septiembre de 2017, los españoles apostaron más de 9776 millones de euros en juegos online. En apuestas deportivas, 3939 millones de euros: 1169 millones antes del partido y 2770 millones después de iniciado.

En Inglaterra, los 20 equipos de la Premier League suelen lucir el patrocinio de una casa de apuestas.

En Argentina, pese a la falta de transparencia de los ingresos de los clubes y de una ley específica, se acaba de sembrar el campo de las apuestas deportivas. El lado oscuro de este negocio millonario son los fraudes por arreglos (amaños) de partidos fomentados por el crimen organizado. En 2005, los árbitros Edilson Pereira Carvalho y Paulo José Danelón fueron acusados de arreglar algunos partidos del campeonato Brasileirao para un sitio de internet. La banda brasileña habría embolsado más de u$s 440.000 y los árbitros cariocas entre 3000 y 5000 euros.

Según Interpol más de u$s 140.000 millones se generan en apuestas ilegales cada año. Unos u$s 50.000 millones provienen de Singapur, Bahrein, Indonesia y Malasia. La adicción masiva al juego no tiene barreras ni fronteras gracias al uso de nuevas tecnologías. Dependerá de los legisladores argentinos validar o rechazar esta fuente de ingresos a los clubes de fútbol, sin perder de vista el impacto social tan nefasto como comprobable a nivel mundial.

El escritor ruso Fiódor Dostoyevski (1821-1881) autor de "El Jugador", obra donde con gran realismo describe la adicción al juego dijo: "Todo tiene una línea, cruzarla es peligroso; porque, una vez cruzada, es imposible volver atrás".