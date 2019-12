El desempleo y la pobreza, dos anclas que dinamitan el largo plazo

Los primeros números que recibe el presidente Alberto Fernández sobre la actualidad de la Argentina no le dejan un exagerado margen para elaborar un programa de largo plazo. Además de una inflación altísima y de una deuda abultada, los datos de desocupación y de pobreza muestran que la emergencia no es solo económica.

Según los datos de ayer del Instituto de Estadísticas y Censos (Indec), la desocupación subió en el tercer trimestre del año a 9,7% y afectó a 1.287.000 personas. Los datos muestran que creció 0,7 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2018.

En el conurbano bonaerense, sitio donde recibió un importante castigo en las elecciones Mauricio Macri, el desempleo alcanzó el mayor índice y marcó 12,1%. Como contrapartida, en Viedma Carmen de Patagones, el índice fue de 2,5%.

Con un desempleo que ronda en promedio el 10% (lleva 21 meses consecutivos por encima del 9%), la situación social de la Argentina es alarmante. Porque al desempleo se le suma una tasa de pobreza que sigue en aumento. Ayer también se conoció que la Canasta Básica Total (CBT), que define el nivel de pobreza, aumentó 5,5% en noviembre respecto de octubre. Así, en los primeros 11 meses de este año la misma subió un 47,5%.

Las primeras medidas que tomó el Gobierno van en línea directa con el votante fiel y con la clase media 'castigada' durante el gobierno anterior. El esquema de poner dinero en el bolsillo de los trabajadores va tomando forma. Pero para que esto se haga realidad hay otros que tienen que pagar. Las empresas van a tener que afrontar una parte, y lo que reste se completará vía impuestos. Al menos ese es el esquema de emergencia para poder paliar una situación crítica para los sectores más desprotegido de la sociedad.

Así y todo, y más allá de entender la situación social, cuando se habla de impuestos hay algo que une a las personas: todas quieren pagar lo menos posible. La historia es por qué se paga y dónde se gasta el dinero por el cual se contribuye. La Argentina decidió hace años contar con un Estado grande. Salud y Educación pública son dos pilares de un país que supo ser el granero del mundo. Mantener un Estado grande cuesta dinero y el problema es cuando no se genera el dinero necesario para mantener esos pilares. El dinero, entonces sale de la emisión, del endeudamiento o del aumento de los impuestos.

Lo que no se puede admitir es que el Estado no cumpla su función. Que las escuelas no enseñen o que se malgaste en salud, es tan difícil de digerir como la evasión impositiva a gran escala. Porque los argentinos que tienen bienes en el exterior no declarados también colaboran para que los impuestos suban. Lo que se gasta se paga, el dilema en todo caso es quién lo paga.