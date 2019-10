El desafío en la consultoría política de cara a las próximas elecciones

La brecha entre los resultados de las últimas elecciones PASO y los pronósticos que daban la mayoría de las encuestas generó un gran interrogante: ¿por qué utilizando las mismas metodologías que en 2017 esta vez las encuestas no lograron anticipar los cambios ni cuantificar las preferencias del electorado?

En las últimas PASO se presentaron particularidades distintas a los de procesos del pasado. Entre las más relevantes, los analistas destacan:

la importancia que tuvo el “rechazo” como driver de elección, que implica una mayor dificultad para la medición;

la gran variabilidad que tuvo el voto en relación a las últimas dos elecciones. Los datos son contundentes: en 2015 Cambiemos ganó en 80 municipios de la Provincia de Buenos Aires, en 2017 lo hizo en 113, en 2019 solo en 43.

El voto de último momento o “poco convencido” fue determinante en los centros urbanos. ¿Se pudo haber “escondido” ese voto en la tasa de no respuesta que todo estudio presenta?

También debemos considerar que, en todos los análisis sobre la opinión pública, el carácter “construido” o la interpretación de información juega un papel muy relevante. En otras palabras, para lograr un “buen dato” y números “acertados”, no basta con una rigurosa medición. Los mapas sociales dinámicos, los climas de época, las sugestiones y convencimientos dominantes en determinado momento histórico, plantean un desafío cambiante.

Por lo tanto, para reducir el impacto de esas “dinámicas” y lograr la mejor representación de la realidad es fundamental combinar metodologías de recolección de datos.

El Interactive Voice Response (IVR) toma fuerza con la inmediatez de una contienda electoral ya que los tiempos con los que permite trabajar es un factor clave, principalmente en las urgencias del spring final de una campaña, además sus costos son “accesibles”, pero con la desventaja de la limitación de la penetración telefónica.

Las encuestas domiciliarias permiten una llegada a todos los estratos. Sin embargo, depende de la predisposición del público a responder y transmitir su simpatía partidaria, representando de este modo un sesgo. En la práctica no se logra el acceso a todo tipo de urbanización, los costos son elevados y los tiempos lentos.

En cuanto a las encuestas online, logran muy buenos resultados con el público acostumbrado al entorno digital pero no pueden todavía asegurar una cobertura homogénea en el total de la población y sus tiempos no son previsibles.

De dos grupos poblacionales que apoyaron la fórmula peronista, el nivel socioeconómico bajo no tiene buena penetración de líneas telefónicas fijas. El otro grupo fueron los jóvenes: ¿podemos lograr una buena cobertura de ellos con alguna metodología que no sea online? Además, la no respuesta nos brinda el desafío de desmarañar ese voto que no es fácil de ser declarado por el encuestado: ¿tenemos que pensar en incluir incentivos?

El gran aprendizaje que nos dejaron las PASO es que, en determinado contexto, determinada combinación de metodologías y análisis puede lograr un alto nivel de precisión; pero en tan sólo dos años, volverse ineficiente.

No es momento de descartar metodologías sino de tornarse más inclusivo y seguir aprendiendo de estos complejos fenómenos sociales. El porvenir de la consultoría política exige no olvidar la necesidad de combinar metodologías y saberes como forma de hacer frente a la “liquidez” de la sociedad y sus subjetividades oscilantes y escurridizas.