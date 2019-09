El consenso que falta: cómo generar los dólares que necesita la economía

Hasta el 2015, a la Argentina no le preocupaba el riesgo país. La razón era muy básica: todavía tenía una parte de su deuda en default y no tenía margen (tampoco interés) de emitir deuda en los mercados. Su economía estaba cerrada y había un bajo nivel de inversión privada, con lo cual la única fuente de dólares era el comercio exterior. El dólar barato había disparado la demanda de aquellos que compraban divisas para atesorar o para viajar y dio lugar al nacimiento del primer cepo.

Muchas de las personas que se sienten angustiadas por la crisis financiera y por el temor de que el Gobierno (tanto el actual como el futuro) tenga que tomar medidas más restrictivas para proteger las reservas, se preguntan si es tan complejo volver al esquema anterior, donde sobraban los pesos y si bien había inflación, también había un mercado interno más dinámico estimulado por tasas de interés negativas. Ese mismo núcleo percibe que la participación del FMI no es positiva, porque ven que las políticas que avala son duras y elevan la tensión social. No les importa su rol como rueda de auxilio. Creen, en definitiva, que se puede sobrevivir sin su asistencia.

La primera respuesta es que el modelo 2011-2015 tenía pesos de más y dólares de menos. El atraso cambiario impulsaba importaciones y gastos al exterior que no los frenaban ni las DJAI ni el anticipo de 35% de Ganancias. Por esa razón Axel Kicillof tenía en la mira el régimen de Tierra del Fuego, una aspiradora de dólares por su elevada participación de insumos importados. Ese modelo también contemplaba un control político de los pesos, ya que la emisión del BCRA no se coparticipaba y las provincias que necesitan financiarse acudían al exterior (las privilegiadas que tenían regalías en dólares) o peregrinaban a la Casa Rosada, con variado éxito. Daniel Scioli es el mejor testigo de lo que podía representar ese nivel de asfixia fiscal.

La poca viabilidad de ese esquema quedó a la vista cuando en 2014 se convalidó una devaluación y la inflación se acercó a 40%. Por eso Mauricio Macri apostó a un modelo abierto, con financiamiento externo y más inversión. En los primeros dos años funcionó, pero a la vez engendró una trampa: ese crédito se cortó cuando la Argentina no tenía aún capacidad de generar dólares genuinos. En 2018 el gasto aún era alto (requería endeudamiento) y no había reformas estructurales que bajaran costos y favorecieran las exportaciones. Por eso la pregunta que tendrá que responder el futuro gobierno es quién pondrá los dólares para cubrir este bache histórico de la Argentina. La cruda realidad es que no hay opciones caras o baratas. Es parte de un mismo sendero, donde solo se puede decidir la velocidad. El objetivo es reperfilar deuda, rebajar gastos y reformar las barreras que impiden que crezca la competitividad.