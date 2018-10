El comercio exterior se anota el primer rebote en un escenario aún delicado

Lo ideal hubiese sido alcanzar un escenario de superávit comercial gracias al incremento sostenido de las exportaciones, impulsadas por un tipo de cambio competitivo y por una política que facilitara la inserción de productos argentinos en nuevos mercados. Pero no fue eso lo que sucedió. De haberse dado las condiciones mencionadas, la Argentina no hubiese padecido un rojo en la cuenta corriente de 5% del PBI. Fue precisamente el atraso cambiario lo que trastocó la dinámica comercial y favoreció un flujo importador en todos los frentes, y que provocó un déficit en el comercio de u$s 8300 millones en 2017.

La buena noticia, aunque acotada, es que la balanza volvió a ser positiva luego de 20 meses. Fue por el desplome de las compras externas, que en septiembre retrocedieron 21% en precios y 28% en volumen. Desde el lado exportador, todavía no hay un rebote que ayude a darle un matiz más optimista a este resultado. La venta de productos de origen agropecuario sigue abajo por el peso de la sequía récord. Las exportaciones industriales, a su vez, cayeron 4% por el parate de Brasil. El lado bueno es que a fin de año empieza la cosecha de trigo, que revertirá el signo del negocio agrícola, y que el país vecino se recupererá más rápido cuando supere su incertidumbre electoral.

La Argentina todavía no está lista para aprovechar la nueva competitividad cambiaria. El plan presentado para alentar las exportaciones tardará en rendir sus frutos, porque el dólar ayuda pero no es lo que determina la venta: hay que tener productos de calidad y competitivos. Y eso no se logra de un día para el otro. Hoy, de todos modos, la mirada se centra en el saldo final: el Central tiene más dólares disponibles, lo que representa menos dudas sobre la capacidad de pago del país. Esa cuenta siempre vale.