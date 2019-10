El ciclo del dólar estadounidense que podría anticipar el futuro de la moneda

Mucho se habla en el mercado respecto a la fortaleza que ha adquirido el dólar en el mundo durante el último tiempo frente al global de monedas, tanto sobre las majors (aquellos pares que mueven mayor dinero en el mundo, como ocurre con el Euro y la Libra), como así también sobre las minors (que son aquellos pares con menor volumen y habitualmente con mayor volatilidad, entre las que se destacan varias de países emergentes).

El Dollar Index (DXY) es el índice que mide el valor de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales monedas del mundo. Durante todo el período que va entre el año 2001 y el año 2008, este índice ha tenido un fuerte proceso de depreciación frente a las principales monedas del mundo, que ha sido recortado parcialmente desde el año 2008 a la fecha y si bien el máximo de recuperación del Dollar index ha sido alcanzado a finales del año 2016 y comienzos del año 2017, desde donde se originó una importante reversión bajista en la moneda estadounidense, el proceso de recuperación parcial de dicha caída en el último año, ha creado una vez más las expectativas en el mercado de un dólar fuerte hacia adelante.

Sin embargo, desde nuestra lectura analítica no sólo tenemos dudas de que ello vaya a ocurrir, sino que incluso creemos que contrariamente a las expectativas generales, el Dollar Index estaría inmerso desde esos máximos mencionados en un ciclo bajista, que terminará impulsando a la baja del DXY, al menos buscando recortar de manera parcial todo el avance desde el 2008.

Está claro, que nuestra lectura analítica tiene un enfoque basado en análisis técnico y desconocemos cuáles podrán ser los detonantes fundamentales que puedan darse para que esta visión bajista del Dollar Index hacia adelante pueda finalmente materializarse. Sin embargo, queremos compartir con el lector esta curiosa ciclicidad histórica que ha mostrado el DXY, que estaría justificando de algún modo nuestra visión bajista para la moneda estadoundiense hacia los próximos años.

CICLICIDAD HISTÓRICA DEL DOLLAR INDEX ADVIERTE QUE EL TECHO HA SIDO YA CONSEGUIDO

Fue hacia comienzos de la década del ´70, durante el gobierno de Richard Nixon, cuando Estados Unidos decide salir de la convertibilidad que tenía la moneda con respecto al oro, para comenzar a medirse frente a una canasta de monedas. Si observamos el comportamiento del DXY desde entonces, más precisamente desde 1971 a la fecha, resulta interesante observar una ciclicidad en su accionar que varía entre 7 y 8 años de duración, que se fueron intercalando con momentos de depreciación y momentos de apreciación del Dólar frente a principales cruces del mundo.

En efecto, tomando inicialmente el período que va entre 1971-1978 (7 años), vemos una importante depreciación del DXY, que pasó de niveles de 120.5 a niveles de 82 puntos. Fue a partir de esos mínimos conseguidos en el año 1978, desde donde se inicia un importante ciclo alcista para el dólar, que se extiende hasta el año 1985 (7 años) para colocar el DXY en instancias de 164.7 puntos; movimiento que recordemos se dio dentro de un período inflacionario para Estados Unidos.

Siguiendo con la ciclicidad mencionada para el DXY, a partir de los máximos conseguidos en el año 1985, el DXY inicia un nuevo ciclo de baja, que se extenderá hasta el año 1992 (7 años de duración), para colocar el índice en niveles de 78.2 puntos, recortando íntegramente el ciclo alcista previo. A partir de esos niveles será entonces desde donde se inicia un nuevo ciclo ascendente para el DXY, que en este caso se extiende hasta los años 2000-2001, ampliando el ciclo a 8-9 años y regresando el índice de dólares hacia instancias de 117 puntos. Será entonces desde allí donde el dólar inicia un nuevo ciclo de caída, que se prolongará hacia los mínimos del año 2008, cumpliendo una vez más con la ventana de tiempo de 7-8 años, para colocar el índice en niveles de 70 puntos.

Es así como llegamos con la ciclicidad de 7-8 años del DXY hasta estas fechas, dado que entre los años 2008-2016, una vez más cumpliendo el ciclo de avance, el dólar index alcanza su máxima cotización en niveles de 103.6-103.8 y desde entonces los precios se han mantenido hasta la fecha por debajo de ese rango de máximos.

Lo interesante es que si seguimos replicando la ciclicidad antes detallada, lo que nos muestra la gráfica es que desde los máximos del año 2016 puedo haber tomado fuerza un nuevo ciclo de baja para la moneda estadounidense, que buscaría recortar al menos de manera parcial el ciclo de avance previo y que respondiendo a la ventana de tiempo antes expuesta de 7-8 años, debería prolongarse hasta el año 2023-2024.

Por cierto, no es un dato menor observar en la gráfica que en varias oportunidades los inicios de ciclo no han sido tendenciales y directos, sino que armar la nueva tendencia implicó una estabilidad de aproximadamente 3 años del DXY, a partir de donde finalmente la tendencia principal asociada al ciclo logra liberarse. Es justamente en este año 2019 donde se estarían cumpliendo estos 3 años de estabilidad del DXY, por lo que entendemos que en la medida este índice no logre superar los máximos del año 2016 en 103.8, entonces estará vulnerable de retomar la senda bajista y así continuar con su ciclicidad histórica. Será?... veremos…