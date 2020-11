El blue salta $ 13 pero el BCRA sigue comprando contratos de dólar futuro

En el segundo día de la delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Argentina, el dólar blue, que había tenido dos semanas consecutivas de caída, saltó 13 pesos.

Sin embargo, en el Gobierno le restaron importancia al comportamiento del dólar paralelo. Los números y las acciones que se le quiere mostrar al FMI van por otro camino. Hay que rastrear los datos en el comportamiento del Banco Central. La entidad, por ejemplo, esta semana volvió a comprar contratos de dólar futuro. Es decir, más allá del salto del blue, el Gobierno sigue firme con su idea de no devaluar el oficial y ve como una buena señal que haya interesados en desprenderse de los contratos a futuro en moneda dura.

Por compras y ventas de contrato de dólar futuro el BCRA ganó 3000 millones de pesos en octubre y lleva un saldo a favor de $ 12.000 millones en lo que va del año.

La otra señal es que, en lo que va de noviembre, el BCRA compró 110 millones de dólares de reservas en el mercado de cambios. Y tales números no se explican por mayores liquidaciones. Es que noviembre es un mes en el que el BCRA pierde reservas porque hay menos liquidaciones del campo. Para ponerlo en números, en la misma cantidad de días de octubre, las liquidaciones de las cerealeras alcanzaron los u$s 660 millones contra los u$s 710 de este mes.

Por último, las firmas IRSA y Cresud, que lograron una reestructuración exitosa de sus deudas, se llevaron u$s 100 millones para saldar sus compromisos.

De todos modos, y más allá de los números, está lo que el mercado supone que va a pasar.

Ayer los delegados del FMI se reunieron con las autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Los directivos de la entidad plantearon la necesidad de promover un acuerdo de largo plazo entre los diversos actores políticos, sociales y económicos que "apuntale la producción y el trabajo". También hablaron de la alta presión impositiva y de la brecha cambiaria, es decir de las retenciones y del precio en dólares que recibe el productor cuando vende su cosecha.

La delegación del FMI seguirá evaluando la economía y reuniéndose con los diversos actores clave. El Gobierno, por su parte, anunció que solicitará al organismo la implementación de un programa de facilidades extendidas (EFF, por sus siglas en inglés –Extended Fund Facility-), para financiar el pago de la deuda de u$s 44.000 millones que tiene con la entidad financiera. Si se concreta, el préstamos servirá a la Argentina para reemplazar el actual programa stand by y estirar los plazos de pago con años de gracia incluidos,

El FMI es el mismo organismo que tendrá que validar los números de la economía y no solo el movimiento del dólar blue. Por ahora, el BCRA compra dólar futuro.