El acuerdo con el Fondo debe ser una pieza de un plan más consistente

El Gobierno actúa con la presunción de que tener un acuerdo rápido con el FMI es un objetivo bueno en sí mismo. También por el hecho de que ese entendimiento tiene otras metas encadenadas, como ser la recuperación de la confianza local e internacional, y el reinicio de los procesos de inversión interrumpidos por la turbulencia cambiaria de abril y mayo. Pero algunos economistas que pasaron por la función pública aconsejan no acelerar de más, ya que el mejor consenso no es el que se consigue de manera veloz sino el que queda firme y no requiere una revisión posterior.

Algo similar sucede con el monto que puede recibir la Argentina: más no es sinónimo de mejor. Está claro que hay una diferencia entre financiar vencimientos por u$s 20.000 millones o por u$s 50.000 millones. Pero la carga de compromisos que debe atender el país es proporcional a esas cifras. Como sucede con cualquier préstamo bancario, las garantías que requiere el Fondo cambian según el tipo de acuerdo y la cantidad de desembolsos pautada.

"Ya que vamos a pagar el costo de acudir al FMI, hagamos que valga la pena", resume un conocedor de las finanzas públicas. Pero para hacerlo consistente, lo más importante es identificar con claridad los objetivos. El entendimiento no es un fin en si mismo, y si solo proporciona fondos a cambio de un sendero de reducción del gasto, no quedará mucho espacio para aplicar las propuestas que requiere en este momento la economía argentina en materia de inflación o de recuperación del nivel de actividad. Por otro lado, si no hay un diagnóstico acertado de qué fue lo que dejo a la Argentina en este mar de incertidumbre, la receta nunca será la adecuada.

La foto que proyecta el mercado no es muy auspiciosa. El relevamiento que hace el BCRA anticipa recesión y peores datos de inflación que en 2017. Hará falta algo más que un blindaje financiero para revertir el curso de las expectativas.