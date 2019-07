El Gobierno, sin margen para más errores cambiarios

El dólar calmo ya cumplió nueve semanas y el equipo económico respira aliviado cada viernes. Ahora restan seis para las PASO y luego once más hasta la primera vuelta electoral. El traspaso del dólar calmo a la imagen del Gobierno es inmediato. Las encuestas y focus group que realiza lo muestran. Aún así Marcos Peña, en los contactos que mantiene con los equipos de campaña, sostiene que están con la misma tendencia del 2017, cuando Esteban Bullrich derrotó en PBA a Cristina Kirchner, pero con dos meses de retraso. La suba de 11% que tuvo el dólar en marzo no fue gratis. Retrasó el descenso de la inflación, de la recuperación de la economía y de la misma recuperación de la intención de voto del Gobierno. No tienen margen para más errores cambiarios.

Lo sucedido con José Luis Espert es otro error, pero político. Miguel Pichetto llevó la oferta de Alberto Asseff y fue comprada inmediatamente por los hombres de campaña del PRO. Se olvidaron de obtener un reaseguro con la jueza María Servini. Asseff se hizo gratis del lugar número 11 en la lista de Diputados de PBA y Espert tuvo una semana de campaña también gratuita. Hasta se lo agradeció a dirigentes del PRO días atrás en "La Rosa Negra" en un encuentro nocturno casual.

Empresas y fondos de inversión contratan encuestadoras para anticipar el resultado de las PASO. Se puede ganar mucho dinero en los mercados sabiendo la diferencia que puede obtener Alberto Fernández sobre Mauricio Macri. O perderlo si los pronósticos no aciertan. El reciente anuncio del acuerdo del Mercosur con la UE puede servir de excusa para los desencantados con la gestión Macri, muchos, vuelvan al rebaño. Que sea una excusa para perdonar y olvidar la infidelidad en materia económica. El discurso del embajador Edward Prado el sábado, en la celebración del 243 aniversario de la Independencia de EE.UU. fue en la misma tónica, destacando que su país sigue siendo el principal inversor en la Argentina. "No nos vamos a ningún lado", dijo y agregó que "como el brownie y el dulce de leche, la combinación es perfecta". Una muy buena metáfora sobre las relaciones bilaterales. Pocos políticos presentes en el "Rancho Bosch", el palacio que fuera de esa familia y que fue ambientado en esta ocasión con la temática del estado de Texas. Patricia Bullrich, Hernán Lombardi, Fabián Perechodnik.

Matías Kulfas se perfila como el ministro de Economía de Alberto Fernández. Junto con Cecilia Todesca, es quien desde hace dos años, en bares, se sentaba con el actual candidato a presidente a plantear las cuestiones económicas. Santiago Cafiero, nieto de Antonio es el líder del Grupo Callao. Kulfas estuvo con Fernández el jueves en la reunión con Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. La relación de Kulfas con Emanuel Álvarez Agis, otro economista K y mano derecha de Axel Kicilloff, es muy correcta. Todesca es la hija de Jorge, el actual titular del Indec, y quizás sea por ello que Fernández avale lo hecho por el macrismo con las estadísticas públicas. ¿Lo mantendrá a Jorge Todesca en un eventual gobierno K? Lo que está claro es que en el BCRA buscarán hacer todo lo contrario. No hay lugar para Sandleris. Kulfas es partidario de obligar a exportadores a liquidar en la plaza local, limitar en u$s 2 millones la compra mensual de dólares y poner un plazo mínimo de estadía al ingreso de divisas al país. Entre cepo y la libertad total hay una zona intermedia en la que la economía puede crecer según Kulfas. Todas esas medidas implicarían un nuevo descenso del país de emergentes a la categoría de "países de frontera" para el MSCI. En sintonía con Alberto, Kulfas apuesta a que el 10 de diciembre deberán anunciar un clásico argentino: el llamado a un gran acuerdo nacional con gremios y empresas para bajar la inflación. La versión remixada de José Ber Gelbard y su Pacto Social de 1973. Pero el principal problema para una eventual gestión de Kulfas es que no dispondrá un sólo día de luna de miel. No hay margen para la heterodoxia sin crédito externo o interno. La heterodoxia se transforma en "infla-doxia" si se vuelve a financiarse emitiendo pesos o en "default-doxia" si no alcanza para pagar la deuda. Debe renovar apenas asume Letras de Liquidez del Banco Central, Letras del Tesoro en dólares, Lecap. Y cumplir con el ajuste adicional de 1% del PBI en 2020. No se llega al 5 piso del Palacio de Hacienda para dar buenas noticias desde el 10 de diciembre. Nada de lo que se pueda anunciar es agradable.

María Eugenia Vidal tiene su propia batalla en PBA. Va por la heroica ante el rechazo a Macri en el Conurbano. Hará una campaña distinta, de menor a mayor en cuanto a intensidad de sus apariciones, tratando de evitar que el votante mire la parte superior de la boleta y sólo destaque su apellido en la mitad. Ya tiene listo un spot publicitario con partes en blanco y negro (por el kirchnerismo) y parte en color (su gestión). Es para evitar que el "Canal Volver" tenga rating. La clave pasa obviamente por que la economía no dé sorpresas negativas y se siga reduciendo la diferencia. El problema de la polarización es que hace crecer a los dos candidatos. El corte de boletas para la gobernadora es clave aunque a diferencia del 2015, hay menos de dónde morder. Hace cuatro años estaban Sergio Massa y Margarita Stolbizer. En esta ocasión sólo Roberto Lavagna que mide entre 7 y 12 puntos. Las PASO no mostrarán corte de boletas inducidos por intendentes del PJ. No dejarán huellas y se guardarán para las del 27 de octubre. En las PASO la regla en el vidalismo pasa por lograr la mayor participación de la gente, que hace reducir diferencias con Kicilloff. En el 2015, votaron 2,8 millones de personas menos que en la primera vuelta.

En el BCRA aguardan inflación en descenso semana tras semana. La base monetaria se contrajo 24% desde el inicio del segundo plan acordado con el FMI. De nuevo todo depende de la política y lo que genere en la demanda de pesos de público y empresas. Desde el 11 de julio, se podrá ir testeando el clima. Quienes hagan un plazo fijo a 30 días ese día, se volverán a hacer de sus fondos recién luego de las PASO. Quien renueve su plazo fijo entonces, apostará a que el Gobierno obtendrá un buen resultado electoral. Quien no lo renueve y se pase a dólar, será menos optimista. Se vienen tiempos de definiciones.