El Gobierno se juega al dólar estable y a medir la industria mes a mes

Si bien la campaña electoral todavía no empezó, las elecciones están a la vuelta de la esquina. En el Gobierno confían en que los actuales números de la economía se convertirán en más votos y no en menos como algunas encuestas aseguran.

En el análisis de los números, el Gobierno empieza a comparar contra el mes anterior y no contra el año anterior. Es que en la Casa Rosada están convencidos de que con un dólar estable, una inflación alta, pero en baja y una economía con el mismo derrotero, las urnas le terminarán dando una alegría.

Ayer se conocieron los datos de la producción industrial. La actividad retrocedió 6,9% en mayo, y acumula 13 meses de contracción y una caída de 9,8% en los primeros cinco meses del año. Pero el Índice de Producción Industrial, que difundió el Indec, mostró en mayo una suba de 0,6% en la medición desestacionalizada, en comparación con abril. Con ese número se quieren quedar en el Gobierno. Oficialmente dicen, además, que la caída de mayo se debe a que la comparación es con niveles altos del índice del año anterior.

Si bien el Gobierno quieren creer que lo peor ya pasó, los empresarios no piensan lo mismo. Un 41,7% evalúa que la situación seguirá empeorando para la industria y apenas un 17% piensa que va a mejorar. Por otro lado, hay sectores muy golpeados cuya recuperación es difícil que se pueda dar en el corto plazo. La producción de motos es un claro ejemplo: se desplomó 45,7%.

Pero a pesar de los números en rojo, en el Gobierno estiman que su optimismo tiene fundamentos. "En marzo y abril la industria cayó más que en mayo", se conforman. Tienen razón. En marzo la caída fue de 13,9% y en abril de 8,7%. Sin embargo, el achique que sufrió el sector industrial, producto del freno del consumo, se traduce en menos ganancias empresarias y en menos trabajadores empleados.

Y este último punto tiene que ver con cómo pega la caída industrial en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, otro de los bastiones de Cambiemos. Por ahora, en las encuestas la gobernadora María Eugenia Vidal está por debajo del ex ministro de Economía y candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof. De todos modos, si bien el Gobierno reconoce que la elección en la provincia puede ser más complicada que la nacional (en la provincia no hay segunda vuelta), no pierden las esperanzas. Confían en una buena campaña de Vidal. También, en la provincia se esperanzan en una posible ayuda de los intendentes del conurbano, dolidos por la poca participación en el armado de listas y donde La Cámpora cuenta con varios lugares de privilegio. Los encuestadores, en cambio, no necesariamente ven esta hipótesis como un salvoconducto. "Para que el corte de boleta termine volcando la elección a favor de Vidal, tiene que ser mayor al de las últimas elecciones donde fue récord", aseguran.

En la provincia, siempre quisieron desdoblar las elecciones porque entendieron rápido que la imagen de Macri no los beneficiaba. En el conurbano es dónde más pegó la crisis. Pero en el Gobierno insisten que si desdoblaban hubiesen perdido los votos que sólo la buena imagen de Vidal garantiza. Así y todo, con apenas el dólar estable y la inflación en baja, los analistas dicen que Macri tiene chances de ser reelecto. ¿Será porque la mayoría cree que el camino tomado es el correcto, o porque la fórmula Fernández Fernández tiene un piso alto pero un techo bajo?.