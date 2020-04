El Gobierno debe profundizar el camino de la asistencia directa

El Gobierno dio muestras el lunes, por primera vez, de que está dispuesto a dejar atrás algunos preconceptos para enfrentar la excepcional situación económica que provocó la pandemia del coronavirus. La modificación del decreto 332/20 publicada el lunes, adoptó un mecanismo de compensación salarial más directo y general que el instrumentado apenas 20 días atrás. Quedó atrás la idea de salvar a las pymes y dejar que el resto de las empresas se arregle por su cuenta. Porque el encadenamiento productivo no hace esta distinción. Auxiliar a un autopartista sin pensar en la terminal es instalar una división donde no la hay.

Fue el propio Alberto Fernández el que abonó la teoría de que hay un universo de empresas que merecen el apoyo del Estado y otras no, cuando castigó a Paolo Rocca por los ceses de personal que dispuso una constructora del grupo. No hay distancia entre una textil del conurbano o una empresa cementera si su realidad es que hace un mes que tienen actividad cero. El salario no es el único costo que hay que afrontar. Techint podría haber buscado más temprano un acuerdo como el que finalmente logró con el gremio, pero el caso recibió -por parte del Gobierno- una difusión que buscaba ser aleccionadora.

El Estado escuchó los reclamos empresarios y aceptó modificar el paradigma pyme. El otro cepo que había impuesto el 332/20 era dejar afuera a las empresas excluidas de la cuarentena, un criterio que directamente no se sostuvo y fue modificado días más tarde.

La fórmula que se anunció el lunes se parece más al denominado "dinero de helicóptero", un concepto creado por Milton Friedman que hace alusión a los momentos en los que la economía necesita que llueva moneda desde el cielo. El formato del crédito bancario para pagar una nómina salarial, como era de esperar, no estaba disponible para todos. Según el BCRA, se otorgaron algo más de $ 100.000 millones (menos de un tercio de lo previsto), dato que dejó de manifiesto que los tiempos previstos no se iban a cumplir. A la hora de refinanciar el resto de las deudas, los bancos dejaban a un lado la tasa preferencial de 24% y sacaban a relucir préstamos a 60%, difíciles de gestionar para una economía paralizada.

El Estado dispuso ahora que el 50% de la asistencia salarial se deposite en las cuentas sueldo de los beneficiarios. Lo mismo que el crédito a tasa 0 para monotributistas y autónomos. La pregunta que se hacen los privados es si estará dispuesto a seguir en esa línea para afrontar los desafíos que siguen. Porque por ahora lo que está resolviendo es el problema de abril, pero mayo espera con una urgencia tal vez más dramática. Con la cadena de pagos cortada, la montaña de cheques que rebotarán en el sistema también requiere una solución. Una misión que el BCRA debe resolver si no quiere ver concursos de acreedores en cadena.