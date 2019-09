El FMI le pide un tiempo a la Argentina

Los controles de cambio impuestos por el BCRA tienen costos y beneficios. Un costo para el Gobierno, el reputacional. También restringir las libertades de participar en un mercado en particular.

Sin embargo, conocidos los datos de la Formación de Activos Externos del Sector Privado No Financiero de agosto, son entendibles. El guarismo alcanzó los u$s 5.909 millones. netos en el mes de agosto. El máximo valor de dolarización mensual, al menos desde la crisis del 2001. Para el 2019 superará el 5% del PBI en dólares, promedio histórico de dolarización en períodos electorales.

El control de capitales tiene beneficios también, permite divorciar la tasa de interés de las expectativas de depreciación del peso. Habitualmente la tasa de interés se debe ubicar en un nivel que evite la dolarización, en caso de que existan controles a la compra de divisas ese nivel de tasa de interés ya no tiene sentido y se puede hacer una política monetaria (casi) ignorando el vínculo entre tasa y dólar.

El BCRA prefirió no usar esta ventaja del control de cambios y, si bien se permitió elevar la meta de emisión en términos nominales para septiembre y octubre en 2,5%, se autoimpuso un límite de tasa mínima del 78%. Curioso, debido a que el canal que parecía afectar a la tasa de variación de precios parece ser el comportamiento del tipo de cambio.

Realmente el Banco Central confía en que el vínculo entre emisión cero y desinflación está funcionando en el corto plazo o quizás no quiso desanclar las expectativas de inflación. De todas formas, creemos que estas últimas siguen mirando al dólar y no a la política monetaria. De hecho, el cambio de metas bien leído es más contractivo que el plan original y las expectativas de inflación si ceden lo hacen debido al control del tipo de cambio.

Por el momento la política monetaria sigue siendo contractiva pero en el corto plazo no está resultando efectiva para encaminar la desinflación en un contexto donde existió una fuerte volatilidad cambiaria. En esta carrera entre precios y tipo de cambio, el tipo de cambio real multilateral quedó en niveles de 1.84 (dic 2001 =1). De mantenerse en estos niveles el tipo de cambio nominal, el tipo de cambio real que heredará la próxima gestión será similar al de 2011, cuando se puso el cepo del gobierno anterior.

A fin de cuentas, creemos que sin el desembolso del Fondo Monetario Internacional va a decantar que el programa con el FMI está caído de facto. El problema con el no arribo de los fondos no pasa tanto por la dinámica del mercado de cambios que obviamente se resentirá con una menor oferta, sino con el apoyo presupuestario que esto significa. Es decir, el déficit deberá ser monetizado en caso de que el FMI no apruebe el desembolso. Algo que creemos sucederá ya desde el próximo mes y llevará a la profundización de los controles de cambios.

El problema es que la expansión de ese monto de base monetaria podría desanclar las expectativas de desinflación. Más aún, si parte de ese excedente de liquidez se dirige a comprar divisas, mercado en el cual parecen espejarse el resto de los precios de la economía.

El temor a terminar el gobierno con hiperinflación está haciendo que no se le pueda sacar el provecho necesario al control de cambios, las tasas de interés siguen elevadas y tiene efectos negativos sobre la actividad y el desempleo en una crisis que ya lleva 20 meses sin respiro.