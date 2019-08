El FMI debe decidir si es parte del problema o de la solución

El viernes pasado, el ministro Hernán Lacunza pronunció una frase que puede tener una resignificación en estos días: "las reservas están para usarse, porque si no en lugar de un colchón son un lecho de piedra". Fue una respuesta a la pregunta que se hacen los inversores desde hace meses, y que se potenció ayer ante las dudas de que el FMI no habilite el desembolso de u$s 5400 millones previsto para septiembre: cuántos dólares necesita el Gobierno y cuántos tiene disponibles hasta diciembre.

Según lo informado ayer, el Banco Central cuenta con u$s 57.000 millones de reservas. Pero en esa cifra se cuentan desde los encajes que tienen los depósitos en dólares, el stock de oro y el swap con China. Eso significa que las reservas líquidas o disponibles son cerca de u$s 23.000 millones. Pero esa es la primera munición que tiene a mano el Gobierno. Lo que ha dejado en claro la nueva conducción económica es que la estabilidad de la economía (y por ende, de la gestión de Mauricio Macri) depende de que el tipo de cambio no salte a los tumbos. Lacunza y Guido Sandleris, titular del BCRA, seguirán interviniendo para abastecer la demanda. Pero a la vez, no han descartado la chance de acudir a otras fuentes. Tal vez la coyuntura exija un poco más de detalle sobre qué significa, para las actuales autoridades, "usar las reservas".

Alberto Fernández y sus asesores económicos le dijeron el lunes a los enviados del Fondo que con su crédito estaban financiando la fuga de capitales. Con ese planteo, combinado con otras afirmaciones sobre un futuro canje de deuda, abrieron dudas sobre el desembolso pendiente y la disponibilidad de dólares, por un lado, y sobre el repago de los activos argentinos. El resultado fue previsible: salto del tipo de cambio, riesgo país en 2000 puntos y otro golpe a los bonos y acciones.

Macri y su equipo leyeron este mensaje como una respuesta a la marcha del 24A y a la ratificación del juicio en curso contra Cristina. Asumen que de ahora en más habrá una campaña dura y que tendrán que estar preparado para sacudones como estos. Empezando por hoy, día en que vencen Letes del Tesoro y el mercado espera ver cuántos renuevan y cuántos retiran.

El escenario que queda en pie a partir de ahora no es bueno. La devaluación se cortó cuando Macri llamó a Alberto y Lacunza recibió a sus economistas. El partido ahora será a cara de perro. El principal riesgo de corto plazo tanto para la dirigencia como para inversores y ahorristas, será alimentar la profecía autocumplida. Reaccionar como si la peor hipótesis fuese posible, hace que sus efectos se vuelvan reales. El FMI ayudaría si pudiese aclarar un poco más este contrapunto. A EE.UU. no le conviene que el humo del Amazonas se instale en la Argentina.