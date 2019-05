Educación, libertad y desarrollo capitalismo: quién quiere

Al igual que el Gobierno Mauricio Macri, el de Bolsonaro acaba de anunciar un fuerte corte a la educación pública en Brasil. En ambos casos, estos ataques a la educación pública demuestran que ninguno posee como proyecto el desarrollo económico capitalista para sus países.

Las excusas de ajuste fiscal sólo son formas tapar el objetivo de fondo de “desideologizarla”; la señalización de “privilegiados” es sólo la forma para ganar apoyo político incentivando enfrentamientos sectoriales para viabilizar otras medidas que permitirán capitales externos arrasar y apropiarse de la estructura productiva y recursos naturales de sus respectivos países. Promover disputas entre grupos internos tiene sentido porque, en última instancia, el objetivo es reducir al máximo los recursos destinados para todos los sectores, salvo un pequeñísimo grupo de privilegiados.

Es que detrás de todo está el objetivo de inviabilizar el desarrollo del mercado interno capitalista de sus países. Ambos proyectos no son de un cierto tipo de sociedad, sino de no-sociedad. Hacer del país espacios abiertos a capitalismos extranjeros que exploren sus recursos naturales, sistemas financieros y cumplan una función geopolítica para estos otros países en la cual un pequeño grupo interno es parte beneficiada dominando la exportación de ciertos productos primarios y dominando monopolios u oligopolios. Sus políticas consisten en abrir los mercados de productos y financieros, endeudar externamente la economía para anular cualquier grado de autonomía y adoptar una política externa alineada a alguna potencia extranjera —que ciertamente no hará internamente nada de esto.

Para esto, no es necesario tener todas las cosas que singularizan cada país ni desarrollar el mercado interno. Es una estrategia de apoderarse de espacios rentables y “sacarse de encima la sociedad”. Por eso se trata todo como un “gasto”, como también pasa a ser vista la educación —que queda reducida a una vacía muletilla electoral como parte de un discurso “políticamente correcta”.

Pero el verdadero capitalismo histórico no sólo ha necesitado de un pujante sistema educativo y académico; también ha demando que se desenvuelva en un marco de libertad de expresión.

El historiador de la Universidad de Stanford, Ian Morris, en el sitio Straffor, es concluyente sobre esto:

“Las universidades académicamente libres son uno de los grandes activos estratégicos de Occidente. El objetivo de la libertad académica, tal como lo define la Asociación Americana de Profesores Universitarios (AAUP, por su sigla en inglés) en su Declaración de Principios de 1915, es ‘promover el conocimiento mediante la investigación sin restricciones y la discusión sin restricciones de investigadores imparciales”. Los beneficios de perseguirlo han sido enormes”

Morris continúa, citando que en la lista de The Times Higher Educational Supplement sólo dos de las 50 mejores universidades del mundo se encuentran en países que restringen rutinariamente la libertad académica (la Universidad de Pekín, en el puesto 27, y la Universidad de Tsinghua, en el puesto 30). Además, menciona que según la Oficina Nacional de Investigación Económica de EE.UU., cada vez que un país duplica su número de universidades académicamente libres, agrega de manera confiable un 4 por ciento a su PIB. En la misma línea, cita que la firma Oxford Economics calculó en 2015 que el valor bruto aportado por las universidades al PBI de Gran Bretaña fue de US$ 69.8 mil millones, 2.9 por ciento del total del país.

Como explica Morris, esto se debe a que en instituciones académicamente libres no se supone “de antemano que conocen la verdad y, por lo tanto, no pueden decirle a los profesores qué deben pensar ni a los estudiantes qué deben aprender. A falta de esta certidumbre, todo lo que la institución puede hacer es reunir a expertos y estudiantes y dejar que lo discutan, siguiendo el camino del conocimiento donde sea se dirija”.

Aunque Universidades han existidos por alrededor de mil años, la AAUP las consideraba “instituciones propietarias” porque eran establecidas por quien la financiaba con el propósito expreso de avanzar ciertas visiones o entendimientos. Por eso, afirma “no... aceptan los principios de libertad de investigación, de opinión y de enseñanza; y su propósito es... subvencionar la promoción de las opiniones de las personas, por lo general no del académico, que proporcionan los fondos para su mantenimiento”. Por esta razón es que los países que buscaron desarrollarse impulsaron Universidades públicas.

De esta forma, el concepto de libertad académica recién surge inicios del Siglo XX, aunque, en cierto sentido, “siempre estuvo atacado”, y que por eso es que la AAUP efectuó su Declaración de 1915, que debió repetir en 1925 y 1940, y denuncia “un ataque concertado sobre la libertad académica” actualmente en Estados Unidos. Por eso, concluye Morris “a pesar del asombroso éxito de la universidad moderna, un número creciente de personas parece pensar que las condiciones que hicieron que la libertad académica parezca una buena idea ahora cambió tanto que las universidades académicamente libres se consideran sólo un lujo.”

La insatisfacción global en el mundo occidental con el momento del sistema capitalista apunta al sistema educativo, en el cual las Universidades son su eslabón superior, como parte de algo innecesario. Cierto que las libertad académica genera aspectos que pueden considerarse, para algunos, negativos o no deseados; es el costo de tenerla. Pero los países avanzando invierten gran cantidad de recursos en educación y aceptan el contexto de libertad académica. Por ejemplo, en la OCDE, la inversión es 1,6% del PBI en promedio.

La organización National Interest de EE.UU. manifestó que “las naciones líderes en todo el mundo están implementando estrategias para la inteligencia artificial (IA) y, después de mucha presión, los Estados Unidos finalmente están entrando en acción. El presidente Donald Trump se ha comprometido a mantener y fortalecer el liderazgo de IA en Estados Unidos con una Orden Ejecutiva, apodada la "Iniciativa de AI estadounidense", que exige priorizar las inversiones en la investigación de IA, el intercambio de datos mejorado y los programas de capacitación en ciencias, ingeniería y matemáticas (STEM)”. Sin embargo, critica la retórica y política antiinmigratoria de Trump que expulsa estos estudiantes extranjeros que han sido “la columna vertebral del liderazgo de los EE.UU.”, lamentándose que, al dirigirse éstos a países que los cortejan, el país pierde económicamente.

Similarmente, en CNN, Martha Pollack, Presidente de Cornell University, declaró que el marco inmigratorio de Trump está generando el riesgo de que se pierda el ideal estructurado un siglo y medio atrás de lo que llama un principio simple y revolucionario de “ser ‘una institución donde cualquier persona puede encontrar instrucción en cualquier estudio’, sin importar su raza, género, religión o nacionalidad”, presentando cifras de una disminución anual de 4% en la entrada de estudiantes extranjeros. Pollack también observa que la cantidad de estudiantes extranjeros en China creció diez veces desde 1995 e India pretende cuadruplicar para 2023. Diferentemente, las medidas de recorte educativa impulsa la salida académica en lugar de recibirlos como hacen los países que más se desarrolan y crecen.

El impacto positivo de la entrada de cerebros y trabajo calificado no se reduce al ámbito académico. Mercatus.org señala:

“La evidencia sugiere que por cada trabajador extranjero temporal contratado por una empresa estadounidense, se crean de 5 a 7.5 nuevos empleos domésticos en esas industrias, y que un aumento del 1 por ciento en los trabajadores STEM extranjeros conduce a un aumento del 7 al 8 por ciento en los salarios de los trabajadores nativos. La reforma migratoria para trabajadores extranjeros altamente calificados y estudiantes extranjeros talentosos garantizaría que Estados Unidos continúe siendo el líder mundial en talento internacional, crecimiento empresarial e innovación empresarial.”

Las múltiples dimensiones del ser humano hacen imposible combinar una retórica agresiva al extranjero con su entrada selectiva. Como afirma Sam Peak en National Interest, el marco persecutorio hace que tengan experiencias cotidianas desagradables por su nacionalidad, como ilustra con los de India y China –estos últimos siendo 70% del total de estudiantes extranjeros. Así, concluye, “China está aprovechando la insistencia de Estados Unidos en darse un tiro en el pie. Las ambiciones de Beijing en materia de ciencia y tecnología se han beneficiado con el regreso de sus estudiantes de universidades extranjeras y la generosa financiación del gobierno de académicos no chinos, que se están trasladando cada vez más a China”.

El ambiente académico no puede ser disecado en los sectores que a primera vista “interesan”, como la Inteligencia Artificial porque es el marco general que posibilita cualquier inspiración. Asimismo, no se puede aislar del marco social global, porque una persona no puede abstraerse de las otras relaciones que hacen a su vida. Y tampoco se puede pretender un nivel de excelencia en el último eslabón si las etapas previas de formación educativa no fomentan los recursos intelectuales necesarios.

Así, el argumento “económico” que el ajuste es más necesario que la educación para crecer no tiene, precisamente, fundamento capitalista, ni lógico ni histórico. El pensamiento académico libre y los recursos a la educación son necesarios para que esto ocurra. Por lo tanto, quien ataca la educación pública, evidentemente, no tiene como objetivo el desarrollo económico capitalista del país.