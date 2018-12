Dólar planchado, riesgo país volando e inflación oprimida: ¿y ahora qué hacemos Durán?

En manos de Dios: ¿agonía macrista, infierno kirchnerista o tiempo de otra alternativa? Entre otras cosas, Cambiemos aniquiló a la clase media. La performance del presidente Mauricio Macri al mando del país ha sido lamentable: la Argentina de hoy a nivel macroeconómico está tan mal como en el kirchnerismo del 2015 pero con un pequeño detalle: estamos ahora muchísimo más endeudados. Relativo a las expectativas que se tenían, esta gestión fácilmente se ubica entre las peores de los últimos 150 años de historia económica argentina. El duranomics, esa versión de la política económica basada en encuestas y en marketing, fracasó en todos los frentes. Escucho a un número creciente de gente que votó a Macri y no volvería a hacerlo. La decepción es mucho más grande de lo que percibimos y de lo que esperaría Durán. Electoralmente el 2019 puede ser verdaderamente shockeante: ¿estará llegando el turno de un Bolsonaro en Peronia y no nos dimos cuenta todavía? ¿Se estarán cansando los argentinos de vivir perpetuamente esperando al “segundo semestre”, ese que hace 70 años no llega nunca?

El fracaso de Cambiemos en un solo número. El CDS a 5 años de Argentina ya está en 800 puntos, muy cerca del máximo de 835 del 4 de septiembre. Todo el optimismo derivado de la firma del acuerdo con el FMI se fue en solo dos meses. Sin embargo, el oficialismo decide avanzar con la reglamentación de Renta Financiera, ahora emparchándola, en un intento de mitigar el peor de una larguísima lista de errores articulados por los economistas socialistas de Cambiemos. Pero lo irónico de este sainete criollo es que a pesar de semejante yerro, Cambiemos probablemente sea la menos mala de todas las opciones para las presidenciales del 2019. Esta trampa de mediocridad progresista habla de lo lamentable que es la oposición del otro lado del charco, en pocos países del mundo con una gestión así de paupérrima, el oficialismo tendría chances electorales.

Me permito pedir disculpas a Alberdi y Sarmiento, lamentablemente esta es la calidad de líderes que debemos fumarnos en el Virreinato del Río de la Plata versión 2019. Me relatan que si no voto a Cambiemos vuelven los malos. Pero si se queda Cambiemos se convalidaría a un partido que no cumplió una sola promesa electoral. Cambiemos mintió abiertamente y traicionó a su electorado, esquilmando de toda forma posible a la clase media con una brutal licuación devaluatoria y un impuestazo en todo frente posible y este embate lejos está de haber culminado, la voracidad de Cambiemos por la clase media es inconmensurable.

Argentina merece ya mismo una tercera opción, en los aspectos concretos de la macroeconomía, tanto el peronismo como el radicalismo disfrazado ahora de amarillo, generan los mismos resultados nefastos: inflación, desempleo, pobreza, endeudamiento, devaluación. Son el mismo virus y mientras sigamos alternando entre los dos, viviremos en esta miserable y opaca realidad.

El eterno segundo semestre. Existe una relación directa entre pisar el dolar y recesionar. En un contexto de absoluta falta de confianza como el actual, la única forma de frenar una demanda de dólares resultante de una montaña acumulada de pesos es mediante tasas prohibitivamente altas a nivel real. Llevamos ocho meses así porque la tormenta cambiaria permanece tan viva como en mayo. Los argentinos siguen sin querer pesos a menos que el premio por tolerarlos sea enorme. Si consideramos una tasa nominal a un año de 50% y una inflación esperada del 30%, la Argentina de hoy tolera una tasa real del 20%. Sería útil que este gobierno que quiere ganar su próxima elección le cuente a los argentinos que detrás de esta artificial estabilidad del billete, estamos rompiendo a las pymes hasta la extinción. Subyacente a un dólar pisado en el límite inferior de la banda existe una pirámide de pesos contenida entre otros instrumentos, por las Leliq. Las leliq son esencialmente inflacion reprimida: el BCRA no emite pesos, y para no hacerlo, emite leliq que a su vez, crecen a una tasa del 55%. Esto sería estable en la medida que hubiese una rápida regeneración de la demanda de dinero, aspecto que no se ve por ningún lado.

¿Será posible que la meta monetaria esté matando la chance de cumplir la meta fiscal? Ante la recesión que genera este nivel de tasas, la recaudación puede caer mucho más de lo esperado, poniendo en peligro la meta del 0% de déficit fiscal primario para 2019. Mi sensación es que además de riesgo político, Wall Street está comenzando a descontar una inconsistencia potencial entre las metas monetarias y fiscales impuestas por el FMI. Si no hay recuperación de confianza y por ende, de demanda de dinero, mi sensación es que la estrategia monetaria del BCRA no cierra hoy como no cerró en mayo del 2018. Planchar al dólar con tasas al 20% real tiene como contrapartida una explosión de riesgo país. Si la demanda de dinero no se recupera, ¿seguiremos con tasas reales al 20% in eternum? ¿Podrá el BCRA aguantar pisando el dólar hasta octubre 2019? Los argentinos no quieren pesos, 38 no es un precio de equilibrio y obliga al BCRA a tener tasas reales al 20%. Nunca funciona plantarse contra un precio de equilibrio. ¿Será inestable este nivel de tasas reales? ¿La opción a no inflacionar será entonces recesionar? ¿Cuánto tiempo social le puede quedar a esta estrategia?

Inflación presente por inflación futura. Si emitimos pesos generamos inflacion hoy. Si emitimos leliq generamos inflación mañana, a menos que mientras tanto, se genere un gran crecimiento en la demanda de dinero de manera tal que en el futuro, al redimir leliq contra pesos, los argentinos se los queden y no huyan al dólar. Recuerden que detrás de las leliq están los plazos fijos de doña Rosa. Lo que preocupa a Wall Street, es que no parecería que esto vaya a ocurrir, basta con mirar la suba del riesgo país. Sin confianza, no habrá demanda adicional de pesos que absorba a las leliq directa o indirectamente. Tengo la sensación de que se confunde emisión en pesos con emisión en leliq, como si fueran cosas distintas, como si se pudiera reprimir un inflación potencial por tiempo indefinido.

Para que todo este delirio converja y no volemos por el aire como en mayo de este año, se necesita un salto abrupto de confianza para que se recupere la demanda real de dinero y eventualmente absorba el excedente de pesos contendido en las leliqs, con un BCRA escapando finalmente de la trampa tasa-dólar. Sin embargo, el nivel de tasa real necesario para frenar una estampida del dólar y el riesgo país nos están diciendo que no hay confianza, parecería que el mercado está yendo exactamente en la dirección contraria a la que requiere el BCRA para la convergencia de su política monetaria.

¿Será posible una recuperación contundente de la demanda de dinero o re-inflacionar es sólo cuestión de tiempo? ¿Si la confianza no vuelve a la Argentina, qué pasará con la tasa real de interés? ¿Por cuánto más tiempo podrá la economía real del país sobrevivir a la política de pisamiento del dólar encarada por el BCRA? ¿Habrá opción para no sincerar y seguir así? ¿Cuánto tiempo tiene el BCRA para seguir esperando una recuperación de la demanda de dinero que no llega nunca? ¿Cuánto tiempo más van a esperar los argentinos?