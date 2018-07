Distracción Mundial: ¿el fútbol 'tapa todo'?

Días antes que empezara el mundial, en mi grupo de amigas comenzaba un debate que se repite religiosamente cada cuatro años: ¿es verdad que durante este mes la gente se olvida de lo que está pasando? ¿El foco de atención puesto en la selección argentina es tan fuerte que nos ciega y nos impide ver otra cosa?

Las opiniones y los argumentos son siempre los mismos, que los partidos nos obnubilan y el país puede caerse que no lo notaríamos, que nos ponen globos celestes y blancos para que no veamos que todo empeora, que los gobiernos históricamente utilizaron el mundial como distracción mientras pasaban cosas terribles en el país.

Sí, todo eso pasó, ¿pero estamos hoy en la misma situación?

Mi lado futbolero salió a defender mi derecho, como hincha y amante del fútbol, a consumir todo contenido relativo al Mundial que quiera, sin por eso ser una ignorante o desinteresada por el estado del resto de las cosas. “Tampoco hay que subestimar a la gente, che. Una cosa no tiene que ver con la otra, si es un evento cada cuatro años que no tiene la culpa de nada. Vos lo decís porque no te gusta el fútbol”... Fueron algunas cosas que dije esa noche, no obstante me quedé pensando en el fenómeno fútbol y política durante este mes, especialmente en el comportamiento del gobierno y la ciudadanía. Es cierto que los partidos, principalmente de la Selección, acaparan nuestra atención y durante esos días tendemos a ver el mundo con un filtro albiceleste, ¿pero eso significa que no podamos estar pendientes de otros temas?

Trending topics

El jueves 21 de junio, partido Argentina-Croacia, la vicepresidenta Gabriela Michetti intentaba agregar una comisión al tratamiento en el Senado del proyecto Interrupción Voluntaria del Embarazo, pedido finalmente rechazado.

Vicepresidenta Gabriela Michetti

El martes 26 de junio, Argentina-Nigeria, se denunciaban despidos masivos en Télam mediante telegramas que iban llegando durante el transcurso del día.

Aun estando muy pendiente de los partidos, me enteré en el momento de ambos sucesos dado que en todas las redes sociales se hablaba al respecto y aparecía información nueva disponible para quien le interesara.

Por supuesto que Rojo era trending topic, pero también lo era Télam. Al finalizar el segundo tiempo abrí Twitter y, además de seguir cruzándome con fotos del 19 de Islandia, pude enterarme del número de despedidos en la agencia de noticias. La información estaba disponible si yo decidía acercarme a ella.

Contexto especial

Obviamente que el contexto que atraviesa el país es bastante particular, con una situación financiera pocas veces vista y el tratamiento de uno de los proyectos de ley más polémicos de los últimos años.

El Mundial no puede tapar el aumento del dolar ni los consejos de Carrió para la clase media.

Claro que también es más fácil enterarse de algunas noticias, como qué dijo Michetti sobre el aborto, mientras que otras como que Ricardo Panadero (el ex policía acusado por el secuestro, violación y asesinato de Natalia Melmann) fue absuelto pasan más desapercibidas.

Sin embargo, hoy existen múltiples canales informativos, a menudo concentrados en los feeds de nuestras redes sociales a las que accedemos desde cualquier smartphone, donde está disponible un gran torrente de contenidos que no cesa nunca y siempre está a nuestro alcance. Disponibilidad y voluntad son el combo que nos permite estar pendientes de más de un tema a la vez.

Atención múltiple

Sabemos que nuestra atención suele estar dividida, y eso no tiene por qué ser completamente negativo, al menos no siempre. Yo puedo estar viendo un partido de fútbol y, con el celular en la mano, revisar un diario digital.

Segunda pantalla

La vieja dicotomía de elegir un programa televisivo u otro se ve discutida por la proliferación de canales alternativos de información y entretenimiento, de plataformas diseñadas para que la atención no se pose allí más de un par de minutos. No estoy obligada a elegir entre un programa deportivo o uno de actualidad porque puedo entrar a sus páginas y ver los highlights, o verlos completos más tarde.

Hoy es más fácil estar al tanto del desarrollo de múltiples temas, sean más o menos candentes, gracias a una tecnología que así lo permite. Este modo de acceder a la información está en gran medida incorporado a nuestra rutina y no se toma vacaciones durante el Mundial. Las mismas herramientas están disponibles y depende, en última instancia, de nosotros si las utilizamos o no.

No solamente decidimos si acercarnos o no a la información sino que elegimos qué leer y qué escuchar, y esta elección está presente más allá de treinta días cada cuatro años.

Elecciones

Quizás la excusa para distraerse sea hoy el Mundial y mañana echemos mano a otra cosa, pero quizás ya ningún Mundial logre soslayar lo que sucede fuera del estadio. Ojalá nos estemos dando cuenta que está en nosotros elegir dónde mirar y qué por más que Argentina se esté jugando su permanencia en la competencia futbolística más importante de todas, son más de un partido los que se disputan.

Está en cada uno elegir dónde mirar, y hoy tenemos la tecnología para estar más informados y conectados que nunca.

A lo mejor esté pecando de optimista, pero creo que somos más de una generación las que estamos refutando el dicho popular “el Mundial tapa todo” y estamos demostrando a los gobiernos que ningún partido, por más importante y épico que sea, puede tapar la realidad.