Desafíos a un año de la Ley de Energías de Renovables

La semana pasada se llevó a cabo en Buenos Aires el seminario internacional ‘El futuro solar, Argentina 2017’, donde se reunieron las potenciales empresas inversoras, para evaluar su participación en futuros proyectos y conocer el clima de negocios, elementos que deberían acelerar la llegada de inversiones en este sector relacionado con la generación y distribución de energía. En este contexto, AmCham Argentina recibió a representantes de los gobiernos provinciales de Córdoba, Jujuy, Salta, Santa Fe y San Luis para dialogar sobre las condiciones, oportunidades e incentivos en la realización de proyectos vinculados con las energías renovables e intercambiar con empresas las posibilidades que ofrece cada una de ellas.



En lo que va del año, desde la reglamentación de la Ley 27.191, Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica, a través del programa Renovar 1, nuestro país ha adjudicado 59 proyectos (22 proyectos eólicos, 24 proyectos solares, 2 proyectos de biomasa, 6 proyectos de biogás, 5 pequeños proyectos hidroeléctricos) en los cuales participan 17 provincias generando 2.423 MW de nueva capacidad y 20.000 nuevos empleos con una inversión privada de u$s 4000 millones.



Esto se traduce en 4 millones de hogares que podrían ser totalmente abastecidos con electricidad RE y 5 millones de toneladas de CO2 en ahorro, lo que equivale a eliminar 2 millones de automóviles de las rutas. Estos avances son muy importantes pero falta aún el acceso a financiamiento competitivo dónde el trabajo con bancos públicos, privados, organismos bilaterales y multilaterales de crédito, el gobierno nacional y de las provincias, es esencial.



Un denominador común es que en nuestro país contamos con recursos naturales invaluables: sol, vientos, agua que son condición necesaria pero no excluyente para el desarrollo de esta industria en nuestro país. Las provincias argentinas ofrecen diferentes mecanismos de promoción e incentivos derivados de nuevos marcos regulatorios o políticas públicas que facilitan la expedición ágil de trámites para la radicación de nuevas empresas, hasta exenciones impositivas.





Todos comparten que la estrategia que deberíamos tener es, en el largo plazo, una mayor preponderancia de las energías renovables respecto de la matriz actual.



Lo que nos acerca también al compromiso asumido en el Acuerdo de París sobre el cambio climático respecto de reducir las emisiones que produce el uso de combustibles fósiles.





Argentina, aporta un 0,89% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero.



El desafío es grande, los temas pendientes variados (implementación de las reglas de contratación de privados con privados, costos de intermediación de Cammesa, nueva ley de energías distribuidas, etc.), el paso futuro es la articulación múltiple de los distintos actores orientados hacia un destino consensuado y validado. Desde AmCham vamos a acompañarlos en el camino.