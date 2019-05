Debaten a pleno optimistas y pesimistas la novedad de Cristina en lista de espera

Los mercados y el mundo económico recibieron en general con moderado optimismo las últimas novedades políticas, aunque la dinámica y la vorágine de las noticias y las promesas de nuevas sorpresas a la vuelta de cada esquina obligan a extremar la prudencia. Entre lunes y martes bajó el dólar, perforó 900 puntos el riesgo país y recuperaron terreno las acciones argentinas que cotizan en Wall Street.

Celebran los que prefieren que siga Mauricio Macri después de diciembre. Pero también industriales, contratistas y sectores económicos que quieren que cambie el modelo porque pierden plata, y observan que lo que podría venir con Vidal, Lavagna, Massa o incluso Alberto Fernández si no termina rehén de La Cámpora, hasta podría ser promisorio para el sector productivo que pide dólar más alto, alivio en impuestos, algo de subsidios y menos apertura.

Los argumentos que presentan los optimistas parecen hoy dominar sobre los más escépticos. Conviene resumirlos en dos vectores, como para ponerlos a prueba del debate:

1) La decisión de Cristina de colocar su carrera presidencial en Stand By detrás del hábil negociador Alberto Fernández supondría varias ventajas. No será finalmente ella la Presidenta, no regresa con La Cámpora en busca de venganza. Alberto Fernández permite apostar a un gobierno menos a la izquierda que la Cristina radicalizada del cepo, el default y el modelo 'estalinista' de Guillermo Moreno y Axel Kiciloff.

En esa idea, finalmente la decisión de Cristina, si gana, no pondría tanto en riesgo los contratos y los derechos de propiedad. Los asesores económicos de Alberto se han pronunciado en forma categórica en contra del cepo y el default.

2) Aún está en proceso de definición y habrá novedades estas horas, pero no parece tan sencillo que el peronismo se unifique con una fórmula a nivel nacional que pueda sumar buena parte de la oposición y apostar a ganarle al Gobierno en primera vuelta. La estrategia de Cristina de unificar a toda la oposición con la jugada de Alberto no luce tan probable. Y una oposición dividida como se insinúa, siempre es buena noticia porque garantiza un ballotage: de Cristina contra Macri, o contra Lavagna, o contra Massa si finalmente entre estos dos últimos estuviera la representación de la incierta 'avenida del medio', es decir el peronismo no K y el radicalismo no M.

En resumen, los optimistas opinan que los recientes acontecimientos políticos la colocan a Cristina Kirchner en un status menos competitivo porque no habrá unidad del PJ detrás de su figura.

Opinan que haber declinado el primer lugar en la fórmula es finalmente un gesto de debilidad, aceptando que no le alcanza para ganar sola, y anticipando que no está dispuesta ella como Presidente a dar las batallas delirantes que dio contra medio mundo desde la crisis con el campo hasta el final de su segundo mandato.

Una oposición dividida, concluyen, aumenta las chances para la reelección de Macri Si fuera derrotado el Gobierno, los que lleguen no serían entonces un peligro para la economía, en todo caso nunca un peligro mayor a lo que se ofrece en la actualidad.

Los pesimistas se salen de la vaina. No creen en nada de todo esto. Observan que la jugada de Cristina es un peligro en tanto crezcan sus posibilidades de triunfo. Recuerdan que en todas las campañas electorales, en 2007 y 2011, Cristina se presentó con la máscara de ser una moderada dispuesta a girar al centro.

El propio Alberto Fernández como jefe de Gabinete de Néstor Kirchner la presentaba a su actual compañera de fórmula como la 'Segolene Royal' del nuevo mundo. Se hablaba de Cristina como una etapa más institucional que la primera de Néstor. Exactamente lo mismo ocurrió en 2011, cuando representantes de los bancos internacionales en Buenos Aires informaban que después de la reelección, Cristina retomaría la negociación con el FMI para resolver el problema de los holdouts. Vino primero la guerra contra el campo, la estatización de las AFJP, el cepo, la reivindicación de La Cámpora y la violencia de las organizaciones armadas de los años '70, el vamos por todo.

Consideran que la posibilidad del regreso de Cristina está ahora más cerca, en tanto suponen que la oferta alternativa a la reelección de Macri o al regreso de Cristina no terminará moviendo el amperímetro.

Si persiste la polarización, explican que la Cristina enmascarada detrás de Alberto Fernández tiene mayores chances. O bien porque puede sumar a sectores peronistas y progresistas que resistían a Cristina como cabeza en la fórmula y dar la batalla en primera vuelta, o bien para ser más competitiva con la máscara de Alberto en el ballotage.

Naturalmente quienes temen este escenario, suponen que de ninguna manera la ex presidenta estará dispuesta a ceder el poder, mucho menos girar al centro. En el mejor de los casos, podría existir un período camporista al revés, donde el presidente Alberto con los moderados intente ajustar una economía complicadísima por las buenas, para terminar finalmente en otra experiencia ultra de intervencionismo estatal extremo con la excusa de la crisis heredada. Conviene recordar que buena parte de la génesis de los problemas económicos que le estallaron a Cristina a partir de 2011 fueron diseñados y organizados en la gestión de Néstor Kirchner, con gran protagonismo de Alberto Fernández, dialoguista sí, moderado no tanto, absolutamente flexible según ordenen las circunstancias.

Mirando al oficialismo, coinciden la mayoría de los observadores en otorgar muy baja probabilidad a que se baje el presidente Macri de la candidatura a la reelección. Ya tomó esa determinación cuando impidió la elección anticipada para gobernador de Buenos Aires, como le pedía María Eugenia Vidal. Y allí también los optimistas y los pesimistas dividen aguas, respecto de cuánto contribuye el Presidente a las chances del regreso de Cristina K.

Las primeras encuestas telefónicas que disparó el Gobierno después del anuncio de Cristina el fin de semana mostraron que las cosas siguen igual que antes. Nadie ganó ni perdió un voto hasta ahora. La realidad es inexorable. Tanto Cristina como el Presidente dependen de los resultados económicos en los últimos 500 metros de la carrera. Macri necesita frenar la inflación. Eso es básicamente dólar quieto, porque ya dispuso congelar tarifas. Confía en el derrame de la cosecha, los ajustes salariales, jubilaciones, planes sociales y créditos subsidiados vía Anses para reanimar un poco el consumo. El dólar quieto es clave: tiene el respaldo del FMI para tratar de frenar corridas de orden político y necesita que el mundo no genere mayores ruidos financieros contra Argentina. Cristina en la campaña, abuenada o agazapada detrás de la máscara de Alberto, con más o menos chances de destronar a Macri, también marcará el ritmo del dólar, casi el principal insumo de la campaña electoral.