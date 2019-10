De la ilusión de cambiar la Argentina, a la realidad

Hace cuatro años el denominado círculo rojo vivía con gran expectativa la Argentina que se venía con Macri. Hace cuatro años, empresarios, gerentes y directores de empresas privadas pegaban el salto al Estado. La mayoría no llegaba desde la militancia política, la mayoría se "jugaba" por un país que consideraba que podía cambiar y para mejor.

Cuatro años después la sensación de frustración se nota en los rostros de muchos de ellos. Antes de las elecciones de agosto había un optimismo cauteloso. Pero esa noche todo cambió. Basado en mayoría de encuestas que mostraban otros datos, el Gobierno que pensaba perder por poco y darlo vuelta en octubre, se dio de lleno contra una realidad que no esperaba. Tan fuerte fue el sacudón que las PASO dejaron de ser una elección interna para convertirse en un verdadero ancla. Y fue tan fuerte el golpe que el propio Presidente realizó una conferencia un día después de las elecciones y dio a entender que la culpa era de la gente. Es decir, la gente había votado mal. En realidad el resultado fue tan contundente que las palabras de Macri pasaron a ser la crítica de un DT al árbitro luego de perder 5 a 0.

¿Y ahora qué? Los empresarios en líneas generales están moralmente abatidos. Sin embargo, la mayoría, quiere acomodarse lo antes posible al esquema que se viene. Los que saltaron a la política están viendo cómo vuelven al sector privado, y los voceros y gerentes, o ya dieron nuevamente el salto o esperan darlo. Otros, muy pocos, planean expatriarse.

Por el lado de los políticos, el refugio no solo puede ser Horacio Rodríguez Larreta, si es que el jefe de CABA finalmente se convierte en el único líder de Cambiemos en ser reelecto. Para María Eugenia Vidal, consideraba como la principal perjudicada política de la crisis económica y de la decisión de no desdoblar las elecciones, se piensa en una fundación. Para otros funcionarios, la mira está puesta en organismos internacionales, como Banco Mundial o el BID. También hay quienes eligen volver a la actividad privada. Todos saben que las posibilidades de ganar las elecciones son escasas. Por eso en el Gobierno ya se pasó de la bronca de perder en las PASO, al pase de facturas en la interna, a la realidad de tener que seguir con la vida, después de la experiencia de pasar cuatro años en el Estado. Es que a la frustración de ya no ser, se suma en muchos casos, la sensación de fracaso.