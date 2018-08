De arrepentidos, coimas y silencios en el fútbol

Gracias a las denuncias del periodista escocés Andrew Jennings (1943), el 27 de mayo de 2015 fueron detenidos en un lujoso hotel de Zurich, los principales dirigentes de la FIFA. Ese día el mundo entero conoció al llamado "FIFAgate", el mayor escándalo de corrupción en el fútbol. En 2002, en Copenhague, en una charla sobre periodismo de investigación, Jennings presagiaba: "No tenemos que parar hasta verlos en la cárcel. Son todos unos ladrones". Días pasados la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) logró la suscripción del acta compromisoria para la restitución bajo seguro de caución de u$s 2,19 millones. Esa suma fue secuestrada en la causa que investiga la jueza federal María Servini por presunto desvío de fondos públicos del programa "Fútbol Para Todos" (FPT). En los allanamientos ordenados se detectaron U$S 650 mil en una caja de seguridad del Banco Santander Río, a nombre de la Fundación "El Futbolista" (FEF), "entre ellos, 4 paquetes termosellados de cien mil". Mientras en el banco HSBC se halló u$s 1.541.811 a nombre de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), en envoltorios termosellados. Dicha Fundación fue creada en 1991 para "Elevar la calidad de vida de los futbolistas y sus familiares promoviendo el desarrollo integral del individuo", entre otros objetivos.

El 31 de agosto de 2009, por un convenio firmado por Julio H. Grondona y Rafael Savino, la AFA se obligó a ingresar a la Fundación "el equivalente al 2% de las sumas brutas totales que recibiera por la transmisión por televisión de los partidos que disputaran los clubes a ella afiliados, durante el desarrollo de los torneos de fútbol que la primera organice". Alejandro Burzaco, ex CEO de la empresa Torneos, declaró como arrepentido ante la Corte Federal de Brooklyn: "Participé en el pago de coimas desde que arranqué como accionista de Torneos en 2005, hasta que Grondona murió, en julio de 2014. El propósito de nuestro diálogo era arreglar; discutir los mecanismos bajo los cuales la coima iba a ser pagada; confirmar, en otros casos, que la coima hubiera sido correctamente recibida, que la coima fuera pagada para ciertos contratos; firmar; extender; proteger; no rescindir". Burzaco, quien espera su condena en Nueva York agregó: "Le llevábamos los dólares en efectivo en una bolsa o en un sobre a su casa, o se lo dábamos a su secretario privado, o a su chofer o se lo depositábamos en una entidad financiera de su elección en Argentina". Las coimas se pagaban para mantener los contratos de TV de las Copas América y Libertadores. Sobre sus viajes junto a Grondona a la sede de la Conmebol en Paraguay, Burzaco apuntó: "Cuando estamos aterrizando siempre había tres o cuatro Mercedes Benz en la pista. Nos levantaban ahí, sin hacer Aduanas, sin hacer trámites en Inmigración, alguien se ocuparía de eso. Era un trato presidencial".

Meses atrás, la Cámara Criminal y Correccional Federal-Sala 1, confirmó los procesamientos de Luis Segura, Rafael Savino, Miguel Silva, José Lemme, Carlos Portell y Ruben Raposo en orden al "delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública, en carácter de autor al primero de los nombrados y de partícipes necesarios a los restantes cinco." El mismo Tribunal confirmó los procesamientos de Sergio Marchi (secretario general de FAA), Carlos Pandolfi (presidente FEF y tesorero FAA), Norberto Monteleone (secretario FEF y gerente general FAA) y de Raúl Pagano (gerente financiero FAA) imputados como "participes necesarios del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública".

Tras desprenderse de las confesiones de su ex Ceo, la empresa Torneos continúa con la televisación de la Copa Argentina y los partidos de la Selección Nacional. En tanto, la AFA no asumió el rol de parte querellante por los presuntos desvíos del FPT ni tampoco en la causa donde se investiga una red de sobornos que involucra a empresarios y a ex máximos dirigentes del fútbol sudamericano.

Un pacto de silencio impide conocer la responsabilidad de los ex dirigentes de AFA y la totalidad de las sumas distraídas en perjuicio de los clubes. "En la vida, en el fútbol, en la política y también en la lucha contra la corrupción, solemos buscar soluciones mágicas que surjan de una sola decisión y produzcan un cambio definitivo. Cambiamos de técnico, creemos en presidentes mesiánicos y sobredimensionamos que las reformas normativas van a solucionar todos los problemas. Lamentablemente, en la vida, en la política y en la lucha contra la corrupción, esto no es así." (Informe 2016/17 Poder Ciudadano).

No es posible construir un futuro mejor si no se investigan y condenan las malas acciones del pasado.