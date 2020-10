De Vilas a Nadal, una carrera a la inmortalidad

Mientras la humanidad se bate a duelo contra las olas de la pandemia del Covid-19, el tenis profesional retomó cierta “normalidad” tras los recientes grandes torneos: US Open y Roland Garros, a estadios cerrados. Hay una característica que une a Vilas (68) y Nadal (34): la persistencia en el esfuerzo más la cuota del infaltable talento. Si bien los separa una brecha generacional por duplicado, a lo largo de sus carreras fueron reconocidos por dar buenos ejemplos.

Vilas y Nadal

La batalla por el mérito deportivo

La batalla por el reconocimiento de Guillermo Vilas como “N°1” del tenis mundial lleva varias décadas. El periodista Eduardo Puppo le ha dedicado muchos años a analizar lo sucedido en torno al ranking esquivo del jugador que revolucionó al tenis argentino.

En 2007, la Women's Tennis Association (WTA), le reconoció a la australiana Evonne Fay Goolagong Cawley, campeona de 6 Grand Slam, tras revisar la información de los rankings de 1976, el derecho a acceder al 1er. puesto delante de la estadounidense Chris Evert durante 2 semanas, modificándose así oficialmente su récord con una demora de 31 años.

"Tomé esa decisión (tras conocer el caso Goolagong) como una señal divina. Ya no era más tiempo de seguir sentados sin hacer nada, sino que era tiempo de ir en busca de esos hechos”, le dijo Puppo a ESPN.com.

El periodista junto al matemático y programador rumano, especialista en la Era Abierta del Tenis, Marian Ciulpan, recopilaron unas 1.200 páginas de documentos, revisando 23.000 partidos oficiales disputados por 1.117 tenistas profesionales. Con ese enorme trabajo demostraron que a Vilas le habían negado el puesto N°1 en dos oportunidades.

En 2015, la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) examinó la información pero rechazó el reclamo sin dar argumentos. "Sabemos que es algo muy importante para un jugador, por lo que no es algo que nos hayamos tomado a la ligera", comentó Chris Kermode, extenista inglés, por entonces director ejecutivo de la ATP al The New York Times.

Y agregó: "Pero en algún punto, esa es la decisión que tenemos que tomar… reescribir la historia es imposible". Luego Puppo le refutó: "No, no estamos reescribiendo la historia, eso es imposible. Estamos escribiendo una parte que no se ha contado. Estamos contando la historia completa. De otra manera, es mejor no contar nada, porque así se les está mintiendo a las personas que fueron parte de la misma”.

Vilas, hoy con residencia en el Principado de Mónaco, confesó: "Hice los reclamos en su momento, pero nadie me escuchó. En un punto, me rendí. Y es por eso que nunca más volví a hablar del tema. Pero años después, Puppo apareció y me dio esperanzas”.

Puppo y Vilas

En 1977, Vilas ganó 16 títulos, incluyendo Roland Garros y el US Open, cediendo la final en el Abierto de Australia. Sin embargo, Jimmy Connors quedó como “N°1” del ranking final de la ATP, pese a no ganar los “majors” y perder ante Vilas las dos veces que se enfrentaron ese año, la última en la final del US Open, en el court central del West Side del mítico Forest Hills. El récord de Connors fue 69-11 con 8 títulos pero continuó liderando porque entre el 16 de septiembre y el 29 de octubre no se publicó ningún ranking.

Puppo continúa trabajando junto a su equipo, buscando una vía judicial que valide su investigación, sin idea de lucro o resarcimiento económico. La tenacidad del periodista, nombrado curador de las reliquias deportivas de Vilas, ha concitado el interés de Netflix, con un documental próximo a estrenarse: “Serás lo que debas ser o no serás nada”, donde se describe la batalla irredenta por “el N°1”.

De Mar del Plata al mundo

Juan José Moro, el decano de los periodistas dedicados al tenis, conoce a Vilas desde su adolescencia cuando vivía en Mar del Plata. Fue el primero en recorrer el mundo cubriendo sus torneos. Moro recuerda que su primera nota la hizo para el diario El Trabajo “cuando Vilas tenía 14 años y ya se veía que iba a ser un fenómeno”.

Y agrega: “Vilas fue demasiado grande, un gigante. Lo seguí durante toda su carrera y siempre se entregó por el deporte. Él hubiese sido 3 años número 1 del mundo, algo monstruoso y que no pudo llegar a conseguirlo por los métodos de conteo de puntos de la época”.

Guillermo Vilas

El conductor de una serie de ediciones especiales “Gracias, Guillermo” emitidas por AM 630 Radio Rivadavia, Moro nos dijo: “A esta altura, lo que importa no es ser considerado N°1 por unas pocas semanas. Lo importante es que siempre habrá de valorarse la gigantesca figura de Vilas en la historia del tenis”.

Rafa Nadal, un ídolo condecorado

La historia del español Rafael Nadal resulta más conocida para las generaciones del siglo XXI. Tras lograr durante el otoño parisino el 13° Abierto de Francia, donde acumula 100 triunfos, resultó días después condecorado. "Se ha tomado la decisión en el Consejo de Ministros de conceder la Orden del Mérito de Deportivo a nuestro Rafa Nadal", señaló María Jesús Montero, vicepresidenta y portavoz del Gobierno español.

"Este fue un año difícil y ganar acá significa todo para mí. Ahora no pienso en los 20 Grand Slam ni en que igualé ese gran número de Roger. Para mí, hoy todo es sobre esta victoria en Roland Garros. Acá viví muchos de los momentos más importantes de mi carrera” declaró Nadal durante la entrega del trofeo.

Y añadió: "Quiero dejarle un mensaje al mundo entero. Estamos atravesando uno de los peores momentos que creo que todos recordamos, con el mundo luchando contra este virus. Sigamos fuertes, sigamos positivos y seguramente vamos a superarlo".

Toni Nadal, tío, exentrenador y director de la Rafa Nadal Academy, según publicó el diario Marca rememoró: "A Vilas lo conocí mucho, porque más allá de que lo arbitré, era un jugador que me gustaba mucho porque tenía una muy buena practicidad cuando jugaba, a mí me gustan ese estilo de jugadores y él la tenía”.

Y luego se explayó: "Hace muchos años estábamos en Sopot (Polonia), fue el primer torneo que Rafael pudo ganar de ATP. Él estaba ahí, porque justo le iban hacer un reconocimiento. Cuando terminó ese partido, yo lo voy a saludar a Vilas, porque yo había crecido teniendo a Vilas como un gran referente e ídolo. Cuando lo saludo me dice: “Te puedo decir una cosa” y yo le dije espérame un par de minutos, y me fuí corriendo a buscar a Rafael. Guillermo le dio un consejo tenístico que desde ese momento siempre le repetí muchas veces: “Rafael, todo el mundo sabe correr, cuando tú le tiras estos palos al fondo, todo el mundo cerca de la línea del fondo sabe correr, pero cuando tú le tiras una de corta, una de alta, una aquí y una allí, la gente es cuando se desorienta. Eso creo que fue determinante. Al final Guillermo lo que le quería decir es que tenía que variar un poco más su juego y desde ese momento muchas veces le dije a Rafael: Acordate lo que te dijo Guillermo”.

La era abierta del tenis

La llamada “Era abierta” se inició en 1968. Hasta entonces, los torneos Grand Slam y los nacionales sólo estaban reservados a tenistas aficionados. En 1970 se unificaron los torneos en un circuito mundial denominado “Grand Prix”.

En 1972, los profesionales de vanguardia crearon la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). En agosto de 1973 se establece un sistema de ranking computarizado para medir los rendimientos individuales y fijar una escala de clasificación para el ingreso a cada torneo. El primer “N°1” reconocido fue el rumano Ilie Nastase.

Entre 1974 y 1989 el circuito masculino estuvo bajo una administración tripartita: Consejo del Tenis Masculino (MTC), integrado por representantes de la Federación Internacional de Tenis (ITF), la ATP y los directores de torneos de todo el mundo.

En agosto de 1988, por el impulso de 85 de los 100 mejores tenistas se crea un nuevo circuito, el ATP World Tour, que con variantes perdura hasta nuestros días.

La carrera de Guillermo Vilas nos muestra logros contundentes: campeón del Tennis Masters Cup (Australia 1974); 4 títulos de Grand Slam: Abierto de Francia (1977), Abierto de EE.UU. (1977), Abierto de Australia (1978 y 1979); ganador del año en el Gran Prix Tennis Circuit (1974); 5 títulos de la Serie de Campeonato (1975-80) equivalentes a los actuales Masters 1000; una racha ganadora de 46 partidos con 7 títulos consecutivos; un total de 62 torneos ganados. En 1977 fue el único tenista que ganó títulos en los 5 continentes.

No caben dudas, que el “Gran Willy” (tal como se conoce a la magistral jugada pasando la raqueta entre las piernas) hizo méritos más que suficientes para integrar la lista de números “1” del ranking mundial de la ATP. En el extremo inferior del listado figuran tenistas con éxitos menores a él: Yevgeny Kafelnikov (Rusia, 6 semanas); Thomas Muster (Austria, 6 semanas); Marcelo Ríos (Chile, 6 semanas); Carlos Moya (España, 2 semanas); Patrick Rafter (Australia, 1 semana), entre otros.

La revisión que se propicia luce como justa y procedente en tanto se persigue una clasificación con mención honorífica, sin compensación económica, con ningún impacto en las clasificaciones generales ni en las sumas de dinero ganadas por otros tenistas de la época. Tampoco se trata de modificar el historial de torneos y partidos ganados.

Esta iniciativa es loable porque aspira a reponer en su verdadero sitial a quien lo merece por sus méritos deportivos acumulados. Más allá de los algoritmos y las tablas comparativas, las autoridades de la ATP son las responsables que en este caso prevalezca la equidad acorde al esfuerzo realizado. De ese modo se cumpliría con un deber estadístico ignorado durante décadas. Más vale tarde que nunca.

El escritor Jorge Luis Borges, enhebró entre sus célebres visiones la de una “inmortalidad cósmica” y alguna vez comentó: “Más allá de nuestra muerte corporal queda nuestra memoria, y más allá de nuestra memoria quedan nuestros actos, nuestros hechos, nuestras actitudes”.

En esa misma sintonía, nos queda en claro que Vilas y Nadal ya han perdido la propia identidad por haberse convertido en seres de otra dimensión, únicos, mágicos y universales.