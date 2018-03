Davos, puerta de entrada al mundo para la Argentina

Esta semana 40 jefes de Estado y de Gobierno, así como 2.500 líderes de negocios y de la sociedad en su conjunto se reúnen en la 46ª Edición del World Economic Forum, que está teniendo lugar en Davos- Klosters, Suiza, bajo el lema ‘El dominio de la Cuarta Revolución Industrial’, donde se discuten los retos actuales que son críticos a nivel mundial como la seguridad, la inmigración, el cambio climático, el desafío del crecimiento y la situación de las materias primas en el mundo.

Nuestro país, a través de su máxima autoridad institucional, nos representa en este Foro que busca debatir esta nueva revolución, entendida como la fusión de las tecnologías a través de los mundos físicos, digitales y biológicos que crean nuevas capacidades y traen impactos profundos sobre los sistemas políticos, sociales y económicos.

Esta participación activa del presidente Macri, y del equipo que lo acompaña marca un cambio de visión y de estrategia en el relacionamiento estratégico de la Argentina con el mundo. La vuelta a los mercados internacionales, la revisión de la posición geopolítica de la Argentina en América latina, el análisis futuro de la integración de nuestro país a través de nuevos tratados de libre comercio, y el diálogo pautado con representantes del gobierno de los Estados Unidos, entre otros países, abre una ventana de oportunidad para mostrar las ventajas competitivas de la Argentina, la apertura de nuevos mercados como así también contribuye a mejorar las condiciones hacia inversores argentinos e internacionales.

La integración al mundo mediante el fortalecimiento del comercio exterior y las relaciones financieras internacionales implica la firma de acuerdos o alianzas comerciales para desarrollar y enfatizar nuestras fortalezas competitivas diferenciadoras, y avanzar hacia el cumplimiento de una política comercial en línea con la normativa internacional.

Luego de más de una década de ausencia de relevantes funcionarios argentinos en este y otros foros, el país tiene esta vez la gran oportunidad de exponer los lineamientos de su visión a futuro en un ámbito donde el diálogo se hace vital para generar consenso y confianza entre los líderes mundiales y los representantes del sector privado.

Son estos lazos de confianza los que marcan el camino del crecimiento. Así como también lo son la previsibilidad, la estabilidad y la formalidad de las reglas de juego, todos ellos criterios necesarios para promover la inversión privada en todas las actividades económicas. Un marco regulatorio nacional y un compromiso internacional que aliente inversiones y que a la vez tenga en cuenta las prioridades estratégicas de nuestro país en infraestructura, energía, transporte y comunicaciones, ciencia y tecnología, etc., son las claves para nuestro desarrollo.

El desafío que asume el presidente Macri y su equipo no es menor. La Argentina debe volver a la arena internacional y dejar el aislamiento. Debe volver a rearmar su red de confianza para con el mundo privado y también para con los líderes de todos los países. Argentina debe asegurar con acciones concretas la puesta en marcha de un proceso de crecimiento cuidado y seguro que trascienda a los actores que hoy nos gobiernan, para convertirse en un país con visión de largo plazo.

Crecer no es lo mismo que desarrollarse. Para esto último se requiere, dado el contexto actual, impulsar la necesidad de articular con el sector privado para incentivar mecanismos como los PPP (public private partnerships) que permiten trabajar mancomunadamente en el desarrollo de un plan productivo que asegure el desarrollo sustentable del país.

Davos se convierte así, en una de las primeras oportunidades para incentivar compromisos que permitan al país avanzar por este camino, pero no es el único. A nivel regional, el Foro ‘Business Future of the Americas’, organizado por la US Chamber y AACCLA, la Asociación de Cámara de Comercio de los Estados Unidos en América Latina, es otro de los espacios de valor para continuar este sendero que hoy se inicia en Suiza.

El próximo mes de mayo, la cita será en Rio de Janeiro. Allí, el mundo empresario perteneciente a las 23 AmChams de América Latina se dará cita, junto a los líderes del ámbito público para debatir los desafíos que enfrente al región a nivel de inversiones y será una nueva oportunidad para continuar creando confianza en este sentido.