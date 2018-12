Datos a tener en cuenta para anticipar el efecto político que creará la economía

En el mundo de la política y en el empresariado, se indaga a consultores y economistas con el objetivo de detectar en qué momento pueden aparecer señales relevantes para las definiciones electorales que trae el 2019. La pregunta no es si habrá o no rebote, sino cuándo se notará y si será disparador de otras decisiones positivas. Para esta vuelta, el Gobierno decidió cambiar de estrategia: ya nadie prometerá que en el segundo semestre todo será mejor. Es lo que todos esperan en su fuero íntimo (empezando por el propio Macri) pero la estrategia será crear una expectativa baja, de manera de que cada dato positivo pueda ser "celebrado" más allá de si alcanza o no el target deseado. Lo que significa representa esto, en términos reales, es que la cancha estará levemente inclinada a favor de la oposición al menos en el primer trimestre.

¿Cual es la razón por la que la Casa Rosada tendrá menos indicadores productivos a favor en el arranque del año? El punto central es que el primer trimestre de 2018 hubo un alto nivel de actividad económica. Eso derivará en que los números más amigables recién puedan verse a partir de abril, cuando la base de comparación sea más benigna y cuando la cosecha gruesa tenga un impacto pleno. En el medio, habrá contrastes y una guerra discursiva, porque por un lado la inflación promete mantener su sendero descendente, dato favorable para el consumo y el humor social, pero a la vez los inversores externos seguirán con su actitud prudente (hoy casi prescindente) hasta que no se aclare más el panorama del año.

Pero hay una asimetría que aún no está sobre la mesa: el adelantamiento del calendario en las provincias le restará a los candidatos opositores (Cristina Kirchner y el peronismo federal) no solo tracción de votos sino recursos para sus campañas, que estarán focalizados en la pelea local. Cambiemos trabaja para tener los cortes de cinta prolijamente organizados.