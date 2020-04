Lo supimos desde un primer momento:nuestros adultos mayores son los más vulnerables ante el coronavirus. El aislamiento social preventivo y obligatorio es, hasta ahora, el único medido de prevención. Debemos quedarnos en casa y sobre todo ellos. Iba a ser necesario acompañarlos y asistirlos, hasta en lo más básico, incluso haciéndoles las compras diarias.

Era esperaba que los programas de voluntarios para ayudar a nuestros mayores prosperarán, ninguna sociedad es tan solidaria como la Argentina. Pero, solo esto no iba a ser suficiente.

Lo acontecido el viernes pasado ante la apertura de los bancos también era previsible. Los adultos mayores desconocen cómo manejarse con la tarjeta de débito o le temen a su uso.

Los que estamos cerca de ellos, los entendemos y creemos que tienen el derecho a vivir como deseen. Muchos carecen de un familiar que pueda ir a cobrar por ellos y la necesidad imperiosa de contar con dinero en efectivo para las compras en el comercio del barrio trajo aparejado un final no deseado. No me detendré en esta situación, cuanto menos negligente; descuento que se arbitrarán los medios para que no vuelva ocurrir, pues de no hacerlo, los funcionarios a cargo incurrirían en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Quiero ir más allá.

¿Cuánto nos ocupamos y nos preocupamos por nuestros adultos mayores? Leo en las páginas oficiales del Poder Ejecutivo las recomendaciones para todos aquellos que los asisten y, en particular, para las instituciones donde residen, pero no encuentro precisiones en cuanto a quién, cómo o cuándo se verifica el cumplimiento de todos aquellos recaudos indispensables y, mucho menos, la realización de testeos masivos para evitar los contagios en este grupo tan vulnerable.

Sigo investigando y el Ministerio de Salud me ilustra en cuanto a que todas las personas de más de 65 años deben vacunarse contra la gripe y el neumococo. Sin embargo, advierto planes de vacunación -exclusivamente- contra la gripe y, en algunas localidades, denuncias de insuficiencias de vacunas. Me pregunto: ¿no optimizaríamos recursos y ganaríamos tiempo si aplicaran, en aquellos casos que corresponden, ambas vacunas en forma conjunta? ¿se contempló la vacunación “puerta a puerta” para evitar que los adultos mayores rompan con el aislamiento? Entiendo que algunos municipios y provincias lo estarían implementando: ¿no sería una propuesta digna de imitarse? Me detengo ahora en el ANSeS, organismo que brinda un servicio esencial para nuestros jubilados, y encuentro que sus turnos fueron reprogramados para después del 17 de abril. ¿No se consideró ninguna guardia de atención?

Es decir, la ANSeS cerró sus puertas y no contempló ningún procedimiento virtual para el inicio, por ejemplo, de jubilaciones y pensiones. Siguen mis dudas: ¿se implementará un procedimiento virtual para el inicio de estos trámites y, en caso que así no lo hiciera y decidiera abrir sus puertas, ¿contemplará las previsiones para que no se agolpen, como manada, reclamando la atención, que por derecho les corresponde?

Tengamos en cuenta que quienes no pudieron iniciar sus jubilaciones y/o pensiones son personas que, seguramente, carecen de ingresos para subsistir. Y dejo para el final a la Justicia, uno de los poderes del Estado, el que debe garantizar que los derechos de nuestros adultos mayores se hagan efectivos. Es ostensible que la Justicia está paralizada. ¿Es posible? ¿Dónde está la tutela judicial efectiva que enseñamos en la Facultad, como derecho humano esencial? Ingreso en la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y me alegro pensando que no todo está perdido.

Veo la acordada 9/20 que habilita la feria para el libramiento de giros, es decir transferencias, en caso de pago por alimentos, indemnización por despido, accidentes de tránsito, accidentes de trabajo y honorarios profesionales. ¿Se olvidaron de precisar, en forma expresa, los giros a los jubilados? Descuento que la Cámara Federal de la Seguridad Social entenderá que las sumas depositadas por embargos en los juicios de reajustes previsionales tienen carácter alimentario y dispondrá las inmediatas transferencias, conforme dicha acordada, pues de no hacerlo, implicará una vez más ir en contra de los más débiles.

No olvidemos que ellos debieron recurrir a la Justicia para reclamar su correcta jubilación y/o pensión, litigaron años para exigir la garantía de la movilidad, consagrada en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional y, si la Justicia no retoma sus actividades, presencial o virtualmente, deberán seguir esperando y deseando que la vida los acompañe para poder ver el fruto de tanto esfuerzo.

Esta garantía está prevista no sólo en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, sino también en los tratados internacionales sobre derechos humanos, con jerarquía constitucional, que reconocen el derecho a la seguridad social como un derecho humano. Sin embargo, la litigiosidad se incrementa. ¿Hay intenciones reales de cumplir con la legalidad? ¿Hay voluntad de cumplir con nuestros jubilados?

Quizás muchas de estas cuestiones ya están resueltas o en vías de resolución, pero en cuanto es deber del Estado proteger y promover sus derechos, vuelvo a preguntarme ¿nos ocupamos de nuestros adultos mayores? O quizás la pregunta debiera ser: ¿las medidas que se adoptan, o las que no, demuestran una real preocupación por ellos?

(*) Dirigente de la CC ARI. Abogada Previsionalista y Profesora de Derecho Constitucional, UBA.