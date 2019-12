Cuánto afectará el VAR de Cristina a la economía

Inquieta cada vez más en el mundo económico la reciente y recargada impronta de Cristina Kirchner, con la vocación de poder de siempre comprobada en las últimas horas; y también decidida, como árbitro implacable, a aplicar a cada momento el VAR, opinando y corrigiendo las decisiones y designaciones de Alberto Fernández.

"Van a ver que Cristina no llenó de nombres propios el Gabinete", dijo ayer el presidente electo, al confirmar que el próximo viernes, a las 18:00, se conocerán todos los nombres de su equipo de colaboradores.

Los mercados, que muchas veces exageran, se llenaron estas horas de pesimismo. Después de los feriados de la semana pasada por Acción de Gracias en EE.UU., las caídas de bonos y acciones desde el lunes se profundizaron. Es cierto que afectó mucho el anuncio del presidente Donald Trump de castigar con 25% de aranceles las ventas de aluminio y acero desde la Argentina. No sólo por el impacto de la medida en las empresas afectadas, más Aluar que el grupo Techint, sino porque el episodio agrega un nuevo disgusto en la intrigante relación que se adivina mantendrán la administración de los Fernández con la Casa Blanca.

También afectó la reentre recargada de Cristina en todos los frentes y el temor a que eso signifique una radicalización de entrada del próximo Gobierno. El entusiasmo que revela el gobernador electo Axel Kiciloff al opinar de economía a nivel nacional con señales en el sentido de regular toda la economía, en particular las ganancias de las empresas, tal como se mostró en reuniones con políticos y representantes de empresas al ritmo de la transición en la Provincia, también alimentan los peores escenarios.

Por ejemplo, que la estrategia no será evitar el default y tratar de acordar lo antes posible con los acreedores, sino que se viene una fuerte confrontación con el FMI y los bonistas, y que lo que se discute es si cantar el default apenas se asuma para responsabilizar a Mauricio Macri de la situación, o se espera a mayo cuando llegan los vencimientos más difíciles de asumir sin ingresos de dinero fresco que hoy no existe.

Los bonos argentinos, que en pesos y en dólares cayeron ahora otra vez a 35% y 40% de paridad, están valuando esos activos a los precios del peor escenario. El que reapareció cuando Cristina volvió de Cuba, armó su propio poder en el Congreso y comenzó a vetar a los integrantes más pro mercado que Alberto Fernández había elegido como su equipo económico. Ni hablar la imagen y el sonido de su performance del lunes en Tribunales, donde reveló una violencia interior en términos políticos, aún peor al famoso Vamos por Todo frente al monumento a la bandera al comenzar su deslucido segundo mandato.

Lejos del extremo pesimismo, profesionales del mercado que lo han visto todo recomiendan no ser tan alarmista. Santiago López Alfaro, de la consultora Delphos, que fue uno de los pocos que recomendó todo este año salir de Argentina porque perdía Macri, ahora dice que los bonos argentinos están más para comprar que para vender a los valores actuales. Explica que en 2020 solo vencen u$s 4000 millones de bonos ley extranjera. El resto, u$s 26.000 millones, es toda ley local, que se puede reperfilar por decreto sin juicios ni default. Considera que perfectamente los bonistas pueden aceptar no cobrar 100% de los intereses, que puede haber una negociación y que si resultara exitosa, los bonos que hoy cotizan a 40%, podrían superar 50% cómodo.

Algo similar opina otro mago de las finanzas, el economista Miguel Bein. Sostiene que Martin Guzmán en Economía o Finanzas, si logra 50% de quita en los intereses y postergación de plazo de pago sin quita para el capital, los bonos que hoy valen 40% van a 55%. Comprar el la recomendación, afirma

No es un tema menor la cuestión de la deuda. Se ha explicado ya en esta columna que resulta con condición necesaria para estabilizar la corrida contra el peso, hoy atenuada por la inusual liquidación de dólares del campo en noviembre, el cepo y las Leliq al 63%, pero no resuelta. No hay forma de poder ir bajando las tasas y aumentar el ritmo emisión sin resolver el problema de la deuda. La brecha cambiaria entre el futuro dólar oficial de comercio exterior hoy en 60 pesos y el dólar financiero más/menos libre depende en principio de esta reestructuración. Y de allí el éxito que pueda tener el Pacto Social para pactar una inflación descendente hacia el futuro, comenzando en 40% para 2020 y 10 puntos menos cada año hasta el 2023.

Resolver el panorama de la deuda, los vencimientos y la posibilidad de recomponer un poco el crédito al menos en pesos para el Estado de modo de no tener que estar emitiendo cada vez hasta para pagar los sueldos, resulta la condición necesaria. No suficiente, desde ya.

¿Qué pasará con los impuestos y las tarifas? Si se confirman las versiones que vienen circulando desde el triunfo de los Fernández el pasado 27 de octubre, en principio parecería que se viene otra vez un impuestazo histórico. No bajaría la alícuota del impuesto a las ganancias como estaba legislado para 2020 (tal vez la suban otra vez a 35%), se anularía buena parte de la rebaja de aportes patronales, podrían intentar un impuesto extraordinario a ganancias del sector financiero y de servicios públicos, generalizar el impuesto a la herencia, aumento cantado en todas las retenciones al campo, minería e hidrocarburos; y un seguro aumento en las alícuotas para bienes personales, tal vez con algún castigo mayor para quien mantiene activos financieros en cuentas del exterior

En el mundo de la energía, los principales actores ya recibieron señales contundentes. Cuentan que Cristina le dijo personalmente a Miguel Galuccio en la reunión que ambos mantuvieron en Cuba, que YPF y Vaca Muerta será un área que manejará ella en forma directa. Suponen que será la Cristina petrolera que apareció con la estatización de YPF, cuando se empezaron a respetar más los precios internacionales y aparecieron incentivos para las nuevas inversiones.

Se habla de un piso y un techo para acercar lo más posible el barril criollo al precio del barril internacional, con el compromiso de poder exportar a precio y dólar libre todo lo que no se consuma en la Argentina.