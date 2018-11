Cuando los mercados se sacuden, la respuesta no es desconectarse

El mundo está ahí, rodeando nuestra cotidianeidad. Parece que no lo vemos, pero sus problemas están presentes también en nuestro día a día. Lo suficiente como para tener marcados, en nuestro calendario, dos días en los que los hombres y mujeres que mueven la aguja del poder político mundial, se sentarán en Buenos Aires a discutir si los conflictos se intensifican o se acercan a una vía de solución.

La Argentina no tiene destino si vive aislada del mercado mundial. Pero debe entender que aspirar a una escala más alta de producción, que reditúe en mayores ingresos para el país y sus empresas, implica también exponerse a los problemas del resto. Es lo que le pasa a casi todos los países que son parte de la globalización, que a esta altura entendieron que deben ser los menos vulnerables posibles a los ciclos externos.

En Estados Unidos creen que su crecimiento llegó a un techo. Y los inversores asumen,en paralelo, que la guerra comercial con China perjudicará a sus empresas más dinámicas, las tecnológicas. Esa combinación pego fuerte en las bolsas internacionales, que sufrieron una ola masiva de ventas para asentarse en bonos del Tesoro a 10 años. La suba del dólar pegó en el petróleo y todo eso se sintió en el Merval y en el riesgo país, que puso el costo de endeudamiento argentino por arriba de 11%.

El Gobierno puso en marcha una estrategia de normalización financiera que tiene costos altos en materia de actividad. Pero como puede verse, no es inmune de lo que suceda en la economía global. Todo lo contrario. Huir del mundo no es la respuesta. No hay forma de escapar de una economía global. Pero sí obligará a inversores y empresas a tener los flancos más protegidos.