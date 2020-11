Covid-19: también aquí el diálogo puede ayudar

Nos enfrentamos a momentos decisivos, con pandemia, inestabilidad social, y pobreza en aumento. Y no hay plan económico que alcance porque tampoco habrán condiciones ni sanitarias ni sociales para llevarlo adelante, a menos que busquemos otro proceso de evolución para nuestra comunidad. Y en tren de volvernos mejores, la crisis sanitaria no nos va a enseñar por sí sola, de no querer aprender. Ahora sí, médicamente conviene dialogar.

Tres frentes abiertos

Nuestro país tiene tres frentes por delante en materia sanitaria y social. Primero, ahora que debemos abrir, el virus circulante es superior al mes de marzo, cuando se decidió (correctamente) cerrar. Sin un programa de testeos masivos podría haber una segunda ola peor que la anterior, como en el Hemisferio Norte. Segundo, mejor calcular bien los tiempos porque la vacuna constituye un desafío logístico que los propios países desarrollados consideran inédito y de varios meses; cabe preguntarnos si seremos mejores que ellos. Tercero, el virus empeorará un contexto ya bastante malo en materia de indicadores sociales y de salud. Nuestro problema excede al Covid-19.

El problema en contexto

Las proyecciones indican que para mitad de siglo seremos sólo 48 millones de habitantes, luego el "mercado interno" será pequeño y no habrá bonus demográfico (las ventajas de mucha gente en la fuerza laboral); tendremos la expectativa de vida del país europeo medio de hoy (80 años), prueba de nuestro atraso sanitario; nuestra fertilidad habrá caído por debajo del límite de recambio (dos hijos por mujer en edad fértil), algo letal para el sistema de seguridad social; aún tendremos 40% de la población sin seguro médico; nuestro ingreso per cápita ya está en los niveles de 1973. Y en educación, difícil evitar un trecio de la población económicamente activa sin escolaridad completa (escenario optimista) para 2050.

Pero nuestro contexto también es regional. En Perú ocurrió un primer caso de difteria luego de 20 años sin noticias de la patología, los calendarios de vacunas se debilitan al rítmo que aumenta la pobreza, el Sarampión continuará siendo un problema, y la Cepal ha alertado acerca del retroceso social de la región que será de 20 ó 30 años. Estamos en el continente más desigual, con menos crecimiento económico, y más violento, del planeta. Y en materia de vivienda, con más de un millón de hogares precarios, al ritmo que venimos no alcanzan 100 años para transformarlos en vivienda digna.

Falta de élites incómodas

Cuando el célebre Peter Turchin usó modelos matemáticos para estudiar los acontecimientos históricos, vió que uno de los predictores más importantes de revoluciones sociales era una gran cantidad de estudiosos y científicos incómodos con el status-quo ¿Qué significado tendrá entonce nuestra falta de transformaciones?¿Podríamos estar asistiendo al agotamiento de las élites incómodas en la Argentina?

Dice Mangabeira-Unger que la verdadera fuerza social capaz de impulsar la transformación, incluso sin grandes catástrofes económicas o políticas, consiste en asimilar el "deseo de inclusión de las masas de trabajadores comunes y corrientes, excluidas de los círculos de producción y aprendizaje avanzado".

Unas 2000 muertes semanales por Covid-19, la ola de abandono escolar que observan los docentes desde clases virtuales que languidecen, o niños recogiendo cartuchos de escopeta tras una batalla campal en su vereda, todo testimonia contra la comodidad de las élites. Y sucede mayoritariamente entre familias de bajos recursos, ancianos atendidos en instituciones médicas precarias, y trabajadores esenciales al límite de la subsistencia; la mitad más uno del país, y que comienza a sentirse incómoda con élites que no reaccionan.

Un diálogo curativo

El diálogo puede curarnos. Cuenta Platón que en la antigua Atenas el joven Alcibiades estaba enfermo y fue conducido con Sócrates, quien lo curaría mediante una conversación para volverlo más sabio y sano. Los médicos comprobamos a menudo que un diálogo puede devolver la salud. En la Argentina, esa cura requiere sentarse a la mesa de diálogo, más que con algo que decir, con algo que ceder. Y con mucha incomodidad con el presente. Decir, se ha dicho todo; pero ceder, nadie ha querido resignar nada. E incomodidad, falta.

Es únicamente a partir de una profunda y existencial incomodidad con el presente, y de las concesiones de cada uno en función del todo, que surgirá un nuevo contrato social que nos devolverá una sociedad más sana.

Hay pruebas empíricas en salud pública de que una sociedad más cohesionada, participativa, transparente, con servicios públicos de calidad, menor criminalidad, amplia escolarización, un servicio de salud eficaz, y menos desigualdades, se traduce en vidas más largas y felices. Si tenemos los frentes sociales que tenemos, ello obedece a que estamos mal en todos estos puntos.

Y todo esto se consigue con algo tan sencillo como ese especial tipo de dialogo capaz de curar. Médicamente podemos decir que hoy, es la falta de diálogo curativo uno de los primeros determinantes de la mala salud de la Argentina.