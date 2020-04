Covid-19, crisis patrimonial y legislación de emergencia

Repasar la historia siempre nos puede proporcionar importantes enseñanzas. Escalofriantes relatos del año 1929 nos describen cómo se sintió ese derrumbe acelerado de las certezas y de la economía que siguió la caída de Wall Street. Sobre cómo las grandes empresas cerraron de golpe al volverse inviables y cómo se esparció velozmente el desempleo como una consecuencia lógica e incontrolable. En el resto del mundo las repercusiones también fueron catastróficas.

Si las cosas se miran con esa perspectiva es para preocuparse y al mismo tiempo ocuparse. Habrá que poner manos a la obra y demostrar que el mundo algo ha aprendido en estos noventa años. Que esta sorprendente crisis que cabalga sobre el Covid 19 no arrase ni con la paz, ni con el sistema institucional, ni con la convivencia internacional, depende únicamente de todos nosotros.

El problema es que nadie sabe muy bien que hay que hacer. Lo más granado de la epidemiología mundial, sanitaristas y médicos en general, proponen medidas para que 'la peste' no se extienda. Los gobiernos siguen más o menos sus consejos, el primero de los cuales es el distanciamiento social y en muchos casos una rigurosa cuarentena. Desde otra óptica, los economistas, habituales aspirantes a Casandra con profecías de terror, hoy guardan la compostura, ponen cara de que "la cosa está brava" y predican aquello que indica el sentido común: algún día habrá que ir saliendo de la cuarentena con prudencia y ver qué medidas tomar frente al estado en que se encontrará la economía. Nada muy ingenioso y creativo, por cierto.

Aunque el fenómeno es global (EE.UU. ha arrojado o prometido arrojar, trillones de dólares al mercado y ha reformado interinamente la Ley de Bancarrotas, suspendiendo algunos de sus parámetros básicos) las diversas dificultades económicas que arrastra Argentina, que lleva diez años sin crecer, lamentablemente se intuyen más terribles.

Hoy, una cantidad inusual de empresas han debido cerrar sus puertas y solo han podido colectar de ventas (de enero o febrero) fondos para atender parcialmente su nómina salarial, y que no han tenido más remedio que decidir a cara descubierta no abonar sus impuestos; carecen además de fondos para mantener la producción. Están dispuestas a "reventar" su stock, pero no tienen a quién y qué. De no decretarse la prohibición de los despidos y suspensiones, ya hubieran raleado duramente a su plantilla. El eventual retorno a la actividad, con distanciamiento social, exigiendo inversiones que estos sujetos exangües no podrán hacer frente, pinta como otro grave problema a futuro. Sin contar con que más del 80% de los cheques descontados (el modo básico para hacerse de capital de trabajo que tienen las pymes) hoy vuelven rechazados por falta de fondos.

En el caso de las personas humanas, y por mucha ayuda estatal que se proporcione, y por mucho que hay un sector que cobrará puntualmente (aquél en relación de dependencia del Estado Federal –y con un signo de interrogación para los empleados de Estados Provinciales o Municipales-) el tema se avizora muy preocupante. Los dependientes de entes privados suman a ello la angustia y el miedo sobre la suerte de las empresas de sus empleadores. Y aquellos que "se arreglan" en la economía informal, que siguen siendo auténticos cazadores-recolectores, miran con horror el calendario, pensando con preocupación si deben (y pueden) obedecer o no la cuarentena.

El suscripto es profesor de Concursos y Quiebras y ciertamente confiesa su militante ignorancia sobre qué hacer en el plano "macro", agregando que además que es razonable exigir la habilitación que da el sistema democrático por vía de elección popular (lo que conlleva, también, la responsabilidad política frente al pueblo).

Esta dolorosa reflexión solo apunta a cuestiones jurídicas. Único tópico donde, con el temor de estar caminando en un terreno no transitado, o apenas recorrido, me permite señalar y sugerir algunas consideraciones:

Resulta imperioso y urgente analizar un régimen general emergencial de obligaciones en lo atinente a su cumplimiento, mora, intereses, rescisiones contractuales, etc., al menos respecto de aquellos vínculos que quedaron zaheridos por la ausencia de ingresos para empresas y emprendedores individuales durante el tiempo de cuarentena. Si no hubo ingresos para unos, y la consecuencia fue la falta de ingresos para los otros, lo mejor es buscar formas de autocomposición. O la alternativa de una previsión estatal que defina, para el caso, el alcance del caso fortuito o del hecho del príncipe, si no se quiere lastimar aún más la piel social y saturar a los Tribunales con una inundación de pequeños pleitos.

Los administradores de patrimonios de terceros (y en especial los directores o socios gerentes de sociedades anónimas y SRL y los administradores de fideicomisos) deberán ser blindados frente a los dramas que irroga la manta corta. Deben actuar como probísimos hombres de negocios y atender el mejor interés de acreedores y socios, pero –y al mismo tiempo- no pueden producir despidos o suspensiones, deben pagar sueldos con fondos faltantes (porque eventualmente no les alcance la ayuda estatal), deben pagar impuestos, cargas y contribuciones, pero –de nuevo- es posible que no encuentren fondos para financiar ello. Deben entonces convocar a los accionistas para que aporten, recapitalicen o decidan el concurso, pero dichas decisiones deberán debatirlas digitalmente y a distancia, en asambleas que "quedarán grabadas", así que lo más probable es que esos accionistas –que hubieran votado que no a todo, menos a lo último quizás-, directamente se ausentarán. Salvo que queramos coquetear con escenas hollywoodenses sobre la suerte de tales administradores –como en el 29 del siglo pasado- habrá que hacer algo más que suspender la pérdida de capital como causal de disolución.

La excepcionalidad habitual del sistema concursal, excepcionalidad que lo legitima constitucionalmente, para superar la cesación de pagos se presenta en crisis cuando la referida "cesación" (como apuntó muy recientemente Ariel Gustavo Dasso) se vuelve masiva. Digamos, cuando el sistema es aquél que está en crisis.

Que su propia naturaleza torna a la concursalidad insuficiente para un caso de concursamientos masivos. Al menos aparece como insuficiente frente a una crisis inusitada como de la que se trata. No darán a basto los Juzgados especializados, los recaudos lógicos en otros tiempos resultarán sobreabundantes y los tiempos devorarán las mejores predisposiciones en ese sentido.

El sistema de "pequeño concurso" no excede en nuestra ley de un escenario de buenas intenciones.

Habrá muchos pequeños concursos, numerosos concursos mínimos y otro tanto de concursos de consumidores. Y es obvio que, aunque se suspende por algún breve plazo la concursalidad, ello no podrá "aguantar" más que el tiempo que demande encontrarle la vuelta al tema.

Que hace falta un auténtico régimen de emergencia que facilite de modo dramático el concursamiento pero que, de modo previo, ensaye alternativas (cuando se trate de personas humanas o de entes que prima facie no hubieran estado en cesación de pagos previo a esta última crisis) tales como mediaciones, o negociaciones dirigidas por profesionales, etc. Y cuando se trate de pequeños emprendimientos tal vez la posibilidad de arrimar puntas con la ayuda de algún departamento "ad hoc" de cámaras empresariales.

Que resulta además utópico pensar que un ejército de contadores, profesionales que también llevan meses sin ingresos, puedan invertir largos meses en espera de futuras regulaciones. Habrá que arbitrar algún modo más o menos económico pero efectivo para que encuentren incentivo en tal obrar. En los megaconcursos siempre hay candidatos a la Sindicatura y hay muchos y muy calificados Estudios para concursos de cierta magnitud, pero para la avalancha de pequeños concursos no alcanza el de suyo desdeñoso sistema de la ley (que recuerda al "pague con maníes y lo asesorarán monos" de Ariel Dasso, padre) y tampoco las más terribles intimaciones judiciales. Los síndicos se dejarán intimar y remover. Y pensarán "que Dios te ayude". En el camino, se dirán para sus adentros, ya encontraré alguna otra labor de mi profesión para atender mis necesidades y las de mi familia.

Hay demasiados temas y problemas para reformular y definir, y las propuestas y soluciones de urgencia se imponen. Al menos es imprescindible pensarlas sin temor. Y para hacerlo, hay que mirarlas a los ojos, y saber que la única batalla que se pierde definitivamente es aquella que no se libra.