Corregir los defectos de un plan habla de los errores del diseño original

Todavía estaba abierta la negociación con los acreedores por el canje de deuda, y los tironeos en torno al dólar se volvían cada vez más intensos. Por esa razón el Banco Central puso en práctica la primera versión del cepo, que consistió en una serie de barreras burocráticas que los operadores de comercio exterior debían atravesar para tener acceso a divisas. El mecanismo fue eficiente, pero en lugar de resolver el problema, solo atrasó sus efectos. Y además agregó otro: muchos importadores empezaron a utilizar dólares financieros (obtenidos a través de bonos) a un precio que se transformó en inflación. Corría el mes de junio y el aislamiento obligatorio todavía no había empezado a relajarse.

El CEO de una gran empresa exportadora, un mes más tarde, seguía batallando para que se adoptaran medidas que evitaran el cuello de botella que estaba creándose a futuro. Si no conseguían retomar su actividad, las compañías no podrían ni facturar ni liquidar divisas. Ya era evidente que la cantidad de dólares iba a escasear. Pero en ese momento el Gobierno estaba dispuesto a pagar el precio que hiciera falta para defender su política sanitaria.

Luego comenzó a hablarse del plan de 60 medidas que Alberto Fernández había encargado para reforzar el repunte que esperaban tras el cierre de la reestructuración. Durante el Día de la Industria, en el arranque de septiembre, se puso sobre la mesa un paquete basado en mecanismos de financiamiento. La oferta de créditos a tasa subsidiada era generosa, pero no resultó tan tentadora como esperaba el Ejecutivo. Es que las empresas (en especial las más chicas) siempre son reacias a endeudarse cuando no tienen un plan de negocios claro por delante. Aunque se tratase de préstamos para sobrevivir, no para crecer.

Octubre está cerca y el buen clima financiero que generó el acuerdo de la deuda se evaporó. La incertidumbre económica seguía estimulando la demanda de dólares, y así fue como apareció el súper cepo. Su objetivo fue cerrar más la canilla, pero analistas e inversores destacaron que sus daños colaterales podían debilitar aún más el sendero de recuperación.

Por eso está cerca de suceder lo que podría haber pasado si en lugar de discutir ideas a puertas cerradas, se hubiese dado margen para lograr un objetivo complementario: que además de contener la salida de dólares, se tomaran decisiones que facilitaran la entrada.

Los productores agropecuarios, las mineras y las energéticas son los que sostienen el flujo de divisas. El Gobierno había prometido crear estímulos adicionales para las exportaciones, pero las ideas nunca salieron de los papeles. La gestión no avanzó. Hoy se discuten alternativas para aminorar el efecto negativo de medidas que tenían que ser positivas, pero no lo fueron. El lado bueno es que hay vocación de recomponer. Todavía falta un diseño original más eficiente.