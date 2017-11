Contratar personal millennial by un millennial

Soy un Millennial al que le toca manejar una empresa que contrata Millennials. Y sinceramente me hago las preguntas que todos se hacen: ¿Qué pretenden? ¿Por qué se van? ¿Para qué vienen? ¿Qué quieren? ¿Necesitan?

Pero no se ilusionen porque no tengo las respuestas, solo sé que por alguna extraña lógica intuitiva entiendo que esas preguntas sean formuladas, incluso las acepto como válidas.

Entonces contrato empleados basándome en las lógicas que me son intuitivas. Pensando que el compromiso está sobre-valorado, que hay que esperar lo mejor de cada uno para el momento presente sin pensar demasiado en el agobiante futuro, que la sobre-calificación es una condición posible incluso para un trabajo que no la requiere tanto y entendiendo la negociación de sueldo/vacaciones como un intercambio normal y amigable entre jefe y empleado.

Es cambiar la lógica de interpretación para que la lógica de contratación no sea complicada. No podemos pretender tratar una nueva generación con conceptos de la anterior ni buscar educarlos para que cambien.

Seguramente pasarán los años y tengamos que amoldarnos a estructuras existentes para adaptarnos al mercado laboral, pero también el mercado va a tener que modificarse para adoptarnos.

Aún en este contexto muchas empresas multinacionales, incluso de las ultramodernas, se pelean por entrar a los ranking de Best-Place-To-Work y analizan Stock-Options para empleados con el fin de motivarlos, pero… ¿Motivar qué?

¿Motivar a quién?

Imaginen entonces el desafío para las PyMES que todo lo que tienen para ofrecer son futuros inciertos y sueldos promedio (porque el cuento de “sueldo bajo pero con posibilidades de crecimiento” ya nadie nos lo cree).

Se sigue pensando con la lógica de siempre para tratar problemas emergentes. Creo que hemos revuelto tanto el pasado y el futuro que nos olvidamos de entender el presente.

En el mundo de las posibilidades

Vivimos en un mundo lleno de posibilidades, en el que si algo no me gusta lo puedo cambiar, en el que GoogleNews me cuenta lo que pasa a miles de kilómetros de distancia, en el que acumulamos millas con solo respirar y donde las fronteras culturales se saltan con un “speak english?”, donde LinkedIn me reparte el CV, Wikipedia me educa a domicilio. Es un mundo en el que nada cuesta ni nada vale. Es como el sueño socialista sumergido en su propia pesadilla capitalista.

Aun así esperamos que un empleado se ponga la camiseta y permanezca en la empresa 30 años hasta jubilarse. En algún momento el mundo corporativo va a tener que adaptarse a lo efímero del mundo Millennial. Yo no tengo hijos, pero dudo que cuando los tenga aspire a que hereden mi lugar en la empresa, simplemente porque puede que ese lugar ya no exista, que esa empresa ya no exista o incluso que la necesidad que mi empresa satisface en el mercado ya no sea una necesidad.

Nacimos viendo amas de casa mandar cartas a Susana Giménez y hoy no sabemos apostillar un sobre (ni siquiera sé si eso está bien dicho). El mundo cambia demasiado rápido para pretender que lo que hoy construyo pueda trascender.

La tienen fácil

Existe un quiebre generacional con el pasado, ya no se mira atrás con nostalgia o anhelo. Muchos nos dirán que es porque la tuvimos demasiado fácil. Y permítanme, en nombre de una generación, agradecerles por ello.

Porque nuestra complejidad es su logro, el logro de haber luchado por un mundo donde está mal esclavizar, discriminar o segregar, con democracias que nos permiten expresarnos en libertad y en una economía global que “equipara”. Sin pretender ser utópico y sin negar lo que todavía falta para llegar al mundo ideal, hoy todos tenemos las mismas posibilidades y depende de cada uno ponerse la meta y luchar para alcanzarla.

Es una mezcla de egoísmo de luchar por lo propio, de altruismo porque todo se construye en sociedad y de volatilidad porque solo importa el presente. En ese mix encontramos la razón del gen anti-compromiso que identifica a toda una generación.

En el asumir que todos juntos vamos a mejorar el mundo, se valida el egoísmo de nuestro propio crecimiento y de la búsqueda de felicidad individual como objetivo ulterior de la vida.

Si ustedes (y yo) se preguntan: ¿Qué pretenden los MIllennials?, los Millenial repreguntan: ¿Con quién y para qué lo pretendo? Y con ese espíritu salimos al mercado laboral, dando todo lo que podemos por el proyecto al que eventualmente nos sumamos y creando proyectos propios con la liviandad efímera de que mañana todo cambia y hay que adaptarlo, o incluso construirlo de nuevo. Lo que importa somos nosotros, el presente y la felicidad.

Es que sí… quizás la tuvimos demasiado fácil.