Conflictos entre Chetoslovaquia, Peronia y Kirchnerlandia

Como todo modelo que se precie, la grieta per se es una simplificación de una simplificación. Para colmo de males cuando se creía que el drama nacional era que la Argentina tenía una, resulta que aparece una segunda y ahora el país es una especie de Reino Unido que, en lugar de incluir a Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia, se divide en Peronia, Chetoslovaquia y Kirchnerlandia. Si el conflicto se expande, ¿cómo cerrarlo?

Las grietas no vienen solas y a las de estas tierras hay que sumarle un temita delicado: el sesgo de confirmación. Uno de los mayores problemas que tienen los seres humanos es que, por lo general, lo menosprecian. En parte porque, como en el caso del “mal gusto”, es algo que fácilmente se le atribuye a los demás aunque se niega en el cuero propio y por otro lado porque a todos los individuos les encanta tener razón. Pero, como no podía ser de otra manera, aquí se hace todo mucho más intenso: a la argentina.

Así, la grieta se retroalimenta con ese sesgo y hace casi imposible la interacción entre las partes. Para los “chetoslovacos” macristas el 50% de inflación para este año es un dato menor que se dio por culpa de Alberto Fernández; para los de “Kirchnerlandia” la corrupción de su reina (Cristina Kirchner) es un mito inventado por Lilita Carrió, mientras que para los de “Peronia” ambos sectores son sólo formas de negar la única verdad que “es la realidad”, como decía el General. Porque, según ellos, en la Argentina “somos todos peronistas” y el que no, un turista.

Si se duda de esta división es posible elegir un tema al azar y se verá que el resultado es el mismo. Prueben con Nicolás Maduro, para Mauricio Macri es un “dictador”; para Cristina un “patriota” y para Alberto F. un “presidente electo democráticamente” que tiene que resolver unos problemitas. El venezolano es sólo un botón de muestra pero se podría hacer la misma evlauación con respecto a los sucesos en Chile o Bolivia, con la corrupción, la pobreza y la inflación o con la Selección argentina de fútbol y las series de Netflix.

Este estado de cosas complicó la presidencia de Macri que, en algún punto, podría decirse que gobernó pendiente de Peronia y Kirchnerlandia, pero comunicando con un estilo eminentemente chetoslovaco, sin decirle a nadie cómo recibió el país ni el gasto social que realizó o sea comunicando sin comunicar. A su vez, la grieta múltiple genera un verdadero tsunami para Fernández. Quien accedió a la presidencia como representante de Peronia, pero ungido por la reina de Kirchnerlandia. Por eso, como señala Alejandro Borensztein hay dos Albertos: el de los miércoles, cuando se lo vé como un típico peroniano desestimando la Conadep del periodismo y el de los viernes, cuando parece ser un acérrimo kirchnerés peleándose hasta con Bugs Bunny.

La decisión de Marcos Peña de permitir que el traspaso sea en el Congreso y no en Casa Rosada y que además sea Cristina y no Gabriela Michetti quién le tome juramento al nuevo Presidente refuerza la imagen de su mentora como reina de Kirchnerlandia y como quien delega la administración del reino al líder de Peronia. Por su parte, el jefe de Gabinete chetoslovaco dirá que fue un aporte más en post de la pacificación porque si no, “nos incendian el país”. Y ya se sabe cómo son los de Kirchnerlandia y Peronia cuando se enojan.

Ante semejante situación se abren dos opciones. La ideal consiste en que cada uno utilice su poder y capacidad para destrabar el conflicto, con una comunicación integradora que pueda llegar de buena manera a los tres sectores, mientras anula los intentos secesionistas de los otros dos. En negociación se dice que las disputas se dan a nivel de las conclusiones y que la forma de destrabarlas es subir desde las mismas para poder llegar a los hechos, lugar donde la disputa disminuye o desaparece.

La otra opción es “a la argentina”, pateando el problema para adelante, tratando de sacar ventajas del conflicto y dejar que lo resuelva otro. Hasta ahora, los tres países en disputa han optado siempre por la segunda alternativa.