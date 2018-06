Conectando al mundo con diferentes fuentes de energía

Hoy en día, la creciente demanda de electricidad, una combinación energética cambiante impulsada por la innovación y las nuevas tecnologías, una necesidad de energía más limpia y responsable con el medioambiente, la volatilidad del precio del combustible y los crecientes riesgos cibernéticos están transformando la producción, distribución y el uso de la energía a nivel mundial.

Los sistemas de energía están cambiando y las formas de manejar la energía deben reconsiderarse. De hecho, el sistema de energía nunca antes había ofrecido tantas posibilidades. La electricidad se convertirá en la forma más importante de energía en el futuro, y el uso de la energía eléctrica en muchos otros sectores será la clave para la descarbonización sostenible de nuestras vidas diarias.

Estas disrupciones del mercado y las tecnologías innovadoras están impulsando la descarbonización, la digitalización y la descentralización en toda la industria, desafíos y oportunidades para las tecnologías que comprenderán el ecosistema energético del futuro. En este sentido Siemens con su expertise y know how está ayudando a los clientes a adaptarse a este paisaje cambiante.

En Siemens, creemos que el futuro ecosistema energético combinará las tecnologías de gas natural y energía renovable para proporcionar energía confiable y baja en carbono con la flexibilidad y adaptabilidad para acomodar una gama de recursos y las condiciones únicas de nuestros clientes. También creemos que el uso del gas natural y las energías renovables en un sistema cohesivo requerirá que aprovechemos los avances en las capacidades digitales en todos los niveles de la cadena de valor de la energía.

El hecho que las energías renovables aumenten su participación en la combinación de generación de energía está ayudando a descarbonizar el planeta para las generaciones futuras, pero la tecnología aún no puede proporcionar energía a demanda en todo momento del día. Esta realidad apuntala la necesidad de turbinas de gas natural, grandes y pequeñas, para equilibrar la red cuando el sol no brilla o el viento no sopla. Con los sistemas de generación de energía digitalizados y apalancados por Internet-of-Things, los operadores de la red podrán cambiar entre el gas natural y la energía renovable para reducir los costos y reducir las emisiones sin sacrificar la confiabilidad.

El nuevo ecosistema de energía que estamos vislumbrando, se extiende mucho más allá de la relación entre el gas y las energías renovables para la generación de energía, apalancadas por la Digitalización, las tecnologías de generación no solo se comunicarán con la red para equilibrar la variabilidad, sino que los datos recopilados ayudarán a predecir el pico de demanda para cargar vehículos eléctricos, almacenar el exceso de electricidad e incluso evitar apagones en verano por ejemplo. Con estos datos y avances en el almacenamiento de electricidad, las energías renovables serán más estables e incluso más competitivas en costos para ofrecer a los clientes la opción más baja en carbono, al tiempo que aseguran la confiabilidad con recursos de gas natural de respaldo.

El futuro promisorio en el sector energético en Argentina

Argentina, es un país con gran potencial, que está cobrando un protagonismo creciente en el contexto regional. Específicamente en el sector energético vemos que se están encarando una serie de transformaciones que permitirán asegurar a futuro disponer de una infraestructura energética confiable, más limpia y competitiva para el país.

Argentina es por otro lado un mercado ideal para el desarrollo de energías renovables, ya que posee algunos de los mejores recursos eólicos y solares del mundo. Asimismo el país cuenta con valiosos recursos de gas en zonas como Vaca Muerta, lo que representa otro importante recurso, complementario a las fuentes renovables. La energía renovable tiene intermitencias y el gas, en el segmento de potencia térmica, es la materia prima más eficiente y limpia para utilizarse como respaldo.

El desafío de la empresa es mantener una posición de liderazgo, pero no solo en los mercados tradicionales de la energía, sino especialmente en el de la digitalización del sector, donde la empresa cuenta con proyectos exitosamente implementados en el país.

A lo largo de la historia, el legado de innovación de Siemens ha creado la oportunidad de resolver los problemas más complejos del mundo. Hoy no sólo contamos con tecnología medioambientalmente amigable en nuestros productos, sino que la digitalización nos permite una permanente mejora en la eficiencia para nuestros clientes, y la posibilidad de generar nuevos modelos de negocio, lo cual es clave para su éxito a largo plazo.