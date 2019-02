Con tasa al borde de 50%, demorará más ver repunte en consumo y producción

El Banco Central no modificó su política de tasas a lo largo de enero, porque el veranito financiero transmitía tranquilidad al tipo de cambio y nadie pensaba en un escenario más complicado. Pero mientras dólar y tasas bajaban, la inflación dio un salto silencioso que desarmó las expectativas.

Es probable que de parte del Gobierno, una vez más, haya habido exceso de confianza. También es cierto que no hubo ningún mecanismo de alerta temprana que le permitiera al Ejecutivo cubrirse de los aumentos. El Central tiene indicadores de alta frecuencia que le permiten detectar un ritmo mayor de subas (también de bajas). Pero esos registros están focalizados en los bienes transables, no tanto en los servicios. Tampoco logran captar con fidelidad las disparidades del interior de la Argentina.

Lo cierto es que solo después del rebote del dólar el Central modificó su política: decidió retirar más pesos de lo prometido inicialmente y convalidó el rebote paralelo de la tasa, que fue de 10 puntos. Queda claro que el BCRA apunta a cumplir su objetivo de mantener a raya los precios por la vía del tipo de cambio. Por eso no debería esperarse otro alza de la tasa si la inflación de febrero es aún más negativa que la de enero. Si no hay una nueva dolarización de carteras, la tasa seguirá al dólar, y no al IPC.

La política no dará mucha tranquilidad a los inversores ansiosos, porque el desdoblamiento electoral en las provincias dará más noticias favorables al peronismo que a Cambiemos. Pero en abril y mayo los dólares sobrarán. Será la hora de la cosecha de soja, y también de la liquidación de divisas del FMI que deberá hacer el Tesoro. La inflación de febrero está prácticamente perdida y una baja de tasas que arranca marzo otra vez en 50% ralentizará el consumo y la producción, a menos que Hacienda y el Fondo contribuyan a una mayor caída del dólar. Este giro aún se discute en Washington y Buenos Aires.