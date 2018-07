Con olor a gas y petróleo, Gutiérrez retendrá la conducción del MPN

La jugada del gobernador y presidente del MPN Omar Gutiérrez, respaldado por su principal socio político, el ex gobernador Jorge Sapag, y el senador nacional, Guillermo Pereyra, lo colocan en el centro del escenario neuquino y lo proyectan con amplias posibilidades no solo con dominar el partido mayoritario y en el Poder de Neuquén, sino de conseguir uno de sus objetivos más buscados: ser reelegido al frente de los negocios públicos de una provincia clave para la Argentina, no por lo que signifique en votos nacionales sino por su peso en el poder central y sus reflejos internacionales.

Neuquén tiene gas y petróleo en abundancia y ello la pone en la mira de los poderosos, incluido Estados Unidos, que esboza hasta la intencionalidad de asentar una base militar para defender, precisamente, esos recursos naturales.

No por casualidad, la triada fuerte que empezó a mostrarse en el Movimiento Popular Neuquino tiene una sólida vinculación con Vaca Muerta. Sapag fue el mentor y principal estratega del asentamiento gasífero y petrolero. Su sucesor, puesto por él, Gutiérrez, consolidó la construcción del polo hidrocarburífero y Pereyra es el niño mimado –basta repasar el trato preferencial que se le dispenso en Houston (Texas) durante las ruedas de negocios últimos- de las petroleras multinacionales que plantean millonarios negocios a la Provincia y a la Nación.

Los tres son sinónimo de garantía para la poderosa industria petrolera y para el gobierno de Mauricio Macri, necesitado de esas multimillonarias inversiones, de que las reglas de juego creadas para Vaca Muerta no serán alteradas.

Gutiérrez, gobernador amigo

No fue por buenos modales que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio le recordara al diputado nacional Leandro López que Gutiérrez “es un gobernador amigo” y por lo tanto debe ser tratado como tal en alusión a las permanentes demandas que el novel legislador suele deslizar sobre sus oponentes políticos, que –incluso- hasta han ocasionado alguna molestia del propio referente en jefe del Espacio Cambiemos en Neuquén: Horacio “Pechi” Quiroga, deseoso, también, de aprovechar el impulso Vaca Muerta pese a que públicamente reniega de una supuesta candidatura suya a la Gobernación.

Frigerio no es un jugador casual. Desde hace tiempo opera sobre Vaca Muerta y sus principales actores y en este tema, el nieto del legendario ministro de Arturo Frondizi tiene línea directa con el propio Macri

Con cincelada fina, Sapag-Gutierrez fueron elaborando su estrategia de afianzamiento en la conducción del principal instrumento electoral en la Provincia desde hace más de 50 años.

La verónica de Pereyra, la falta de timing de Figueroa

Los roles fueron bien determinados y respetando los espacios que consideran corresponderle a cada uno y al senador sindicalista Pereyra, quien con una ágil verónica descolocó al vicegobernador Rolando Figueroa a quien había hecho ilusionar con una hipotética alianza para desplazar a Gutiérrez en el barco emepenista. Para la liturgia tanguera sería “hoy, un juramento, mañana una traición”.

Nada fue dejado librado al azar. Si hasta el presidente de la Convención fue meticulosamente elegido. Sandro Badilla, intendente de Villa Pehuenia, ocupará ese puesto que ahora usufructua el Rolo, quien ansioso por los cargos olvidó reglas de oro de la política y de las lealtades permanentes. Badilla, escogido dentro del molde juvenil que proponen Sapag-Gutiérrez para modernizar al MPN, solo tiene una pequeña localidad como base de sustentación que lo obliga a depender, en todos los sentidos, del poder central provincial.

El gobernador pareciera enviar un mensaje que repetirían nuestras abuelas. “El que se quema con leche ve una vaca y llora”, en refranesca alusión a las sensaciones de Gutiérrez por las actitudes de disputa de su ex socio de fórmula, quien se dejó tentar por los cantos de sirena y no del todo prudentes de alguna cohorte mezquina y pretenciosa.

También le falto timing para manejarse con los círculos de poder locales y nacionales, incluido el periodismo. En política no solo basta la simpatía personal sino el manejo de los resortes del poder, y Figueroa no supo o no pudo tenerlos. Ahora solo espera que “la militancia le devuelva protagonismo” pero cuanto difícil es –sobre todo en el MPN- pelearle al Poder constituido.

No quiso esperar y ahora tendrá que jugar a todo o nada pero en medio de una soledad absoluta. Ni siquiera su discurso populista podría hacerle recobrar protagonismo.

Diagrama electoral

Así en ese contexto con el telón de fondo de los recursos de gas y petróleo de Vaca Muerta, quedó armada la unidad entre las listas Azul de Sapag-Gutierrez y la Azul y Blanca de Pereyra que la Junta Electoral podría consagrar el próximo 12 de Agosto si no se presenta ninguna otra, pero en el actual cuadro de situación no se esperan mayores sorpresas.

Y esta conducción será la que armará el diagrama electoral que pondrá en condiciones de competir al MPN en el 2019, ya sea con el Cambiemos de Horacio Quiroga, si el intendente juega su última carta o abre el juego para que la Provincia siga en las mismas manos y, la Municipalidad de Neuquén, también, aunque con otros nombres.

Marcelo Bermúdez es el hombre que menos recelos despierta en el entorno de Macri y sus principales estrategas.