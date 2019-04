Con menos ingresos fiscales, el Gobierno define a quién ayuda y a quién dice no

Los indicadores económicos todavía muestran una comparación desventajosa en términos anuales. Hasta el mes de abril, incluso mayo, el 2018 era un año prometedor. Los economistas discutían si proyectar un crecimiento del 3% era realista y pese a los ecos negativos del 28-D, hubo un veranito financiero con un dólar en torno a los $ 20 que no mostraba demasiados sobresaltos pese a que la cosecha ya no traía buenas noticias. La foto del presente es desalentadora, porque con otro pico inflacionario entre las manos, todas las metas quedan más lejos. La recaudación fiscal está por abajo del Presupuesto, y con la tasa de interés arriba de 60% otra vez, la recuperación se vuelve lenta. Solo el campo parece estar expectante, porque llega la hora de facturar el trabajo de los últimos meses.

Sin embargo, algunos datos pueden recortarse de este panorama. Uno de ellos es que si bien la suba de 37,3% que mostraron los ingresos tributarios equivale a una caída de 10,2% en términos reales, la brecha no es tan brusca si se hace una comparación desestacionalizada. Marzo de 2019 tuvo dos días menos, con lo cual si se compara el promedio de recaudación real diario y se lo corrige por ese factor, la baja de ese indicador es 0,7%. El impuesto al cheque subió 35%, pero sin contar esos dos días de diferencia, el alza hubiese llegado a 49%.

El Palacio de Hacienda, a su vez, anticipa que no se quedará quieto si esos números empeoran. Y ya está dando muestras de dónde prefiere cortar y dónde no. En año electoral, hasta Cambiemos está dispuesto a pelearse con Techint por el subsidio al gas (que mueve la aguja del déficit) si de ese modo consigue oxígeno para que no suba tanto el colectivo. La foto siempre tiene más de una lectura.