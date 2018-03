Con los Kirchner, hasta los buitres la pesaban

El 7% que no aceptó los canjes de 2005 y 2010 (93.000 millones de dólares nominales) fueron u$s 6.500 millones nominales. De esos u$s 6.500 millones nominales, u$s 2.000 millones no litigaron. Quedan entonces u$s 4.500 millones nominales que cobrarán, por el acuerdo al cual estaría llegando el gobierno con los holdouts, u$s 10.000 millones cash.

Tratemos ahora de hace un cálculo aproximado a mano alzada de las ganancias que los litigantes contra Argentina podrían haber hecho luego de más de una década de litigio.

El juicio más grande es el de Paul Singer (NML) y otros -entre los cuales está Marc Brodsky de Aurelius- por un total de u$s 428 millones nominales. Estos u$s 428 millones nominales, luego del fallo de Griesa y la Cámara de Apelaciones de New York de octubre de 2012, eran u$s 1.300 millones cash. Esos u$s 1.300 millones cash pasaron a ser u$s 1.500 millones cash en julio de 2014 y hoy son aproximadamente u$s 1.800 millones cash.

De los u$s 428 millones nominales, Singer tiene el 52% = u$s 223 millones y, según Kicillof, Singer pagó por ellos u$s 48,7 millones -cash- (48.7/223=22%). El fallo de Griesa a julio de 2014 eran, según Kicillof, u$s 832 millones cash que hoy son mínimo u$s 900 millones cash, o sea, 900/48.7=ganancia de 1.748% en dólares en 13 años, que es igual a una ganancia de 25% anual promedio en dólares durante 13 años.

Sí, el kirchnerismo les hizo ganar a los Buitres más de 1.700%... en dólares.

Este cálculo es bajo el supuesto de que Singer compró los bonos aproximadamente en 2002, que es lo que decía el gobierno kirchnerista (que los había comprado en default y para litigar). Si no fuera así y los compró antes, las ganancias serian inferiores, pero no mucho. Seguiría siendo cierto que son extraordinarias. Tanto que al kirchnerismo le preocupaba las ganancias extraordinarias del agro.

La tirria K con los Buitres parece más un fenómeno de proyección. Los kirchneristas no toleraban las ganancias de los buitres porque no “toleraban” cómo ellos mismo se enriquecían robando a mano alzada.

Medio caro el “Patria o Buitres”, ¿no?